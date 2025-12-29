Grogne des avocats: l’association nationale des barreaux tient un conseil national le 3 janvier

Sit-in des avocats devant le Parlement à Rabat contre le nouveau projet de loi de procédure civile. (Y.Mannan / Le360)

Le ministre de la Justice s’apprête à soumettre à l’adoption du gouvernement un projet de réforme de la loi encadrant la profession d’avocat qui a soulevé un mouvement de protestation chez les concernés.

L’Association nationale des barreaux du Maroc (ANBM) tiendra une Assemblée extraordinaire de son conseil national (sorte de parlement) le samedi 3 janvier 2026 à Marrakech. Ce conseil national, composé d’environ 260 membres, a été convoqué par la présidence de l’ANBM après avoir réuni le quota de signatures requis par son règlement intérieur. Cette Assemblée devra examiner ledit projet de loi jugé préjudiciable, selon des avocats, à «l’indépendance de la profession et aux droits de la profession».

Lire aussi : Indépendance du barreau: Me Omar Benjelloun alerte sur les dérives du projet de loi

Omar Benjelloun, avocat du barreau de Rabat, avait rejeté, au nom de plusieurs de ses confrères, ce texte dont des dispositions limitent le rôle de l’avocat en matière de la formation et de gestion des futurs avocats. Contacté par Le360, Me Benjelloun avait déploré l’absence de concertation autour de ce projet avec la tutelle: «Depuis deux ans, aucune instance représentative de la profession n’a été associée au processus d’élaboration du texte.»

Autre objet de discorde: les mesures coercitives qui seraient éventuellement prises à l’encontre des avocats ne sont plus la prérogative de l’ANBM, mais selon les nouvelles dispositions celles du ministère de la Justice.

Pour rappel, l’ANBM, qui compte 17 sections, regroupe plusieurs barreaux régionaux dont les principaux sont ceux de Casablanca, de Rabat, de Tanger, de Marrakech, de Fès et d’autres barreaux couvrant l’ensemble du territoire. L’ANBM est actuellement présidée par maître Houssein Zayani. Au Maroc, on compte environ 17.000 avocats.