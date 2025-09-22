La Chaire des Nations Unies pour l’Alliance des Civilisations de l’Université Euromed de Fès primée à Prague par le prestigieux prix international Alliance University of the Year

La Chaire des Nations Unies pour l’Alliance des Civilisations de l’Université Euromed de Fès a été primée, le 11 septembre 2025, à Prague par le prestigieux prix Alliance University of the Year dans le cadre des Triple E Awards 2025, organisé par l’Accreditation Council for Entrepreneurial and Engaged Universities (ACEEU). Ce prix a été remis lors d’un dîner de gala dans le célèbre Palais Lobkowicz à Prague dans le cadre du Global ACEEU Forum, réunissant plus de 150 décideurs du monde entier. La Chaire des Nations Unies pour l’Alliance des civilisations a été classée première parmi des centaines d’universités et d’institutions candidates à travers le monde.

Le prix Triple E Award représente la première reconnaissance mondiale dédiée à la Third Mission des universités - leur rôle au-delà de l’enseignement et de la recherche, au service de l’altérité, de l’Alliance des Civilisations et du développement. Organisés par l’ACEEU, unique organisme mondial d’accréditation axé sur l’engagement et l’entrepreneuriat universitaire, ce prix distingue les établissements les plus innovants et engagés dans la transformation sociétale. Il s’agit là d’une distinction internationale majeure pour l’unique Chaire des Nations Unies dans le domaine à une période dominée par des tensions, des fragilités et une instabilité géopolitique mondiale.

Afin de lui donner toute l’efficacité et la visibilité qu’exige sa mission, la Chaire des Nations Unies pour l’Alliance des Civilisations a été dotée d’un Master académique « Gestion des Conflits et Alliance des Civilisations », et d’une Formation doctorale accrédités par le Ministère Marocain de l’Enseignement Supérieur, de la Recherche Scientifique et de l’Innovation.

Dans la même perspective, les responsables de la Chaire en avaient fait, d’une part, un vecteur de productions scientifiques comme l’attestent les ouvrages et les revues qui viennent d’être publiés. Et d’autre part, un espace de débat où des étudiants, issus de plusieurs pays, s’exercent à la réflexion prospective sur le devenir des sociétés à travers des rencontres organisées à cet effet, comme les Rencontres des jeunes euro-méditerranéens et africains, organisées le 14 février 2024 au Parlement marocain en marge de l’Assemblée Générale des Parlements des pays membres de l’Union pour la Méditerranée (UpM). Au cours de ces rencontres, des jeunes issus de trente pays ont échangé et débattu à propos des enjeux et des défis qui se posent à la région Euro-Méditerranéenne et africaine avec la production et la lecture d’un Appel pour le futur devant les présidents des Parlements des pays membres de l’UpM.

La Chaire a organisé aussi les 6 et 7 décembre 2024, sous le Haut Patronage de Sa Majesté Le Roi Mohammed VI, des conférences, débats et échanges sur le sujet de l’Alliance des civilisations avec la participation de plusieurs personnalités venant de divers pays et aussi avec la participation d’environ 1.600 étudiants. À bien des égards, rien ne pouvait donner une heureuse satisfaction que l’organisation de ces activités par la Chaire, en parfaite convergence et synergie tant avec la vision pacifique du Maroc largement saluée et attestée, qu’avec la stratégie de l’UNAOC des Nations Unies (United Nations Alliance of Civilizations). Le prix, Triple E Award, a été remis le 11 septembre 2025 au Président de la Chaire, Pr. Abdelhak Azzouzi au château de Prague.