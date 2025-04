L’autisme touche 740.000 personnes au Maroc

À l’occasion de la Journée mondiale de sensibilisation à l’autisme, Le360 a rencontré M’hamed Sajidi au sein d’une école publique située dans le quartier Dar Essalam à Rabat, établissement où sont dispensées des séances de soins et d’apprentissage destinées aux enfants atteints de troubles autistiques. Pendant notre entretien, plusieurs salles dédiées à l’éducation spécialisée développaient des activités et des formatrices enseignaient aux jeunes enfants les couleurs, les formes, le dessin, ou animaient des jeux éducatifs adaptés.

«Le Maroc compte quelque 740.000 autistes», a annoncé M’hamed Sajidi, rappelant par ailleurs que l’association Vaincre l’autisme a été fondée à Paris en 2001. À l’échelle mondiale, près de 130 millions de personnes sont atteintes d’autisme.

L’association Vaincre l’autisme agit du dépistage précoce des troubles du spectre autistique jusqu’à l’accompagnement des familles, en vue d’une meilleure autonomie. Son objectif principal est de garantir l’accès à des traitements efficaces, favoriser les avancées de la recherche scientifique, soutenir quotidiennement les familles concernées et défendre les droits des enfants autistes dans une démarche d’intérêt général.

À l’occasion de cette journée, le président de l’association a adressé deux messages, l’un destiné aux familles et l’autre au gouvernement: «Aux familles, je demande de procéder à un dépistage précoce de l’autisme, et au gouvernement d’apporter un soutien concret à notre association.» Il est à noter que depuis les élections de 2021, les ministres de la Santé et de l’Éducation nationale n’ont jamais reçu officiellement l’association.

Enfin, rappelons que durant tout le mois d’avril, Vaincre l’autisme organise diverses manifestations visant à sensibiliser le public et à renforcer la lutte contre l’autisme.