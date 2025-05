L’Université Euromed de Fès accueille Stefano Sannino, le nouveau directeur général MENA de la Commission européenne

Accompagné de son excellence madame Patricia Llombart Cussac, ambassadrice de l’Union européenne au Maroc, Stefano Sannino a inscrit cette étape dans une tournée dédiée aux consultations sur le Nouveau pacte pour la Méditerranée.

Ce projet stratégique visant à réinventer et dynamiser la coopération entre l’Europe et ses partenaires méditerranéens du Sud. Par ailleurs, depuis sa création, l’UEMF est labélisée par l’Union pour la Méditerranée avec l’appui de ses 43 pays membres et bénéficie du soutien indéfectible de l’Union européenne et de la Banque européenne d’investissement, partenaires historiques de l’Université.

Accueillis par le président de l’UEMF, le professeur Mostapha Bousmina, et entourés d’une délégation de haut niveau, les invités ont découvert les prouesses de cet éco-campus unique en son genre. Symbole d’une vision résolument tournée vers l’avenir, l’UEMF est un véritable pôle d’excellence conjuguant innovation architecturale, durabilité environnementale et performance technologique. Parmi les infrastructures qui ont particulièrement captivé les visiteurs:

- Un complexe sportif ultramoderne de quatre étages, doté d’une piscine olympique, d’une piscine semi-olympique, d’un terrain de football certifié aux normes FIFA, ainsi que d’espaces multisports et de détente, incluant un sauna, une salle de yoga et un mur d’escalade.

- Un centre de conférences d’une capacité de 3.500 places, conçu pour accueillir des événements de portée internationale.

- Une bibliothèque de trois étages, offrant un espace propice à la recherche et à l’apprentissage.

Une jeunesse méditerranéenne au cœur des débats

Point d’orgue de cette visite, un dialogue interactif et inspirant avec les étudiants de l’UEMF a permis d’aborder des enjeux cruciaux pour l’avenir des deux rives de la Méditerranée: l’éducation, la mobilité, l’emploi, le climat et la coopération universitaire. Cet échange a révélé l’énergie, la créativité et les aspirations d’une jeunesse marocaine résolument engagée dans la construction d’un avenir durable et inclusif.

Un modèle de coopération euro-méditerranéenne

Fondée sur les valeurs du vivre-ensemble, de l’innovation et de la coopération régionale, l’UEMF incarne une vision ambitieuse d’une Méditerranée unie, inclusive et tournée vers l’avenir. La visite du directeur général MENA a permis de mettre en lumière les grands axes stratégiques de l’université, son engagement en faveur d’une formation d’excellence et ses projets de coopération interrégionale.

«L’Université Euromed de Fès est un véritable laboratoire vivant du dialogue euro-méditerranéen, où innovation et coopération se conjuguent pour répondre aux défis de notre temps», a déclaré le Pr. Mostapha Bousmina.

Héritage et vision: aux racines du savoir

La visite s’est conclue par une immersion dans la médina historique de Fès, véritable joyau du patrimoine mondial, et par un passage symbolique à l’université Al-Qarawiyyine, la plus ancienne institution universitaire au monde. Ce moment riche en symboles a rappelé l’importance intemporelle du savoir, de la culture et du dialogue dans le rapprochement des peuples et la consolidation des partenariats stratégiques.