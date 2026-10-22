Souk Had Ras El Aïn, près de Marrakech: à 140 dirhams, la viande locale reste prisée

Les prix des viandes rouges continuent d’évoluer à des niveaux élevés au marché hebdomadaire Had Ras El Aïn dans les environs de Marrakech, enregistrant la persistance de la vague haussière qui s’est imposée tout au long des mois précédents et a alourdi le fardeau des familles fréquentant cet espace commercial rural.

Un premier boucher indique vendre le kilo de viande bovine à 120 dirhams, celui de chèvre au même prix et celui de mouton à 130 dirhams. «La viande est disponible, mais elle est chère», explique-t-il, dans une déclaration pour Le360, notant que le prix des veaux oscille entre 45.000 et 50.000 dirhams. Le professionnel relève également que la viande locale se fait quelque peu plus rare.

Un autre boucher confirme cette tendance. Selon lui, la viande issue de la production locale reste disponible, mais son prix est élevé en raison du coût de l’alimentation du bétail. Il met en avant sa qualité pour expliquer l’attachement des consommateurs à cette viande.

Dans son étal, le kilo de viande ovine se vend entre 130 et 140 dirhams, tandis que celui de viande bovine locale est proposé à 110 dirhams. Ces tarifs pèsent sur le budget des ménages, sans pour autant détourner tous les clients de leur choix habituel.

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L’écart de prix entre la viande locale et la viande importée illustre les arbitrages auxquels les consommateurs sont confrontés. Un troisième boucher indique que le kilo de viande de veau local est vendu à 110 dirhams, contre 80 à 90 dirhams pour la viande importée.

Malgré cette différence, ce professionnel affirme ne pas commercialiser de viande importée. Il explique que sa clientèle préfère acheter de la viande locale, même lorsqu’elle est plus chère. La qualité constitue, selon lui, un critère déterminant dans le choix des consommateurs qui fréquentent le marché.

Des tarifs qui varient

L’approvisionnement des bouchers repose notamment sur plusieurs marchés hebdomadaires de la région. Le professionnel cite ceux de Kelaâ des Sraghna, de Marrakech, de Souihla et d’El Attaouia parmi les lieux où il achète sa marchandise.

Il relève toutefois que l’offre en viande n’est plus aussi abondante qu’auparavant. Cette offre limitée, conjuguée au coût élevé du bétail et de son alimentation, constitue une contrainte supplémentaire pour les professionnels, alors que les prix demeurent élevés.

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Les prix varient d’un étal à l’autre. Un autre boucher rencontré dans le marché propose le kilo de viande bovine à 110 dirhams et celui de viande ovine à 120 dirhams. Ces tarifs restent élevés, même si les prix annoncés diffèrent selon les professionnels et les types de viande proposés.

Du côté des acheteurs, la qualité de la viande vendue à Had Ras El Aïn revient dans les témoignages. Un client rencontré sur place souligne que le marché est connu pour la qualité de ses viandes. Il estime également que la marchandise est disponible et que les prix sont stables.

Ainsi, si les tarifs restent élevés, la réputation du marché et la préférence pour la viande locale continuent donc de peser dans les décisions d’achat. À Had Ras El Aïn, la viande locale conserve ainsi ses adeptes malgré des prix pouvant atteindre 140 dirhams le kilo pour la viande ovine. Un choix qui traduit l’importance accordée à la qualité, mais qui se fait dans un contexte où le coût des viandes rouges demeure une préoccupation pour les ménages.