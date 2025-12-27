Politique

Indépendance du barreau: Me Omar Benjelloun alerte sur les dérives du projet de loi

Me Omar Bendjelloun, avocat au barreau de Rabat et membre de l’Association des barreaux du Maroc. (Y.Mannan/Le360)

Par Mohamed Chakir Alaoui et Yassine Mannan
Le 27/12/2025 à 10h14

VidéoDans un entretien avec Le360, Me Omar Benjelloun, membre de l’Association des barreaux du Maroc, met en garde contre le projet de loi encadrant la profession d’avocat. Il pointe l’absence de concertation et estime que plusieurs dispositions remettent en cause l’autonomie du corps, notamment en matière de formation et de sanctions disciplinaires.

Une partie du corps des avocats au Maroc poursuit sa mobilisation contre le projet de loi régissant la profession, que le ministre de la Justice s’apprête à soumettre à l’adoption du gouvernement. Les professionnels du barreau estiment que ce texte remettrait en cause l’indépendance de la profession, notamment à travers de nouvelles dispositions encadrant la formation et l’exercice du métier.

Contacté par Le360, Me Omar Benjelloun, avocat au barreau de Rabat, déplore en premier lieu l’absence de concertation autour de ce projet. «Depuis deux ans, aucune instance représentative de la profession n’a été associée au processus d’élaboration du texte», affirme-t-il, dénonçant «le caractère strictement confidentiel ayant entouré les différentes étapes de sa préparation par le ministère de la Justice». Il appelle, dans ce sens, l’Exécutif à «revoir une copie largement contestée par la communauté des avocats».

Parmi les principaux griefs soulevés, Me Benjelloun évoque «une atteinte au principe d’autonomie de la profession». «Les avocats sont particulièrement attachés à l’indépendance de leur corps vis-à-vis des autres institutions, notamment du ministère de la Justice. Or, le projet ne garantit pas cette exigence fondamentale», estime-t-il.

La question de la formation des futurs avocats constitue un autre point de discorde. «Actuellement, les examens d’accès et la formation pratique sont placés sous la supervision des barreaux et des cabinets. Le projet introduit des restrictions et transfère une partie de ces prérogatives», explique-t-il, estimant que ces dispositions pourraient affaiblir le rôle formatif de la profession elle-même.

Lire aussi : Le projet de loi sur la profession d’avocat suscite une levée de boucliers

Le dispositif disciplinaire proposé par le texte fait également l’objet de vives réserves. Selon Me Benjelloun, «les litiges opposant avocats et justiciables sont aujourd’hui examinés en première instance par les conseils des barreaux avant toute saisine des juridictions compétentes. Le projet prévoit un transfert partiel de ces attributions vers l’Exécutif», une évolution jugée contraire aux principes déontologiques et à l’autorégulation professionnelle.

Membre du bureau exécutif de l’Association des barreaux du Maroc, Me Benjelloun indique par ailleurs qu’une demande de convocation d’une session extraordinaire de l’Association a été déposée. «Le quorum légal des signatures requises a été atteint», affirme-t-il, précisant que cette réunion devrait permettre d’harmoniser les positions et d’élargir la démarche de concertation interne.

Lire aussi : Projet de loi 66.23: la refonte du barreau fait face à un front commun d’opposition

Il convient de rappeler que le corps des avocats n’en est pas à sa première mobilisation. En novembre 2024, la profession avait déjà mené un mouvement national de protestation — incluant une grève illimitée et un boycott des audiences — pour s’opposer à certains volets des réformes des Codes de procédure civile et pénale.

Par Mohamed Chakir Alaoui et Yassine Mannan
Le 27/12/2025 à 10h14
#Avocats#Ministère de l'Intérieur#Projet de loi#Indépendance

LEs contenus liés

Société | Retrouvez toute l'actualité du Maroc et du monde, en temps réel, sur le premier site d'information francophone au Maroc : www.le360.ma

Société

Admission au barreau de Paris des étudiants de Sorbonne-Euromed Maroc

Société | Retrouvez toute l'actualité du Maroc et du monde, en temps réel, sur le premier site d'information francophone au Maroc : www.le360.ma

Société

Un avocat du barreau de Rabat retrouvé mort sur une plage près de Skhirat

Politique | Retrouvez toute l'actualité du Maroc et du monde, en temps réel, sur le premier site d'information francophone au Maroc : www.le360.ma

Politique

Un nouveau protocole médical pour protéger les personnes en garde à vue

Société | Retrouvez toute l'actualité du Maroc et du monde, en temps réel, sur le premier site d'information francophone au Maroc : www.le360.ma

Société

Spoliation foncière: l’affaire «Hay Cuba» devant la justice

Articles les plus lus

1
Il avait traité Trump de «débile»: l’ambassadeur algérien à Beyrouth officiellement débarqué, mais…
2
Blocage de la réforme des taxes locales: Nadia Fettah réunit en urgence les trésoriers régionaux
3
Comment (et pourquoi) les dernières pluies changent la donne pour les agriculteurs
4
Or à 4.500 dollars l’once: la bijouterie marocaine prise en étau entre marchés mondiaux et contraintes locales
5
2025 ferme les yeux, 2026 entrouvre la lumière
6
Ouverture officielle du zoo de Aïn Sebaâ le lundi 29 décembre: une renaissance attendue depuis plus de dix ans
7
Recouvrement des taxes locales: la tension monte, les syndicats haussent le ton sur fond de conflit entre l’Intérieur et les Finances
8
À Tanger, la messe de minuit illumine les églises et célèbre le vivre-ensemble
Revues de presse

Voir plus