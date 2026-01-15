Politique

Réforme de la profession d’avocat: le bras de fer se poursuit entre les barreaux et le gouvernement

Maître Loubana Srhiri du barreau de Casablanca. (Y.Mennan/Le360)

Par Mohamed Chakir Alaoui et Yassinee Mennan
Le 15/01/2026 à 16h32

VidéoL’Association nationale des barreaux du Maroc poursuit sa grève, entraînant une paralysie des tribunaux. Les avocats contestent le projet de loi régissant leur profession, pourtant adopté en Conseil de gouvernement. De son côté, l’Exécutif affirme maintenir la porte ouverte à la négociation.

Bien que le Conseil de gouvernement ait déjà entériné le projet de loi relatif à leur profession, les avocats s’y opposent fermement. Regroupés au sein de l’Association nationale des barreaux du Maroc (ANBM), ils estiment que le texte du ministre de la Justice, Abdellatif Ouahbi, porte atteinte à l’indépendance du métier, y voyant une «étatisation» de la profession. Si aucune modification n’est apportée au projet de loi, les robes noires prévoient d’observer prochainement une grève de trois jours et des sit-in.

Maître Loubana Srhiri du barreau de Casablanca a exprimé, à l’instar de ses confrères, son opposition au projet de loi.

D’après elle, la profession traverse une crise profonde de justice et de valeurs. L’avocate dénonce une intention délibérée de réduire au silence ceux qui portent la voix des opprimés. Elle insiste particulièrement sur cette volonté de «faire taire l’avocat» et de le reléguer au second plan du système judiciaire.

«Le rôle de l’avocat est central et essentiel à la réalisation de la justice, du respect des droits et des libertés. Avec ce texte, on veut le réduire à de simples procédures administratives. Lorsque l’avocat est affaibli, c’est un pilier important de l’État et de la loi qui s’affaiblit».

Lire aussi : Justice: le gouvernement adopte le projet de loi sur la profession d’avocat et appelle au dialogue

Par ailleurs, l’avocate a exhorté ses confrères à suivre rigoureusement le calendrier de mobilisation fixé par l’Association des Barreaux. «Si nous n’exerçons pas de pression, le texte sera adopté par une majorité confortable<;»

Face à cette opposition, le gouvernement s’est déclaré «ouvert au dialogue». Lors de son point de presse du 8 janvier, Mustapha Baitas, porte-parole du gouvernement, a confirmé l’approbation du projet de loi relatif à la profession d’avocat. Il a toutefois tempéré cette annonce en soulignant que le texte, encore perfectible, restait ouvert à des ajustements par le biais du dialogue.

Par Mohamed Chakir Alaoui et Yassinee Mennan
Le 15/01/2026 à 16h32
#Projet de loi#Avocats#Justice#Protestations

LEs contenus liés

Politique | Retrouvez toute l'actualité du Maroc et du monde, en temps réel, sur le premier site d'information francophone au Maroc : www.le360.ma

Politique

La grève des avocats paralyse les tribunaux ce mardi 6 janvier

Politique | Retrouvez toute l'actualité du Maroc et du monde, en temps réel, sur le premier site d'information francophone au Maroc : www.le360.ma

Politique

Entretien. Le projet de loi sur les avocats piétine les droits de la défense, selon Abdelkébir Tabih

Politique | Retrouvez toute l'actualité du Maroc et du monde, en temps réel, sur le premier site d'information francophone au Maroc : www.le360.ma

Politique

Grogne des avocats: l’association des barreaux du Maroc tient un conseil national le 3 janvier

Société | Retrouvez toute l'actualité du Maroc et du monde, en temps réel, sur le premier site d'information francophone au Maroc : www.le360.ma

Société

Grève des avocats: Abdellatif Ouahbi se dit ouvert au dialogue avec la profession

Articles les plus lus

1
Affaire Christophe Gleizes: plier ou subir une éjection du Mondial 2026, l’Algérie a (déjà) choisi
2
Victoire du Maroc face au Nigeria: Casablanca déjà tournée vers la finale
3
Oued El Makhazine, le plus grand barrage du nord du Maroc atteint 100% de remplissage
4
Fact-Checking. Suspension des visas américains pour les Marocains: ce qu’il en est réellement
5
CAN 2025: liesse populaire à Rabat après la qualification du Maroc en finale
6
Barrage Al Massira: un faible taux de remplissage, mais des volumes conséquents et une méga-structure qui reprend vie
7
CAN 2025: au cœur du Sahara marocain, Dakhla exulte après la victoire des Lions de l’Atlas
8
Coopération sécuritaire: une délégation britannique au complexe sportif Moulay Abdellah
Revues de presse

Voir plus