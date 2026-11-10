Forum euro-méditerranéen des jeunes leaders: trois jours d’échanges à Essaouira

Lors de la 9e édition du Forum euro-méditerranéen des jeunes leaders à Essaouira, avec André Azoulay (g.), conseiller du roi Mohammed VI et président de l’association Essaouira-Mogador, Philippe Lalliot, ambassadeur de France au Maroc (dr.) et un jeune primé.

Essaouira a accueilli du 7 au 9 novembre la 9e édition du Forum euro-méditerranéen des jeunes leaders. Près de 120 jeunes engagés, originaires de plusieurs pays du pourtour méditerranéen, s’y sont retrouvés autour du thème «L’innovation au service de la jeunesse méditerranéenne». L’événement était organisé par l’ambassade de France et l’Institut français du Maroc.

Cette thématique s’inscrivait dans la continuité de la priorité accordée à l’innovation par l’Institut français du Maroc cette année, notamment à travers sa saison culturelle «J-Lioum: ce qui vient». Le forum a également marqué la clôture de la «Saison Méditerranée», organisée par la France en 2026.

Lors de la 9e édition du Forum euro-méditerranéen des jeunes leaders à Essaouira.

Pendant trois jours, les participants ont pris part à des tables rondes consacrées à plusieurs enjeux, notamment à l’Intelligence artificielle, ainsi qu’à des ateliers pratiques animés par des professionnels. Le programme a également été ponctué de rencontres informelles et d’une visite d’Essaouira en compagnie d’André Azoulay, conseiller du roi Mohammed VI.

À cette occasion, André Azoulay a souligné la portée de cette rencontre et la contribution des jeunes générations à l’avenir de la région.

«Ce forum a été l’opportunité pour nous de prendre la juste mesure de ce que nous sommes et de résister à toutes ces tentations régressives, qui sont dans l’air du temps. Nous avons été ensemble et nous avons été heureux d’être ensemble. Chères participantes et chers participants, vous nous avez révélé tout ce que vos générations représentent pour demain. Nous allons tous partir plus confiants pour le jour d’après, pour nos enfants et nos petits-enfants. Et pour un Maroc que vous rendrez encore plus grand», a-t-il déclaré.

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La rencontre a également été marquée par la participation de Nadia Hai, ambassadrice française et déléguée interministérielle à la Méditerranée. Son intervention a permis de mettre en perspective les ambitions de la France en matière de coopération avec la jeunesse méditerranéenne.

Lors de la cérémonie de clôture, l’ambassadeur de France au Maroc, Philippe Lalliot, a pour sa part rappelé le rôle du partenariat franco-marocain dans cette dynamique. «La France et le Maroc contribuent à faire de l’espace euro-méditerranéen un espace de projets communs, et cela grâce à leurs jeunesses respectives», a-t-il affirmé.

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Au-delà des échanges et des ateliers, cette 9e édition a mis l’accent sur la place que les jeunes talents peuvent occuper dans la construction de l’avenir méditerranéen. En leur offrant un cadre pour confronter leurs idées, développer leurs compétences et tisser des liens au-delà des frontières, le forum entendait renforcer leur capacité à agir et à faire émerger des réponses collectives aux défis communs.

«Au fond, ce qui rassemble les jeunes réunis lors de ce forum, c’est le désir de ne pas rester spectateurs des transformations de nos sociétés, mais d’en être les acteurs», a déclaré Chloé Goupille, directrice générale de l’Institut français du Maroc.

Cette rencontre a bénéficié de l’appui d’André Azoulay, conseiller du roi Mohammed VI, de l’association Essaouira-Mogador, ainsi que de partenaires associatifs marocains, notamment Marocains Pluriels et Enactus Morocco. La Fondation Sekkat a également apporté son soutien à l’événement.