Journée nationale des personnes en situation de handicap. «Vaincre l’autisme», la noble mission d’une ONG à Rabat

Dans les locaux de l'association Vaincre l’autisme, une enfant est encadrée par une spécialiste (Y.Mannan/Le360).

À l’occasion de la Journée nationale des personnes en situation de handicap, célébrée le 30 mars de chaque année, l’association «Vaincre l’autisme» a mis en lumière la situation des enfants atteints de troubles du spectre autistique (TSA), tout en détaillant ses perspectives de développement au Maroc. Active à la fois dans le Royaume et en France, l’ONG ambitionne d’étendre son maillage territorial afin de renforcer l’accompagnement de proximité au profit des familles.

Dans ses locaux du quartier Dar Essalam, à Rabat, son président, M’Hammed Sajidi, souligne que l’association «œuvre au développement de solutions innovantes, alternatives et adaptées aux besoins spécifiques des enfants autistes, tout en militant pour la reconnaissance de l’autisme comme enjeu de droit, tant au niveau national qu’international». Il précise que plusieurs projets d’ouverture d’antennes régionales sont en phase de finalisation, notamment à Fès, Marrakech, Casablanca et El Jadida.

Au cœur de ce dispositif, l’accompagnement des familles constitue un axe structurant. Rencontrée au siège de l’association, Fatna Cherkaoui, mère d’un adolescent autiste de 15 ans, témoigne des progrès observés: «Grâce à l’association, l’état de mon enfant s’est nettement amélioré», se félicite-t-elle, évoquant une évolution positive tant sur le plan comportemental que sur celui de l’autonomie.

Sur le plan opérationnel, l’ONG met en avant une prise en charge globale inscrite dans le parcours médico-social des enfants, allant du diagnostic précoce à l’élaboration de solutions individualisées, jusqu’à l’insertion socio-professionnelle. L’association propose un accompagnement multidimensionnel — psychologique, administratif et juridique — destiné à sécuriser et à fluidifier le parcours des familles.

Chaque enfant bénéficie d’un encadrement individualisé, selon une approche dite «un pour un», assuré par un intervenant spécialisé en autisme, sous la supervision d’un psychologue analyste du comportement. Cette méthodologie, fondée sur des pratiques éducatives structurées et une intervention précoce, vise à favoriser les capacités d’apprentissage, l’inclusion sociale et le développement de l’autonomie.

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Dans un précédent reportage, Le360 relevait que l’action de l’association s’inscrit dans une chaîne d’intervention continue, depuis le dépistage précoce des troubles du spectre autistique jusqu’à l’accompagnement des familles, avec pour finalité une meilleure inclusion des enfants concernés. L’ONG affirme ainsi poursuivre plusieurs objectifs stratégiques: garantir l’accès à des prises en charge efficaces, soutenir la recherche scientifique, accompagner durablement les familles et promouvoir les droits des personnes autistes dans une logique d’intérêt général.

Selon les estimations avancées par l’association, près de 740.000 personnes seraient concernées par l’autisme au Maroc, ce qui confère à cet enjeu une dimension majeure en matière de santé publique et de politiques sociales.