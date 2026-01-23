Politique

Crise des avocats. «Nous défendons les principes et les droits des citoyens», assure le bâtonnier de Rabat

Le bâtonnier de Rabat-Salé-Kénitra, Me Aziz Rouibah (Y.Mennan/Le360).

Par Mohamed Chakir Alaoui et Yassine Mennan
Le 23/01/2026 à 18h33

VidéoDepuis deux semaines, le projet de loi sur la profession d’avocat provoque un bras de fer avec le ministère de la Justice. Le bâtonnier de Rabat–Salé–Kénitra, Me Aziz Rouibah, dément toute concertation, dénonce un revirement sur l’indépendance de l’avocature et appelle à la poursuite de la mobilisation.

Alors que la profession d’avocat observe, depuis près de deux semaines, un mouvement de grève inédit pour dénoncer le projet de loi relatif à l’exercice de l’avocature, le bâtonnier de Rabat–Salé–Kénitra, Me Aziz Rouibah, vient de réfuter catégoriquement toute affirmation laissant entendre que certaines dispositions du texte auraient été élaborées dans le cadre d’une concertation préalable.

Le bâtonnier se montre sans ambiguïté: le projet de loi destiné à encadrer la profession n’a, selon lui, fait l’objet d’aucun véritable dialogue institutionnel entre le ministre de la Justice, Abdellatif Ouahbi, et les représentants des avocats, notamment par l’intermédiaire de l’Association nationale des barreaux du Maroc.

Le ministre, pour sa part, a récemment soutenu n’avoir reçu que peu de contestations formelles, se déclarant disposé à engager des discussions, à condition toutefois qu’elles se déroulent exclusivement dans l’enceinte parlementaire. Abdellatif Ouahbi, lui-même avocat de formation, présente cette réforme comme une entreprise de modernisation visant à rehausser la qualité des prestations juridiques, à renforcer la transparence financière et à adapter la pratique de l’avocature aux engagements internationaux souscrits par le Royaume.

Mais Me Aziz Rouibah conteste frontalement cette lecture. «Les propos du ministre relatifs au dialogue et à l’absence de contestation sont totalement inexacts», affirme-t-il dans un entretien avec Le360. Reprenant certains éléments avancés par le ministre, il rejette notamment l’idée selon laquelle les avocats auraient soumis récemment de nouvelles dispositions ou amendements. «Il prétend que nous lui avons proposé de nouveaux textes, alors qu’il ne s’en était jamais plaint auparavant, puisque nous étions parvenus à un accord, à de très rares exceptions près», souligne-t-il.

Le bâtonnier précise que les clauses touchant au cœur même de la mission de l’avocat avaient fait l’objet d’un «consensus clair, fondé sur le respect mutuel». S’agissant de l’indépendance de la profession — aujourd’hui au centre d’un différend majeur — il rappelle qu’elle était explicitement garantie dans une précédente version du projet.

Haut cadre de l’Union socialiste des forces populaires (USFP), Me Rouibah dit ne pas comprendre la volte-face du ministre. «Lui seul sait ce qui s’est produit pour expliquer ce retournement», martèle-t-il, dénonçant une rupture des engagements initialement actés. Il rejette par ailleurs l’idée que des amendements substantiels puissent être négociés dans le seul cadre parlementaire. «Ce n’est que rhétorique», estime-t-il, tout en reconnaissant que «le législateur demeure souverain». Selon lui, le nœud du débat réside dans la relation entre la profession et l’exécutif, ainsi que dans ce qu’il qualifie de reniement des accords préalablement conclus.

Lire aussi : Réforme de la profession d’avocat: le bras de fer se poursuit entre les barreaux et le gouvernement

Dans ce contexte, les avocats auraient entrepris une démarche de sensibilisation auprès des responsables politiques, majorité comme opposition. «Tous ont affirmé ne pas être satisfaits de cette version du texte», assure le bâtonnier.

Parmi les principaux points de crispation figure, selon lui, «l’implication excessive du ministère de la Justice dans plus de vingt dispositions», alors que la législation actuellement en vigueur n’y fait référence qu’à une ou deux reprises. Une évolution qui, à ses yeux, placerait la profession sous une tutelle accrue, tant sur le plan organique que fonctionnel.

Me Rouibah considère ainsi que cette réforme porte atteinte aux droits et garanties des avocats et se dit profondément déçu qu’après les avancées constitutionnelles de 2011, une profession essentielle à l’État de droit soit, selon ses termes, «ainsi ciblée».

Lire aussi : Entretien. «Nous ne braderons pas notre profession face à ce projet de loi», martèle le bâtonnier de Rabat, Aziz Rouibah

En conclusion, le bâtonnier estime que le corps professionnel n’a désormais d’autre choix que de poursuivre la mobilisation. Conscient des répercussions du mouvement sur les justiciables, il déplore une situation qu’il dit imposée par le ministère. «Notre message aux citoyens est clair: leur intérêt nous est cher. Si nous menons ce combat, c’est pour des principes fondamentaux, non pour des considérations matérielles ou corporatistes», affirme-t-il.

Par Mohamed Chakir Alaoui et Yassine Mennan
Le 23/01/2026 à 18h33
#Justice#Avocats#Grève#Projet de loi#gouvernement#Abdellatif Ouahbi#aziz rouibah

LEs contenus liés

Politique | Retrouvez toute l'actualité du Maroc et du monde, en temps réel, sur le premier site d'information francophone au Maroc : www.le360.ma

Politique

La grève des avocats paralyse les tribunaux ce mardi 6 janvier

Politique | Retrouvez toute l'actualité du Maroc et du monde, en temps réel, sur le premier site d'information francophone au Maroc : www.le360.ma

Politique

Entretien. Le projet de loi sur les avocats piétine les droits de la défense, selon Abdelkébir Tabih

Politique | Retrouvez toute l'actualité du Maroc et du monde, en temps réel, sur le premier site d'information francophone au Maroc : www.le360.ma

Politique

Grogne des avocats: l’association des barreaux du Maroc tient un conseil national le 3 janvier

Politique | Retrouvez toute l'actualité du Maroc et du monde, en temps réel, sur le premier site d'information francophone au Maroc : www.le360.ma

Politique

Réforme de la profession d’avocat: le bras de fer se poursuit entre les barreaux et le gouvernement

Articles les plus lus

1
Espionnage, chantage, barbouzeries… «Complément d’enquête» démasque les coups tordus du régime algérien pour nuire à la France
2
Finale de la CAN: non, Sadio Mané n’est pas le héros que vous croyez
3
Algérie: comment le régime achève ce qu’il reste d’un semblant de presse
4
Vidéo: une institutrice algérienne inculque à ses élèves la haine des Marocains
5
Le roi Mohammed VI salue l’unité nationale et l’élan populaire autour de la CAN
6
Barrages: 144 Mm³ supplémentaires en trois jours, le taux de remplissage atteint 48,6%
7
Sur instruction du Roi, Nasser Bourita signe la Charte constitutive du Conseil de Paix
8
Amélioration des réserves en eau: pourquoi l’euphorie doit rester mesurée, selon un expert
Revues de presse

Voir plus