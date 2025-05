Restructuring: 250 hauts profils d’Europe et d’Afrique se forment à l’Université Euromed de Fès

Carrefour de savoirs et d’échanges, l’Université Euromed de Fès, en partenariat avec l’École de droit de l’Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne, accueille la 3ème édition des Journées du Restructuring, étalée sur deux jours, les 8 et 9 mai 2025. Ce rendez-vous, désormais inscrit parmi l’un des temps forts du calendrier juridique francophone, a rassemblé dès sa journée inaugurale près de 250 participants: professionnels du droit, chercheurs, étudiants, magistrats, chefs d’entreprise, administrateurs et mandataires judiciaires venus de toute l’Europe et de plusieurs pays d’Afrique.

Nées de l’initiative conjointe de l’École de droit de la Sorbonne et de l’Université Euromed de Fès, les Journées du Restructuring se sont imposées en trois éditions comme un espace d’analyse, de transmission et de confrontation des idées et pratiques liées au traitement des difficultés des entreprises. Elles permettent, chaque année, de décrypter les mutations du droit des entreprises en difficulté, à la lumière des évolutions législatives récentes et des pratiques professionnelles innovantes.

Le panel, structuré autour d’échanges pratiques animés par des personnalités de premier plan, suscite l’intérêt d’un public exigeant et diversifié, composé aussi bien de jeunes juristes en formation que de professionnels expérimentés désireux d’approfondir leurs approches.

Un programme d’excellence, à la croisée des systèmes juridiques

Cette journée a proposé un programme d’une densité exceptionnelle, autour de quatre grands axes structurants, abordés par des figures de référence de la restructuration. Parmi les temps forts, la réforme des procédures amiables et collectives a été présentée par Xavier Clémence (chef du bureau du droit de l’économie des entreprises, DACS, ministère de la Justice, France) et François-Charles Desprat (mandataire judiciaire, président du CNAJMJ), tandis que les aspects internationaux ont réuni des experts comme Alicia Bali (White & Case LLP), Lionel Spizzichino (Willkie Farr & Gallagher LLP) et Jacques Fineschi, président honoraire du tribunal de commerce de Nanterre.

La réflexion s’est poursuivie autour de l’actualité du traitement amiable des difficultés, puis des plans de redressement avec classes de parties affectées, sous la présidence du président du tribunal de commerce de Paris, Patrick Sayer, aux côtés de Saam Golshani (avocat, associé White & Case LLP Paris), Julie Cittadini (associée LPA Law) et bien d’autres.

Une dimension africaine affirmée et saluée

Cette édition s’est distinguée par une participation accrue de délégations africaines, membres de l’OHADA. Cette présence confirme la vocation des journées à s’ériger en pont entre l’Europe et l’Afrique, dans une logique d’échange juridique, économique et institutionnel. Le colloque constitue ainsi un lieu stratégique d’intégration des pratiques, dans un contexte où les défis liés à la résilience des entreprises traversent les frontières.

Lors de la 3ème édition des Journées du Restructuring à l'Université Euromed de Fès.

L’événement a attiré un auditoire de grande qualité, mêlant étudiants et doctorants, avocats d’affaires, juges, huissiers, professeurs, experts-comptables, chefs de tribunaux et industriels, tous désireux d’actualiser leurs connaissances et de participer à une réflexion prospective sur les enjeux de la restructuration. Dans une ambiance studieuse mais conviviale, ponctuée de moments d’échange informel, les participants ont pu bénéficier d’un environnement propice à la formation continue et au réseautage de haut niveau offrant un cadre privilégié pour prolonger les discussions engagées au fil des panels.

Fès, pôle d’excellence du droit des affaires en mouvement

En devenant l’un des centres majeurs du débat juridique francophone sur la restructuration d’entreprise, la ville de Fès, portée par l’engagement académique de l’Université Euromed de Fès et le soutien constant de ses partenaires, s’impose désormais comme un acteur structurant du droit du Restructuring. Bien plus qu’un colloque, ces journées incarnent un mouvement de fond, conjuguant exigence scientifique, ouverture internationale et transmission vers les nouvelles générations de juristes. Une dynamique appelée à s’intensifier dans les années à venir.