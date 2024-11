André Azoulay: «Le Maroc a fait de la paix et de la diversité le réacteur central de sa modernité et de son leadership»

«Fort du leadership de SM le roi Mohammed VI, le Maroc n’a jamais été aussi légitime, aussi entendu et écouté par la communauté des nations comme il l’est aujourd’hui», a déclaré le Conseiller du Roi André Azoulay en séance plénière du 10ème Forum mondial de l’Alliance des civilisations, qui s’est ouvert en présence notamment du président portugais Marcelo Rebelo de Sousa, du Secrétaire général des Nations unies, Antonio Guterres, du Roi d’Espagne Felipe VI, et du Haut-Représentant de l’UNAOC, Miguel Angel Moratinos.

Intervenant autour du thème «Unis dans la paix pour un autre futur», le Conseiller du Roi a relevé que «dans un temps et un espace où fleurissent les illusions mortifères de l’exclusion et du déni de l’autre, le Maroc incarne ce que l’Alliance des civilisations veut dire au monde, l’écoute de tous les narratifs et le respect de l’identité, de l’histoire et de la spiritualité de chacun».

🤝Special Reflections: Two Decades of Dialogue for Humanity 🌍



🎙️H.E. Vaira-Vike Freiberga, Frmr President of 🇱🇻

🎙️H.E. Andre Azoulay, Sr Advisor to His Majesty the King of 🇲🇦

🎙️H.E. Aminata Touré, Frmr Prime Minister of 🇸🇳

🎙️H.E. Jose Luis Zapatero, Frmr Prime Minister of 🇪🇸 pic.twitter.com/lSbqn5YJII — UNAOC - United Nations Alliance of Civilizations (@UNAOC) November 26, 2024

«Quel autre pays aujourd’hui peut comme le fait le Maroc réunir des milliers de musulmans, de juifs et de chrétiens qui se retrouvent en terre d’Islam pour le bonheur d’être ensemble et pour dire leur engagement pour l’universalité de la paix et la primauté de la vie?», s’est-il interrogé.

Le Maroc, incarnation d’une culture de la paix

«C’est une réalité que le Maroc incarne, en restant fidèle à tous les paradigmes, à tous les critères qui sont ceux d’une culture de la paix nourrie par la même justice et la même dignité pour tous», a ajouté André Azoulay, qui a été membre du groupe de Haut Niveau mis en place il y a plus de 20 ans par les Nations unies pour créer l’Alliance des civilisations. «C’était à un moment où s’esquissaient par effraction dans le bréviaire de la communauté des nations les théories scélérates du choc de nos religions, de nos histoires et de nos civilisations», a-t-il rappelé.

Et de constater que si la situation que connaissait le monde, il y a vingt ans, était préoccupante, celle d’aujourd’hui est encore plus grave. «Nous avons tous reculé, le monde a reculé», a regretté le conseiller royal, soulignant que «le monde aujourd’hui s’accommode trop facilement d’une actualité faite d’archaïsmes et de régressions que l’on a cru à tort définitivement révolues».

«Redonner ses chances à l’universalité de la paix»

«Le moment est venu pour que l’on prenne la juste mesure de la situation actuelle qui impose plus que jamais que le système des Nations unies reste l’espace dans lequel le monde doit retrouver la raison et redonner ses chances à l’universalité de la paix qui est l’acquis le plus fragile, le plus central et le plus moderne de nos civilisations», a-t-il plaidé.

Dans cette perspective, André Azoulay a rappelé que la résolution votée par l’Assemblée générale de l’ONU pour créer l’Alliance des civilisations a tracé de manière «claire et précise la feuille de route de nos sociétés pour donner ses chances à une paix juste et définitive entre Palestiniens et Israéliens», soulignant «la cohérence et la constance de la politique mise en œuvre par le Maroc, qui a toujours fait d’une solution à deux États égaux en droits, en dignité, en justice et en liberté, son crédo, pour redonner ses chances à la paix».