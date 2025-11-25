L’université Euromed de Fès honore ses 585 nouveaux diplômés

Lundi 24 novembre 2025, l’université Euromed de Fès (UEMF) a organisé sa cérémonie annuelle de graduation, marquant une étape symbolique pour les 585 lauréats de sa dixième promotion. Parmi eux, 326 jeunes femmes, qui ont célébré sous leurs toges l’aboutissement d’années d’efforts soutenus, de collaboration académique et de soutien familial.

Moment fort de la vie d’une université, cette célébration va bien au-delà de la réussite académique. Elle rend hommage à la persévérance, à l’intelligence collective, à l’esprit d’effort et à la confiance placée dans une génération appelée à façonner l’avenir. La fin du parcours universitaire ouvre ainsi la voie à un nouveau chapitre où le savoir vise à servir le progrès, la société et l’humanité.

La promotion 2025 compte 267 ingénieurs, 125 architectes et designers, ainsi que 193 diplômés en business, sciences juridiques et politiques et sciences humaines et sociales. Tous deviennent désormais ambassadeurs des valeurs fondatrices de l’UEMF: excellence, rigueur, curiosité et humanisme.

La cérémonie s’est déroulée en présence des professeurs de l’université, des familles des lauréats et de nombreuses personnalités. Étaient notamment présents des membres du conseil d’administration de l’université, des responsables académiques, diplomatiques et consulaires, des représentants des autorités locales, ainsi que des membres de la presse écrite et audiovisuelle.