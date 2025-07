Enseignement supérieur: le Maroc et la France scellent de nouveaux partenariats sur les formations en alternance

Azzedine El Midaoui, ministre de l’Enseignement supérieur, de la Recherche scientifique et de l’Innovation, et Christophe Lecourtier, ambassadeur de France au Maroc ont conjointement présidé le mercredi 9 juillet 2025, à la Faculté de médecine et de pharmacie de Tanger, le Forum maroco-français de l’alternance. Cet événement s’inscrit dans la continuité de la déclaration d’intention signée le 28 octobre 2024 lors de la visite d’État du président français au Maroc. Il marque une nouvelle étape dans la stratégie du ministère marocain de professionnaliser les parcours universitaires en les alignant davantage sur les besoins du marché du travail.

L’événement a réuni plus de 300 participants issus des universités, institutions publiques, grandes écoles françaises et entreprises. Les universités marocaines étaient largement représentées par leurs présidents et responsables de filières, tandis que côté français, des établissements prestigieux comme l’ESSEC, CentraleSupélec, l’École nationale supérieure des arts et métiers, ou encore l’Université de technologie de Troyes ont pris part aux échanges. Des entreprises comme Renault, Valeo, Bel, Vinci ou Capgemini ont également répondu présentes.

Lors du Forum maroco-français de l'alternance, le 9 juillet 2025 à la Faculté de médecine et de pharmacie de Tanger.

Photos: ambassade de France au Maroc

Deux accords ont été signés en marge du forum. Le premier, entre le ministère marocain de l’Enseignement supérieur et l’ambassade de France, porte sur le développement de la formation universitaire par alternance. Le second, conclu avec l’Institut français du Maroc, définit les modalités d’un partenariat élargi couvrant les volets éducatif, culturel et universitaire.

À l’issue des travaux, les participants ont dégagé plusieurs recommandations en faveur d’un déploiement réussi des formations en alternance. Parmi les priorités de la feuille de route 25-26: l’accompagnement des établissements, l’adaptation du cadre juridique, la création de passerelles concrètes entre universités et entreprises, et la mise en place de dispositifs incitatifs pour les employeurs.

Ce forum pose ainsi les jalons d’une coopération durable entre le Maroc et la France en matière d’enseignement supérieur, avec pour ambition partagée d’offrir aux étudiants des parcours plus professionnalisants, ancrés dans les réalités du monde du travail.