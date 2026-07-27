Politique

Personnes en situation de handicap: une convention signée entre les départements de l’Insertion sociale et du Numérique

De gauche à droite: Adil Ghmart, secrétaire général du Département des personnes en situation de handicap, Amal El Fellah Seghrouchni, ministre déléguée de la Transition numérique et de la Réforme de l'administration et Abdeljebbar Rachidi, secrétaire d'État chargée des personnes en situation de handicap. (Y.Mannan/Le360)

Par Mohamed Chakir Alaoui et Yassine Mannan
Le 27/07/2026 à 18h46

VidéoLa 2e campagne de sensibilisation sur les droits des personnes en situation de handicap, lancée en 2025, a été clôturée, lundi à Rabat, par la signature d’un accord de coopération entre le secrétariat d’État chargé de l’Insertion sociale et le ministère délégué chargé de la Transition numérique et de la Réforme de l’administration. Cette convention vise notamment à faciliter l’accès de cette catégorie de citoyens à leurs droits à travers les outils numériques.

Cette convention, destinée notamment à promouvoir les droits des personnes en situation d’Handicap, a été conclue dans un grand hôtel de la capitale par Abdeljabbar Rachidi, secrétaire d’État chargé de l’Insertion sociale, et Amal El Fallah Seghrouchni, ministre déléguée chargée de la Transition numérique et de la Réforme de l’administration.

Lancée en avril 2025 par le département d’Abdeljabbar Rachidi, cette campagne avait pour objectif de soutenir activement «la consolidation de leurs droits économiques et sociaux». Il s’agissait également «de déconstruire certaines représentations négatives et certains préjugés que certains peuvent avoir à l’égard des personnes en situation de handicap», a affirmé le secrétaire d’État.

«Nous clôturons cette campagne, qui a été marquée notamment par l’organisation de plusieurs ateliers dans quatre régions, mais l’action en faveur des droits de ces personnes continuera toujours», a ajouté Abdeljabbar Rachidi.

Dans son allocution d’ouverture, le responsable gouvernemental a rappelé avoir lancé, en janvier 2026, une enquête nationale sur les personnes en situation de handicap. Il s’agit de la troisième opération de ce type, après celle menée en 2014, qui estimait à près de 2,5 millions le nombre de personnes concernées au Maroc.

À travers cette nouvelle enquête, les pouvoirs publics entendent franchir une étape décisive vers une meilleure connaissance du handicap au Maroc. L’objectif est de disposer de données fiables, actualisées et territorialisées, afin de mieux orienter les politiques publiques et de renforcer l’inclusion sociale, économique et numérique des personnes concernées.

Lire aussi : Personnes en situation de handicap. «Seules 25% des administrations marocaines sont inclusives», le constat sans appel d’un étude institutionnelle

De son côté, Amal El Fallah Seghrouchni a salué l’accord bilatéral signé avec le département chargé de l’Insertion sociale. Selon elle, cette coopération facilitera l’accès des personnes en situation de handicap aux services publics et contribuera à leur permettre de concrétiser leurs droits dans plusieurs domaines.

Avec cette convention, le gouvernement entend faire du numérique un levier supplémentaire d’inclusion pour les personnes en situation de handicap. Après la campagne de sensibilisation et le lancement de l’enquête nationale, l’enjeu consiste désormais à transformer les engagements institutionnels en services accessibles, concrets et adaptés aux besoins réels des citoyens concernés.

Par Mohamed Chakir Alaoui et Yassine Mannan
Le 27/07/2026 à 18h46
#handicap#Conventions#Ministère de la Transition numérique et de la Réforme de l’administration #ministères

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