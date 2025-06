Classement mondial: première au Maroc, l’Université Euromed de Fès sur le podium africain

L’Université Euromed de Fès (UEMF) brille au classement Round University Ranking (RUR) 2025, se classant 1ère au Maroc et 2ème en Afrique, surpassant des institutions comme l’Université Mohammed V de Rabat et l’Université Cadi Ayyad de Marrakech.

Seule l’Université de Cape Town (Afrique du Sud) se positionne devant elle sur le continent africain.

Réputé pour sa rigueur, le classement RUR évalue les universités selon des critères fournis par la base de données mondiale Thomson Reuters, axés notamment sur la qualité de l’enseignement, la production scientifique, l’impact de la recherche et l’ouverture internationale.

Dans un paysage mondial dominé par des établissements américains tels que Harvard, Stanford, Caltech ou le MIT, et européens comme Oxford, l’UEMF se distingue par un score qui illustre la montée en puissance des universités marocaines sur la scène académique mondiale.

Un palmarès qui illustre une dynamique d’exception

Ce positionnement remarquable consacre le modèle pédagogique unique de l’UEMF, qui mise sur l’excellence académique, la transdisciplinarité, une recherche scientifique à fort impact, et une forte ouverture sur le bassin euro-méditerranéen et africain. Elle s’affirme aujourd’hui comme la référence nationale en matière de formation, d’innovation et de contribution sociétale.

Ce succès au classement RUR s’ajoute à une série de reconnaissances nationales et internationales qui confirment l’ascension continue de l’UEMF.

L’Université Euromed de Fès incarne aujourd’hui la vision d’un enseignement supérieur marocain moderne, inclusif et tourné vers l’avenir. En cultivant un écosystème d’innovation et d’excellence, elle trace la voie pour une nouvelle génération d’universités africaines capables de rivaliser avec les meilleures au monde.

UI GreenMetric 2024: 1re université verte du Maroc, dans le Top 10 africain

U-Multirank: 1re au niveau international pour la performance globale, et Top 25 mondial pour la mobilité étudiante

Times Higher Education 2024: 2e au Maroc et Top 600 mondial sur les Objectifs de Développement Durable (ODD)

Zairi International Awards & Triple E Awards: distinctions pour l’innovation pédagogique, la bonne gouvernance et l’impact sociétal

Classement Stanford: quatre professeurs de l’UEMF figurent parmi les 2% des meilleurs chercheurs au monde