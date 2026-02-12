Politique

Tribunaux: les avocats suspendent leur grève, reprise du service le lundi 16 février

Lors du sit-in des avocats, le 28 janvier 2026 à Rabat. (Y.Mannan/Le360)

L’Association des barreaux du Maroc a annoncé, à l’issue d’une réunion tenue hier, mercredi 11 février, une évolution notable dans le dossier du projet de loi encadrant la profession d’avocat. Cette décision intervient après une rencontre jugée «responsable et franche» entre le président de l’Association et le chef du gouvernement.

Par La Rédaction
Le 12/02/2026 à 10h26

Selon le communiqué publié par le bureau de l’Association des barreaux du Maroc, le chef du gouvernement a proposé la création d’une commission conjointe placée sous la supervision du Chef de gouvernement et associant les représentants de la profession. Cette instance aura pour mission d’ouvrir un dialogue «sérieux, responsable et participatif» autour du projet de réforme de la profession.

L’Association a salué cette initiative, y voyant un signal positif pour la reconstruction de la confiance entre les pouvoirs publics et les avocats. Elle estime que cette démarche institutionnelle devrait permettre de garantir la continuité du rôle sociétal de la profession tout en préservant ses principes fondamentaux, notamment son indépendance et les garanties qui lui sont attachées.

Lire aussi : Les avocats vent debout contre le projet de réforme de la profession

Autre élément important: le gouvernement a décidé de ne pas transmettre le projet de loi au Parlement avant l’achèvement des travaux de cette commission. Une décision accueillie favorablement par les instances professionnelles, qui ont exprimé leur volonté de s’engager activement dans ce processus de concertation. La première réunion de la commission est prévue le vendredi 13 février 2026.

Dans ce contexte d’apaisement, l’Association des barreaux du Maroc a appelé les avocats à reprendre la prestation normale des services professionnels à partir du lundi 16 février 2026. Elle a également rendu hommage à la mobilisation et à la solidarité dont ont fait preuve les différents acteurs de la profession ces dernières semaines pour défendre ses valeurs et ses acquis.

Ce retour au dialogue ouvre ainsi une nouvelle phase dans ce dossier sensible, avec l’espoir de parvenir à une réforme consensuelle conciliant modernisation du cadre légal et préservation de l’indépendance de la profession d’avocat.

Par La Rédaction
Le 12/02/2026 à 10h26
#Avocats#Grève#Maroc

LEs contenus liés

Politique | Retrouvez toute l'actualité du Maroc et du monde, en temps réel, sur le premier site d'information francophone au Maroc : www.le360.ma

Politique

Les avocats vent debout contre le projet de réforme de la profession

Politique | Retrouvez toute l'actualité du Maroc et du monde, en temps réel, sur le premier site d'information francophone au Maroc : www.le360.ma

Politique

Crise des avocats. «Nous défendons les principes et les droits des citoyens», assure le bâtonnier de Rabat

Politique | Retrouvez toute l'actualité du Maroc et du monde, en temps réel, sur le premier site d'information francophone au Maroc : www.le360.ma

Politique

La grève des avocats paralyse les tribunaux ce mardi 6 janvier

Politique | Retrouvez toute l'actualité du Maroc et du monde, en temps réel, sur le premier site d'information francophone au Maroc : www.le360.ma

Politique

Entretien. Le projet de loi sur les avocats piétine les droits de la défense, selon Abdelkébir Tabih

Articles les plus lus

1
Barrages, dégâts, gestion de crise: les détails (et grandes leçons) des inondations au Maroc
2
Report sine die de la haute commission mixte Maroc-Égypte: simple contretemps ou refroidissement discret?
3
Patrice Motsepe: le double jeu d’un homme d’affaires, de pouvoir… et de vacuité
4
L’Australie a raison d’interdire les réseaux sociaux aux enfants
5
Barrage Oued El Makhazine: au cœur des dernières opérations de déversement après un remplissage record de 160%
6
Nouveau bavardage de Tebboune: aucune mention du Maroc, ni de la «cause sahraouie»
7
Quel avenir pour la Libye après l’assassinat de Seif al-Islam Kadhafi?
8
Images exclusives: le projet de transfert d’eau dessalée de Safi vers Marrakech entre dans sa phase finale
Revues de presse

Voir plus