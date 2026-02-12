Tribunaux: les avocats suspendent leur grève, reprise du service le lundi 16 février

Selon le communiqué publié par le bureau de l’Association des barreaux du Maroc, le chef du gouvernement a proposé la création d’une commission conjointe placée sous la supervision du Chef de gouvernement et associant les représentants de la profession. Cette instance aura pour mission d’ouvrir un dialogue «sérieux, responsable et participatif» autour du projet de réforme de la profession.

L’Association a salué cette initiative, y voyant un signal positif pour la reconstruction de la confiance entre les pouvoirs publics et les avocats. Elle estime que cette démarche institutionnelle devrait permettre de garantir la continuité du rôle sociétal de la profession tout en préservant ses principes fondamentaux, notamment son indépendance et les garanties qui lui sont attachées.

Autre élément important: le gouvernement a décidé de ne pas transmettre le projet de loi au Parlement avant l’achèvement des travaux de cette commission. Une décision accueillie favorablement par les instances professionnelles, qui ont exprimé leur volonté de s’engager activement dans ce processus de concertation. La première réunion de la commission est prévue le vendredi 13 février 2026.

Dans ce contexte d’apaisement, l’Association des barreaux du Maroc a appelé les avocats à reprendre la prestation normale des services professionnels à partir du lundi 16 février 2026. Elle a également rendu hommage à la mobilisation et à la solidarité dont ont fait preuve les différents acteurs de la profession ces dernières semaines pour défendre ses valeurs et ses acquis.

Ce retour au dialogue ouvre ainsi une nouvelle phase dans ce dossier sensible, avec l’espoir de parvenir à une réforme consensuelle conciliant modernisation du cadre légal et préservation de l’indépendance de la profession d’avocat.