Des paiements plus simples, plus fluides: la jeunesse marocaine façonne les usages de demain

À mesure que la population jeune et connectée du Maroc arrive à l’âge adulte, le secteur des paiements connaît une profonde transformation, portée par des consommateurs qui attendent de plus en plus de leurs interactions quotidiennes qu’elles soient rapides, fluides et pensées d’abord pour le mobile. La croissance du commerce électronique au Maroc reflète cette évolution.

Selon l’Agence nationale de réglementation des télécommunications (ANRT), 24,9 % des Marocains ont effectué un achat ou passé une commande en ligne en 2024, contre 15,1 % en 2019. Cela représente 3,7 millions de personnes supplémentaires et illustre la rapidité avec laquelle les achats en ligne s’intègrent dans la vie quotidienne. Ces consommateurs influencent la manière dont les gens achètent, paient et interagissent avec les entreprises.

Nés dans un monde d’accès instantané, les jeunes consommateurs s’attendent de plus en plus à ce que les expériences numériques fonctionnent, tout simplement. Les parcours de paiement trop longs, les demandes répétées de mot de passe, les confirmations de paiement tardives et les étapes manuelles fastidieuses peuvent sembler en décalage avec leur façon de vivre et de consommer.

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Ils attendent des paiements aussi intuitifs que de faire défiler les réseaux sociaux, de commander un repas ou de réserver une course via une application.

C’est là qu’interviennent les paiements fluides. Les expériences de paiement les plus efficaces sont souvent celles que l’on remarque à peine. Les paiements fluides sont conçus pour rendre la finalisation de l’achat plus rapide, plus intuitive et plus sécurisée.

Qu’il s’agisse d’approcher son téléphone, d’utiliser l’authentification biométrique ou de valider un achat en un seul clic, l’objectif est de supprimer les étapes inutiles et de rendre le paiement sans effort.

Mastercard favorise le développement d’un commerce en ligne plus fluide grâce à ses innovations telles que Click to Pay et les Payment Passkeys (clés d’accès de paiement).

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Click to Pay permet de régler ses achats en ligne en un clic et en toute sécurité, sans avoir à saisir manuellement les données de sa carte, tandis que les Payment Passkeys s’appuient sur l’authentification biométrique, comme l’empreinte digitale ou la reconnaissance faciale, pour remplacer les mots de passe et les codes à usage unique.

Ensemble, ces technologies contribuent à rendre les paiements en ligne plus rapides, plus pratiques et plus sûrs pour les consommateurs, tout en offrant aux commerçants un parcours de paiement plus simple et plus fluide.

Cette évolution des attentes intervient alors que l’écosystème marocain du commerce numérique poursuit son développement. Parallèlement à cette croissance, le Maroc renforce les infrastructures nécessaires à une économie plus numérique.

Pour les entreprises, cette évolution va au-delà d’un simple changement des préférences de paiement. La facilité avec laquelle un client peut finaliser un achat fait désormais partie des critères selon lesquels il juge une marque, au même titre que le produit ou le service lui-même.

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Dans une économie numérique de plus en plus concurrentielle, chaque étape superflue entre la navigation et le paiement est une occasion supplémentaire pour le client d’abandonner son achat.

Les entreprises marocaines en ont de plus en plus conscience: l’indice de confiance des PME 2026 de Mastercard (SME Confidence Index) révèle que 78 % des PME marocaines reconnaissent que l’adoption des paiements numériques et en ligne est essentielle pour se développer mieux et plus vite.

L’écosystème marocain des paiements évolue également sur le plan institutionnel. En 2026, la Banque africaine de développement a annoncé une subvention de 510.000 USD au Fonds de développement de l’acceptation des paiements électroniques de Bank Al-Maghrib, destinée à favoriser une adoption plus large des paiements électroniques chez les commerçants, à réduire la dépendance aux espèces et à renforcer l’inclusion financière.

Cette dynamique est renforcée par l’essor des services financiers numériques. Fin 2025, le Maroc comptait 16,35 millions de comptes de paiement, en hausse de 18 % sur un an, tandis que le nombre d’établissements de paiement et de points d’acceptation marchands continuait de progresser. Les paiements par portefeuille mobile (mobile wallet) gagnent également du terrain, à mesure que l’écosystème financier marocain se numérise.

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Mastercard accompagne cette évolution à travers des partenariats au sein de l’écosystème marocain des paiements. Sa collaboration avec BANK OF AFRICA, par exemple, vise à accélérer le développement de solutions de paiement numérique et à élargir l’accès à des expériences de paiement innovantes, sécurisées et fluides pour les consommateurs et les entreprises.

Mastercard s’est également associée au CMI pour promouvoir l’utilisation et l’acceptation des paiements électroniques au Maroc, notamment le paiement mobile, le NFC et l’e-commerce, tout en favorisant une acceptation numérique plus large chez les commerçants, y compris les petites et moyennes entreprises.

«À mesure que les consommateurs marocains prennent conscience des avantages, de la rapidité et de la commodité des nouvelles technologies, nous constatons également une adoption plus large des nouveaux moyens de paiement numériques», a déclaré Mohamed Benomar, Country Manager Afrique du Nord-Ouest chez Mastercard. «Plus l’économie sans numéraire du Maroc se développera, plus la prospérité de sa population, de ses entreprises et de l’écosystème dans son ensemble progressera», ajoute-t-il.

Ces progrès dans les paiements numériques ne se font pas au détriment de la sécurité. À mesure que les transactions numériques s’ancrent dans la vie quotidienne, les consommateurs accordent plus que jamais d’importance à la confiance. Ils souhaitent finaliser leurs achats rapidement et facilement, tout en ayant l’assurance que leur argent et leurs données personnelles restent protégés. La confiance doit donc être intégrée au cœur même de l’expérience de paiement, plutôt que d’être traitée comme une couche supplémentaire.

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La technologie peut aider à trouver cet équilibre. En conciliant commodité et sécurité, des innovations telles que la tokenisation, l’authentification biométrique et le paiement en un clic peuvent contribuer à créer des expériences de paiement d’une grande simplicité, sans compromettre la protection.

Mastercard a indiqué travailler avec les banques, les fintechs, les commerçants et d’autres partenaires pour supprimer progressivement la saisie manuelle des données de carte dans l’e-commerce d’ici 2030, au profit d’une expérience en un clic.

La population relativement jeune du Maroc constitue un socle important pour cette transformation. Mastercard a souligné que la population jeune et technophile du pays représente un moteur essentiel de la croissance de son marché des paiements numériques, aux côtés de la popularité croissante du commerce en ligne. À mesure que ces consommateurs deviennent plus actifs économiquement, leurs attentes influencent de plus en plus la manière dont les entreprises conçoivent leurs expériences numériques.

Pour les entreprises opérant au Maroc, le message est simple: le commerce de demain sera de plus en plus instantané, interconnecté et intégré à la vie numérique quotidienne. À mesure que les consommateurs s’habituent à des expériences numériques fluides, le paiement ne peut pas être le moment où cette expérience ralentit.

Les entreprises qui parviendront à supprimer les frictions inutiles tout en intégrant la confiance et la sécurité à chaque transaction seront les mieux placées pour répondre aux attentes de la prochaine génération de consommateurs marocains, et pour prendre part à la transformation numérique que poursuit le pays.