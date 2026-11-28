Au marché Jmiâa, à Casablanca, une bouchère derrière son étal de brochettes, de saucisses et de viande hachée. (S.Bouchrit/Le360)

Beaucoup de clients s’approchent de l’étal avec un budget de 70 ou 80 dirhams le kilo. Mais à ce prix, il est difficile de trouver de la viande rouge. Au marché de Jmiâa, à Casablanca, le bœuf local se vend autour de 120 dirhams le kilo, tandis que l’agneau atteint entre 130 et 150 dirhams chez les détaillants. Des tarifs qui pèsent sur les achats et se répercutent directement sur l’activité des bouchers.

Lors de notre passage sur place, les professionnels faisaient état d’une demande en recul. Les consommateurs achètent désormais en plus petites quantités et certains renoncent même à leurs achats. «Les gens veulent acheter un kilo à 70 ou 80 dirhams. Mais lorsqu’ils trouvent la viande à 120 ou 140 dirhams, ils n’arrivent plus à suivre», explique Abdeouahed Boukhit, boucher et responsable du marché Jmiâa à Casablanca.

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La viande importée, pourtant moins chère que la viande locale, n’échappe pas non plus à cette hausse. «Elle se vend aujourd’hui entre 88 et 90 dirhams le kilo», précise-t-il. Le bœuf importé peut toutefois atteindre 100 à 105 dirhams, selon le morceau et l’âge de l’animal. Un écart de prix qui ne suffit plus à rendre la viande accessible à une partie des ménages.

Pour Abdeouahed Boukhit, cette situation est le résultat d’une crise qui s’est installée progressivement. Il rappelle que la sécheresse a fragilisé le cheptel national. «Cette cherté ne date pas d’hier. La sécheresse a joué un rôle. Le cheptel marocain a reculé et nous en sommes aujourd’hui à attendre les importations pour pouvoir approvisionner les consommateurs», affirme-t-il.

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Sur les étals, les conséquences de cette baisse de la demande sont déjà visibles. Les bouchers doivent composer avec des clients qui surveillent davantage leurs dépenses et réduisent leurs achats.

«Nous vendons principalement de la viande de chameau, mais aussi du bœuf et de l’agneau. Nous proposons de la viande hachée, des saucisses et différentes préparations, notamment pour les grillades et les occasions particulières», explique Youssra, une bouchère rencontrée au marché.

Mais cette diversification ne suffit pas à compenser le recul de la demande. «La viande est devenue très chère. Les clients n’arrivent plus à suivre et cela ne nous arrange pas non plus. Nous espérons que les prix baisseront et retrouveront leur niveau habituel, pour que les gens puissent de nouveau acheter et que nous retrouvions notre clientèle», confie-t-elle.

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Car l’importation n’a pas suffi à faire baisser durablement les prix. Le retour à une situation plus équilibrée dépendra de la capacité de la filière à reconstituer le cheptel national, un travail qui, prévient le responsable du marché, ne se fera pas du jour au lendemain.

En attendant, les professionnels espèrent retrouver une clientèle qui achète à nouveau en quantités habituelles. À force de coûter cher, la viande rouge se vend moins, et cette équation ne profite finalement à personne.