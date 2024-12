Prix Méditerranée 2024: Fouzi Lekjaa, Miguel Ángel Moratinos, Mostapha Bousmina et Françoise Atlan grands gagnants

Il s’agit du président de la Fédération royale marocaine de football (FRMF), Fouzi Lekjaa, du haut représentant de l’Alliance des civilisations des Nations Unies, Miguel Ángel Moratinos, du président de l’Université Euromed de Fès, Mostapha Bousmina et de la chanteuse franco-marocaine Françoise Atlan qui se sont vus attribuer ce Prix lors d’une cérémonie, qui s’est déroulée en présence du conseiller du roi Mohammed VI. André Azoulay en marge des Rencontres de l’Université Euromed sur l’avenir des civilisations, organisées sous le haut patronage du Roi sous le thème «Reconstruire la confiance pour un monde uni et pluriel».

Ainsi, le président de la FRMF et le haut représentant de l’Alliance des civilisations des Nations-Unies se sont vus décerner le Prix Méditerranée 2024 dans la catégorie «Institutions».

Quant au président de l’Université Euromed de Fès, il a reçu le même Prix dans la catégorie «Culture», alors que le Prix Méditerranée 2024 dans la catégorie «Art et Créativité» a été décerné à la chanteuse franco-marocaine Françoise Atlan.

Dans son argumentaire, le jury international, composé d’une quarantaine de membres, a rendu un vibrant hommage à chacune des personnalités primées, retraçant leurs parcours professionnels hors-pair et saluant leurs contributions exceptionnelles, chacun dans son domaine, à la cause de la paix, de la coexistence et de l’harmonie entre les peuples des deux rives de la Méditerranée et d’ailleurs.

Lire aussi : Rencontres de l’Université Euromed de Fès sur l’Alliance des Civilisations ou comment restaurer la confiance

S’exprimant à cette occasion, Michele Capasso, secrétaire général des Etats-Unis du Monde, l’organisation initiatrice de ce Prix, a affirmé que «rien ne permet de mieux connaître l’esprit de notre époque et de contribuer à l’essor de nos sociétés, que d’aller à la rencontre de personnalités qui, tout autour de la Méditerranée et au-delà dans le monde entier, se sont investies dans le modèle d’équité, de coexistence pacifique, de créativité et de production de nouvelles richesses».

Capasso a tenu à saluer les quatre personnalités primées qui «ont pour point commun d’avoir su être en symbiose avec l’âme profonde de notre temps».

Créé en 1995 par les Etats-Unis du Monde avec la Fondazione Mediterraneo et l’Académie de la Méditerranée, le Prix Méditerranée, avec ses nombreuses catégories, est décerné annuellement à des personnalités du monde politique, religieux, culturel et artistique qui ont contribué, avec leurs actions, à réduire les tensions et à amorcer un processus de valorisation des différences culturelles et des valeurs partagées dans la zone de la Grande Méditerranée et du monde entier.