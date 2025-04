Réunion de l’Université Euromed de Fès avec les membres du Conseil consultatif des Nations unies sur l’Alliance des civilisations

Parmi les personnalités présentes lors de la réunion, on peut citer Miguel Angel Moratinos, le Haut Représentant de l’UNAOC; Amre Moussa, président du Conseil consultatif du haut niveau de l’UNAOC, ancien ministre des Affaires Étrangères de la République arabe d’Égypte, ancien secrétaire général de la Ligue des États Arabes; Kolinda Grabar-Kitarović, ancienne présidente de la République de Croatie; María Fernanda Espinosa, présidente de la 73ème session de l’assemblée générale des Nations unies, ancienne ministre des Affaires étrangères de la République de l’Équateur; Benita Ferrero-Waldner, ancienne ministre des Affaires étrangères de la République d’Autriche, ancienne commissaire européenne pour les relations extérieures; Egemen Bağış,ancien ambassadeur de la République de Turquie en République tchèque, ancien ministre des Affaires européennes de la République de Turquie; Nihal Saad, directrice de l’UNAOC; Ammar Abdelwahed Al Khudairy, président fondateur d’Amwal Capital Partners; Elkhalil M. Binebine, homme d’affaires marocain; Mehrangez Rafieva, responsable de l’administration, UNAOC et bien d’autres personnalités.

Au regard de ses réalisations probantes et à l’issue de la réunion, l’UNAOC a décidé de labelliser la chaire Alliance des civilisations créée au sein de l’Université Euromed de Fès et de lui donner le nom de «chaire des Nations unies pour l’Alliance des civilisations».

Cet acte majeur, tant par sa signification que par sa portée symbolique, établit la chaire comme un acteur académique clé pour la formation et la recherche dans le domaine de l’Alliance des civilisations, une notion intrinsèquement liée à l’histoire et aux valeurs du Maroc.

Afin de lui donner l’efficacité et la visibilité qu’exige sa mission, la chaire des Nations unies pour l’Alliance des civilisations a été dotée d’un master académique «Gestion des conflits et Alliance des Civilisations», et d’une formation doctorale accréditée par le ministère marocain de l’Enseignement supérieur, de la Recherche scientifique et de l’Innovation. Dans la même perspective, les responsables de la chaire en ont fait, d’une part, un vecteur de production scientifique, comme l’attestent les nombreux ouvrages et revues qui viennent d’être publiés.

La chaire est également devenue un lieu d’échange, de dialogue et de débat où des étudiants de plus de cinquante nationalités réfléchissent à l’avenir des sociétés et au vivre-ensemble. Elle a notamment organisé les Rencontres des jeunes euro-méditerranéens et africains le 14 février 2024 au parlement marocain, en marge de l’assemblée générale des parlements de l’UPM, permettant à des jeunes de trente pays d’échanger sur les enjeux régionaux et de produire un appel pour le futur présenté aux présidents des parlements de l’UPM.

La chaire a aussi organisé les 6 et 7 décembre 2024, sous le Haut Patronage de Sa Majesté le roi Mohammed VI, des conférences, débats et échanges sur le sujet de l’Alliance des civilisations réunissant des personnalités venant de divers pays et 1.600 étudiants.

À bien des égards, l’organisation de ces activités par la chaire était particulièrement satisfaisante, car elle s’aligne parfaitement avec la vision pacifique largement reconnue du Maroc et la stratégie continue de l’UNAOC pour promouvoir l’intercompréhension et le vivre-ensemble.

La création de cette chaire a été annoncée lors du neuvième forum mondial sur l’Alliance des civilisations des Nations unies, tenu à Fès les 22 et 23 novembre 2022 à l’occasion de la conférence de presse conjointe de Nasser Bourita, ministre des Affaires étrangères et de Miguel Ángel Moratinos.

Cette création trouve son fondement dans le message royal envoyé aux participants au dit forum: «Que l’Alliance des civilisations se réunisse à Fès est une occurrence qui va de soi. Le Maroc n’a-t-il pas eu le privilège et l’honneur d’être parmi les membres fondateurs de l’Alliance? Fès n’est-elle pas la capitale spirituelle d’un Royaume millénaire? Son Université Al Qaraouiyine ne constitue-t- elle pas le foyer universitaire le plus ancien du monde - le lieu où savants musulmans, juifs et même un souverain pontife parachevèrent leur savoir? Son Université Euro-méditerranéenne ne construit-elle pas, aujourd’hui, un espace de dialogue académique et interculturel entre les deux rives? Fès est ainsi, à l’évidence, l’incarnation même d’une alliance féconde entre les civilisations».

Ce message royal souligne sans équivoque que le dialogue interculturel et l’Alliance des civilisations ne peuvent être de simples discours, mais un paradigme à édifier dans et par l’enseignement et la recherche universitaires.

Les responsables de l’UNAOC, et à leur tête Miguel Angel Moratinos, ont salué les efforts continus déployés par la chaire des Nations unies pour l’Alliance des civilisations et l’ont dotée du soutien onusien pour la réussite de sa mission.