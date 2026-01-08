Politique

Justice: le gouvernement adopte le projet de loi sur la profession d’avocat et appelle au dialogue

Le porte-parole du gouvernement, Mustapha Baitas.

Par Mohamed Chakir Alaoui
Le 08/01/2026 à 15h58

VidéoMalgré les fortes oppositions qu’il a rencontrées, le projet de loi encadrant la profession d’avocat a finalement été adopté en conseil de gouvernemental, ce jeudi 8 janvier, et sera soumis à l’approbation du Parlement.

Lors de son point de presse hebdomadaire, le porte-parole du gouvernement, Mustapha Baitas, a fait savoir que le projet de loi encadrant la profession d’avocat a été approuvé en conseil de gouvernement. Il a précisé que «le texte fait l’objet de remarques» qu’il convient de régler dans «le cadre du dialogue», car ce projet de loi «n’est qu’un texte en cours de préparation».

Selon le porte-parole, le projet de loi sera soumis tel quel au Parlement. Il entamera son parcours législatif classique, en commençant par une étude détaillée au sein de la Commission de la justice de la Chambre des représentants.

Pour rappel, l’Association nationale des bâtonniers du Maroc a catégoriquement rejeté ce projet qui, selon elle, porte atteinte à la profession. Le 6 janvier, les barreaux du Royaume avaient paralysé les tribunaux par une grève d’une journée en signe de protestation contre ce texte porté par le ministre de la Justice, Abdellatif Ouahbi.

Par Mohamed Chakir Alaoui
Le 08/01/2026 à 15h58
#Avocats#gouvernement#Projet de loi#Justice

LEs contenus liés

Politique | Retrouvez toute l'actualité du Maroc et du monde, en temps réel, sur le premier site d'information francophone au Maroc : www.le360.ma

Politique

«Nous discutons de la possibilité d’une démission collective des instances», affirme le président de l’ABM

Politique | Retrouvez toute l'actualité du Maroc et du monde, en temps réel, sur le premier site d'information francophone au Maroc : www.le360.ma

Politique

La grève des avocats paralyse les tribunaux ce mardi 6 janvier

Politique | Retrouvez toute l'actualité du Maroc et du monde, en temps réel, sur le premier site d'information francophone au Maroc : www.le360.ma

Politique

Abdellatif Ouahbi élude le débat parlementaire sur le projet de loi encadrant la profession d’avocat

Politique | Retrouvez toute l'actualité du Maroc et du monde, en temps réel, sur le premier site d'information francophone au Maroc : www.le360.ma

Politique

Entretien. Le projet de loi sur les avocats piétine les droits de la défense, selon Abdelkébir Tabih

Articles les plus lus

1
Sahara: la relance de l’administration américaine à l’adresse de l’Algérie
2
Archéologie: une nouvelle étude confirme l’origine marocaine de l’Homo sapiens
3
Smartphones: la réduction des droits de douane de 17,5% à 2,5% ouvre la voie à une baisse des prix
4
Tafoughalt: retour spectaculaire de l’eau dans la grotte de Zegzel
5
En images: neige exceptionnelle à Oujda, du jamais-vu depuis plus de deux décennies
6
CAN 2025. Terrains vagues hier, plans portrait aujourd’hui: les médias algériens s’ingénient à occulter le Maroc
7
Aéroport Mohammed V: le tandem SGTM-TGCC décroche le contrat du nouveau terminal à 12,8 milliards de DH 
8
Du Venezuela à l’Algérie: ces parallèles qui augurent du pire pour Tebboune & Co
Revues de presse

Voir plus