Un total de 460 lauréats: l’Université Euromed de Fès célèbre sa promotion 2023-2024

L’Université Euromed de Fès (UEMF) a organisé, le vendredi 29 novembre, la cérémonie de remise des diplômes en l’honneur de sa promotion 2023-2024. Cet événement, qui marque une étape importante pour l’Université, a réuni plus de 2.000 invités, dont des membres distingués du conseil d’administration (CA), des ministres, des représentants du monde académique, politique et socio-économique, ainsi que plusieurs ambassadeurs et personnalités nationales et internationales.

Cette année, l’UEMF a célébré 460 diplômés, comprenant les premiers 107 ingénieurs du continent africain formés pendant 5 ans exclusivement sur l’IA. Les diplômés de la promotion 2023-2024 se distinguent par la diversité des disciplines proposées à l’UEMF. Ils ont obtenu des diplômes nationaux et des doubles diplômes en partenariat avec des institutions prestigieuses de la région euro-méditerranéenne.

Parmi les filières phares: le génie mécanique, le génie électrique, les technologies de l’information, l’intelligence artificielle, l’architecture, le design, les sciences politiques et juridiques, ainsi que le business et les sciences humaines et sociales.

Le plus grand complexe sportif universitaire du Maroc

Cette cérémonie, empreinte de moments d’allégresse et de fierté des parents, qui ont vécu aux côtés de leurs enfants un moment inoubliable, s’est déroulée dans les nouvelles installations de l’Université, comprenant un centre de conférence de 3.500 places. Ce moment de célébration a pleinement reflété la vocation de l’Université Euromed de Fès: préparer des talents pour contribuer au développement de l’espace euro-méditerranéen et africain grâce à un campus aux normes internationales, avec des infrastructures de pointe dédiées à l’enseignement et à la recherche, et où se croisent plus de 50 nationalités.

Avant la cérémonie de remise des diplômes, les membres du CA ont pu visiter la deuxième phase du campus de l’Université, incluant le plus grand complexe sportif universitaire du pays qui s’élève sur 4 étages, et qui comprend une piscine olympique, une autre semi-olympique, et des espaces dédiés à une foultitude de sports (cardio, fitness, yoga, basketball, handball, volleyball, futsal, squash, boxe, badminton, sports de combat, tennis de table, musculation et escalade), ainsi qu’un terrain de football aux normes FIFA. Le Président de l’université, Pr Mostapha Bousmina, a déclaré que ce complexe sportif sera ouvert aux personnes extérieures à l’Université moyennant une souscription.

Cette deuxième phase comprend également un cinéma-théâtre ouvert sur la ville, une bibliothèque sur 3 étages, ainsi que plusieurs restaurants, cafés et magasins, un centre d’esthétique, une parapharmacie, une agence bancaire, un mini-market, un centre de reprographie, un bookstore… etc.

Parmi les temps forts de cette cérémonie, on citera les interventions de personnalités de premier plan. Le président de l’UEMF, Pr Mostapha Bousmina, a ouvert la cérémonie aux côtés de Pr Azzeddine El Midaoui, ministre de l’Enseignement supérieur, de la Recherche scientifique et de l’Innovation.

Des personnalités de premier plan

Étaient également présents Mohammed Kabbaj, chancelier de l’Université Euromed de Fès, Driss Jettou, ancien Premier ministre, Nasser Kamel, secrétaire général de l’Union pour la Méditerranée, Abdelhak Azzouzi, membre du CA de l’Université Euromed de Fès et président de la chaire dédiée à l’Alliance des civilisations, créée par l’UNAOC (l’Alliance des civilisations des Nations unies), ainsi que d’autres figures prestigieuses telles que Rodi Kratza, ex-première vice-présidente de l’Union européenne, Pr Omar Fassi Fihri, professeur perpétuel de l’Académie Hassan II des sciences et techniques, Mouaad Jamai, wali de la région Fès-Meknès et gouverneur de la ville de Fès, Mohammed Dardouri, wali de l’Initiative nationale pour le développement humain (INDH), Mohammed Samir El Khamlichi, gouverneur de Moulay Yaacoub, le maire de la ville de Fès et le vice-président de la région Fès-Meknès, Carine Foeller Viallon, consule générale de France à Fès, Brahim Benjelloun, directeur général de Bank of Africa, Mohamed Horani, président de HPS, et Omar Tajmouati, président de la branche Fès-Meknès de la Confédération générale des entreprises du Maroc (CGEM).

Ont également assisté à cette cérémonie des présidents d’université, notamment Pr Mustapha Ijjaali, président de l’USMBA, et Rado Bohinc, président de l’Université Euro-Méditerranéenne de Slovénie (EMUNI), des présidents de tribunaux et procureurs, des représentants des institutions publiques et privées, et 70 jeunes issus de 21 pays de l’espace euro-méditerranéen, venus à l’UEMF dans le cadre d’une collaboration avec l’Union pour la Méditerranée, la Fondation Anna Lindt et le gouvernement allemand.