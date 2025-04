Une ode aux mathématiques: le Moroccan Day of Mathematics dignement accueilli par l’Université Euromed de Fès

Fidèle à sa vocation de carrefour des savoir et des cultures, l’Université Euromed de Fès a tout naturellement accueilli cette manifestation, co-organisée avec l’association Math&Maroc, l’Académie Hassan 2 des Sciences et Techniques et ADRIA Business & Technology. Ce fut d’abord l’occasion de rappeler la grande estime dont jouit la communauté des mathématiciens marocains auprès de leurs pairs dans le monde entier. En effet, le parcours de la bibliométrie des publications scientifiques en mathématiques dans les bases de données indexées, telles que Scopus ou Web of Science, montre à quel point la production scientifique des chercheurs marocains est remarquable quantitativement et qualitativement. Dans le même sens, les nombreux étudiants marocains régulièrement admis dans les grandes écoles d’ingénieur telles que Polytechnique, Normale Sup’ ou MIT, par exemple, excellent généralement dans les mathématiques au point qu’ils sont de plus en plus prisés par ces institutions.

Au cœur de cette journée, plusieurs ateliers thématiques ont offert aux participants une expérience immersive, mêlant découverte, réflexion et ouverture sur l’avenir. L’événement fut marqué par la présence de Abdelhaq El Jai, éminent professeur et chercheur en mathématiques appliquées, qui a partagé son parcours ainsi que ses travaux sur la théorie des systèmes, offrant aux participants un aperçu des applications concrètes de la recherche scientifique. Il est revenu notamment sur la contribution majestueuse des chercheurs marocains dans la théorie et la modélisation des systèmes dits distribués; systèmes complexes car évolutifs dans le temps et dans l’espace. Les doctorats soutenus en trente ans dans ce domaine se chiffrent à plus de 450 et les ouvrages publiés qui se comptent par dizaines confirment leur notoriété mondialement reconnue.

Un panel d’exception, largement salué par le public, a réuni des figures inspirantes du monde académique et de l’innovation. Des experts internationaux en mathématiques ont enrichi cet événement par des conférences de haut niveau, au cours desquelles ils ont partagé leurs parcours, leurs expériences et leur vision du rôle des mathématiques dans la transformation digitale et le progrès technologique. Une initiative qui a également contribué à restaurer le lien entre les élèves et une discipline trop souvent perçue comme distante.

Porté par une génération de jeunes mathématiciens marocains brillants, le MDM s’est donné pour mission de démocratiser l’accès aux mathématiques, de challenger les esprits scientifiques les plus vifs et de favoriser les échanges intellectuels dans un cadre à la fois rigoureux et stimulant. Pensés pour éveiller la curiosité des jeunes et les réconcilier avec les mathématiques, ces espaces d’échange ont su allier approfondissement des savoirs et pédagogie participative.

Tout au long de la journée, l’événement a été rythmé par une série de conférences captivantes, d’ateliers dynamiques et de compétitions intellectuelles, soigneusement conçus pour s’adresser à une diversité de tranches d’âge et de niveaux. Les participants, qu’ils soient collégiens, lycéens, étudiants ou jeunes chercheurs, ont ainsi pu explorer les multiples facettes des mathématiques - des fondements classiques aux applications les plus contemporaines. Le MDM a également constitué une véritable plateforme d’opportunités pour les jeunes talents. Les compétitions, organisées par niveaux, ont donné lieu à des échanges vivants, à une saine émulation, et se sont conclues par une remise de prix célébrant l’excellence et la créativité mathématique.

En clôture, l’annonce d’une édition 2026 encore plus ambitieuse a enthousiasmé l’assemblée. Le MDM a ainsi réaffirmé son ambition de devenir un rendez-vous incontournable pour tous ceux qui croient en la puissance des mathématiques comme levier de transformation et d’éveil. À travers l’accueil de cette manifestation scientifique, l’Université Euromed de Fès a pleinement assumé sa mission essentielle : former les jeunes talents, nourrir la réflexion collective et promouvoir la diffusion du savoir, dans un cadre d’excellence, d’ouverture et d’intégrité.