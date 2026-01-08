Justice: le gouvernement adopte le projet de loi sur la profession d’avocat et appelle au dialogue

Lors de son point de presse hebdomadaire, le porte-parole du gouvernement, Mustapha Baitas, a fait savoir que le projet de loi encadrant la profession d’avocat a été approuvé en conseil de gouvernement. Il a précisé que «le texte fait l’objet de remarques» qu’il convient de régler dans «le cadre du dialogue», car ce projet de loi «n’est qu’un texte en cours de préparation».

Selon le porte-parole, le projet de loi sera soumis tel quel au Parlement. Il entamera son parcours législatif classique, en commençant par une étude détaillée au sein de la Commission de la justice de la Chambre des représentants.

Pour rappel, l’Association nationale des bâtonniers du Maroc a catégoriquement rejeté ce projet qui, selon elle, porte atteinte à la profession. Le 6 janvier, les barreaux du Royaume avaient paralysé les tribunaux par une grève d’une journée en signe de protestation contre ce texte porté par le ministre de la Justice, Abdellatif Ouahbi.