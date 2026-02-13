Suspension du projet de loi: «Le ministre de la Justice a échoué dans son bras de fer avec les avocats», selon Isaac Charia

Ce projet de loi sur la réforme de la profession d’avocat, rejeté totalement par la profession depuis son adoption par l’exécutif, a été suspendu après une rencontre entre le chef du gouvernement Aziz Akhannouch et le président de l’Association nationale des barreaux, Lhacen Ziani.

«C’est un échec du ministre après la décision du retrait convenu avec le chef du gouvernement et en l’absence du ministre rédacteur du projet», a déclaré Me Isaac Charia, secrétaire général du Parti libéral marocain (PLM).

Ce dernier estime que le texte en question portait atteinte aux droits et à l’indépendance du métier de défenseur. «Une nouvelle étape s’ouvre pour mettre au point une loi qui préserve les droits», a-t-il ponctué.

Le 12 février, à l’issue de plusieurs semaines de mobilisation des barreaux du Maroc, le projet de loi encadrant la profession d’avocat a été suspendu après une rencontre entre le chef du gouvernement et les représentants de l’Association des barreaux du Maroc en l’absence du ministre de la Justice.

Il a été convenu la création d’une commission commune regroupant les deux parties afin de donner une nouvelle vie à ce texte dans le cadre des consultations et du dialogue.

Les avocats étaient en grève depuis plusieurs semaines, paralysant les tribunaux du Royaume.