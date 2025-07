Audencia Business School et l’Université Euromed de Fès scellent un accord de partenariat

L'UEMF et l'ABS signent un accord de partenariat stratégique.

Audencia Business School (ABS) et l’Université Euromed de Fès (UEMF) marquent une étape significative dans le développement de l’enseignement supérieur avec un partenariat stratégique. En combinant leurs expertises respectives, ces deux institutions visent à offrir une formation d’excellence aux professionnels désireux de renforcer leurs compétences en management.

L’Executive MBA est une formation qui donnera lieu à l’obtention d’un double diplôme: l’Executive MBA d’Audencia; ce dernier étant titulaire de la triple accréditation AMBA/EQUIS/AACSB, puis un second diplôme délivré par l’UEMF. Pour ce faire, des conditions pédagogiques et pratiques rigoureuses doivent être observées, dont un processus de diplomation identique à celui pratiqué en France et une accessibilité réservée uniquement aux ressortissants marocains ou aux managers internationaux basés au Maroc.

Plus précisément, le diplôme s’adresse aux Cadres Dirigeants, aux Directeurs Généraux et aux Cadres Supérieurs justifiant d’une expérience moyenne professionnelle d’au moins 8 ans, avec une expérience managériale de 3 ans minimum et d’une autonomie de décision très importante dans leur poste en entreprise.

Les deux partenaires ont convenu d’un commun accord que la session de démarrage scellant cette convention se déroulera sur le campus même de l’Université Euromed de Fès afin de déployer les ressources matérielles, humaines et logistiques nécessaires à la délocalisation de L’Executive MBA. Cependant, les deux parties s’accordent à œuvrer ensemble à son déploiement sur d’autres régions du Maroc, notamment celles justifiant d’une demande plus forte à l’égard de ce cursus de formation.