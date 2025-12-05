Admission au barreau de Paris des étudiants de Sorbonne-Euromed Maroc

L’Ecole de droit de la Sorbonne, délocalisée à l’Université Euromed de Fès, peut s’enorgueillir d’un très beau succès à l’examen d’accès à la profession d’avocat en France, dont les résultats ont été publiés lundi 1er décembre 2025. Cinq étudiants de cette formation viennent d’être déclarés admis et peuvent exercer, après un stage de 18 mois, la profession d’avocat en France. Ce résultat est exceptionnel comparativement même à de vieilles institutions françaises de renom.

Dirigée par François-Xavier Lucas, professeur à l’École de Droit de la Sorbonne et à l’Université Euromed de Fès, cette filière est très sélective. Les étudiants admis sont triés sur le volet et sélectionnés parmi plusieurs milliers de candidats avec 1/3 d’étudiants marocains, 1/3 d’étudiants européens et 1/3 d’étudiants subsahariens. La formation est assurée par d’éminents professeurs et praticiens français et marocains et d’autres intervenants internationaux. S’ils supportent ce régime très intensif, les étudiants obtiennent tout à la fois un diplôme français et un diplôme marocain de Master en Droit des Affaires, ce qui leur permet de prétendre à une admission au barreau tant en France qu’au Maroc. La publication des résultats de la dernière sélection des élèves avocats en France confirme que cette vocation n’est pas purement théorique et que de belles carrières d’avocat évoluant dans un double environnement français et marocain se profilent pour les étudiants qui auront suivi ce cursus très exigeant et dont l’excellence n’est pas un slogan, mais une réalité couronnée de succès.

La singularité de cette formation tient à ce qu’elle repose sur une imbrication étroite des enseignements académiques délivrés par les universitaires les plus renommés dans le domaine et de la mise en pratique assurée par les avocats des meilleurs cabinets internationaux. Pour assurer aux étudiants de cette filière «Sorbonne-Euromed Maroc» une totale immersion dans un univers de praticiens, l’Université Euromed de Fès organise également des évènements devenus des références, telles les «Journées restructuring de Fès», qui réunissent des experts internationaux du droit de la restructuration chaque année à Fès.

La dernière édition, qui a eu lieu au mois de mai 2025, a réuni environ 250 participants, incluant des magistrats, des chefs d’entreprise, des responsables d’institutions publiques et privées ainsi que des responsables politiques venant de l’Europe et de l’Afrique. Deux tiers de ces participants, venant chercher une formation de très haut niveau, sont issus de l’Europe. Cette formation qui commence désormais à s’internationaliser s’est aussi déroulée à l’Université Euromed de Fès du 24 au 26 novembre 2025 au profit de plus de 70 professionnels brésiliens issus de Sao Paulo et de Rio. La prochaine édition de cette formation aura lieu les 21 et 22 mai, 2026.

Le mois d’avril 2026 verra également se réunir à Fès le Gotha de l’arbitrage international avec les plus prestigieux représentants de ce que cette matière élitiste compte de spécialistes, qui viendront à l’Université Euromed de Fès pour se pencher sur la pratique de l’arbitrage dans les pays arabes et africains: https://www.formation-arbitrage-fes.com

Les étudiants tirent évidemment le plus grand parti de ces stimulantes sollicitations internationales. Confrontés en permanence aux meilleurs spécialistes du droit des affaires qui viennent à leur rencontre, ils sont clairement identifiés en France et au Maroc comme de précieuses recrues. Les plus grands praticiens marocains leur ont d’ailleurs ouvert les portes de leurs cabinets et, au-delà, apporté leur soutien, Azzedine Kettani, Hicham Naciri et Laila Slassi ayant accepté de parrainer les trois premières promotions du Master.

Quand deux villes universitaires millénaires, comme Fès et Paris, se lancent dans un projet académique commun, on peut s’attendre à ce que le succès soit au rendez-vous. Le résultat va clairement au-delà des espérances de l’Université Paris 1-Panthéon-Sorbonne et de son partenaire de choix, l’Université Euromed de Fès.