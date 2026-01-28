Les avocats vent debout contre le projet de réforme de la profession

Des centaines d’avocats, toutes générations confondues, ont battu le pavé à Rabat lors d’un sit-in de protestation contre le projet de loi encadrant la profession. En robe noire, les manifestants ont affiché une opposition ferme à ce texte porté par le ministre de la Justice, Abdellatif Ouahbi, et jugé largement contesté au sein du barreau marocain.

Ce projet, qui vise à réformer le cadre réglementaire de l’exercice de la profession d’avocat, suscite un rejet quasi unanime parmi les quelque 18.000 avocats du Royaume. Les voix les plus radicales réclament le retrait pur et simple du texte de la Chambre des représentants, ainsi que sa réintégration dans un processus de concertation approfondi avec les instances représentatives de la profession.

Lors de cette mobilisation, les avocats ont dénoncé un projet qu’ils considèrent comme une atteinte directe à l’indépendance du barreau. Selon eux, la réforme envisagée placerait la profession «sous la tutelle du ministère de la Justice», remettant en cause les principes fondamentaux d’autonomie et de liberté qui structurent l’exercice de la défense.

Déterminés à faire entendre leur voix, les protestataires ont également brandi la menace d’une intensification du mouvement, allant jusqu’à la paralysie des juridictions, tant que le projet ne sera pas amendé en profondeur. Ils accusent par ailleurs l’Exécutif de vouloir faire adopter le texte à marche forcée, en s’appuyant sur la majorité parlementaire dont il dispose.

«Oui à la modernisation, non à la violation des droits», ont scandé en chœur les manifestants, réaffirmant leur attachement à une réforme concertée, respectueuse des garanties fondamentales de l’État de droit.