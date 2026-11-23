Mehdi Bensaïd, ministre de la Jeunesse, de la Culture et des Sports, lors de son intervention au Parlement sur l'insertion des jeunes, à Rabat le 23 novembre 2026. (Y.Mannan/Le360)

Le ministre de la Jeunesse, de la Culture et des Sports, Mehdi Bensaïd, a mis en exergue la place prioritaire accordée à la jeunesse dans les politiques publiques du gouvernement.

Le ministre a notamment évoqué la situation des NEET, ces jeunes qui ne sont ni en emploi, ni en études, ni en formation, et qui constituent l’une des principales cibles de la nouvelle stratégie gouvernementale.

Cette politique doit prendre la forme d’un Programme national intégré de la jeunesse couvrant la période 2027-2031 et doté d’une enveloppe d’environ 6 milliards de dirhams par an.

Mehdi Bensaïd a toutefois insisté sur la nécessité de ne pas limiter l’intervention publique aux seuls NEET. Les dispositifs prévus doivent également concerner les jeunes ayant suivi une formation mais qui ne parviennent toujours pas à intégrer le marché du travail.

L’approche retenue repose sur plusieurs parcours. Les jeunes disposant déjà de compétences recherchées par les entreprises bénéficieront d’un accompagnement destiné à faciliter leur insertion. Ceux dont les profils ne correspondent pas suffisamment aux besoins du marché pourront être orientés vers de nouvelles formations adaptées.

Des programmes spécifiques seront également consacrés aux NEET, en coordination avec les différents départements gouvernementaux concernés.

L’autonomisation économique intégrée des jeunes figure désormais parmi les nouvelles attributions du département de Mehdi Bensaïd. Le ministre entend cependant privilégier la coordination avec les autres ministères plutôt que le transfert vers son département de l’ensemble des programmes existants.

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Cette stratégie gouvernementale s’accompagne d’un dispositif plus large en faveur de l’emploi. Présenté récemment devant la Chambre des représentants par le ministre de l’Emploi et du Dialogue social, Abderrahim Chahid, celui-ci prévoit notamment d’accompagner près d’un million de jeunes d’ici 2031.

Parmi les principaux objectifs figurent 500.000 premières expériences professionnelles sur cinq ans ainsi que l’accompagnement de quelque 60.000 entreprises, notamment à travers des mécanismes d’incubation, de financement, de garantie et d’accès aux marchés.

Le gouvernement entend également renforcer l’adéquation entre les formations proposées et les besoins réels des entreprises, tout en agissant sur le décrochage scolaire et le repérage précoce des jeunes qui risquent de sortir des circuits de l’éducation, de la formation et de l’emploi.

À travers ces différents dispositifs, le gouvernement veut faire de l’insertion économique et professionnelle des jeunes l’un des grands chantiers de la législature 2026-2031. L’enjeu sera désormais de transformer les enveloppes annoncées et les objectifs chiffrés en emplois durables et en parcours d’insertion réellement accessibles aux jeunes les plus éloignés du marché du travail.