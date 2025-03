AD Scientific Index: Euromed au podium de la recherche scientifique au Maroc

Nouvelle et belle consécration pour l’Université Euromed de Fès. Alper-Doger Scientific Index, un classement mondial des universités en fonction de leur performance scientifique, vient lui octroie désormais la troisième place au niveau national en la matière. Ceci, sur un total de 47 universités marocaines. Seuls les universités Mohammed V de Rabat et Hassan II de Casablanca, connues et reconnues, arrivent devant. Ceci, avec 8 scientifiques et professeurs-chercheurs au top 10% pour Rabat, 5 pour Casablanca et 3 pour l’UEMF.

Au Maroc, l’UEMF, créée en 2012, arrive en tête des jeunes universités, devant l’UM6P et l’Université internationale de Rabat et ce, sur 24 établissements.

La prouesse de l’UEMF est d’autant plus remarquable que l’Université ne compte que 52 professeurs, contre 663 pour l’université Mohammed V, 825 pour l’Université Hassan II et 406 pour l’UM6P.

Ce classement consacre ainsi l’ambition de l’Université Euromed de s’imposer comme une référence en enseignement supérieur, recherche scientifique et innovation, tant dans l’espace euro-méditerranéen qu’à l’international.

La production scientifique la plus dynamique au Maroc

Plaçant la recherche au cœur de son développement, l’UEMF renforce sa notoriété à travers la formation, la diffusion et la création de savoirs. Elle s’engage à transformer ces avancées en solutions concrètes répondant aux défis sociétaux, grâce à des partenariats stratégiques aux niveaux local, national et international. Son objectif: convertir ces innovations en leviers de croissance et de prospérité.

Pour y parvenir, l’université adopte une politique de recrutement et de promotion exigeante, privilégiant l’excellence en recherche. Elle dote ses chercheurs d’infrastructures de pointe répondant aux standards internationaux et soutient activement leurs travaux en finançant leurs premiers projets et en les encourageant à mobiliser des financements externes en collaboration avec le secteur socio-économique et industriel.

L’UEMF récompense également l’excellence par des primes de recherche attribuées aux enseignants-chercheurs les plus méritants, en particulier ceux publiant dans des revues scientifiques de prestige à fort impact, comme Nature et Science.

Grâce à cette approche ambitieuse, l’université affiche aujourd’hui la production scientifique la plus dynamique au niveau national, tant en nombre de publications indexées dans SCOPUS et Web of Science qu’en impact des revues scientifiques utilisées.