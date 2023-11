Essaouira: coup d’envoi de la 7ème édition du Forum euro-méditerranéen des jeunes leaders

La 7ème édition du Forum euro-méditerranéen des jeunes leaders a été inaugurée cette après-midi par l’ambassadeur de France au Maroc, Christophe Lecourtier, en présence du conseiller royal André Azoulay. Organisé par l’ambassade de France au Maroc et l’Institut français du Maroc, en partenariat avec l’association Marocains Pluriels, la fondation Sekkat et l’association Essaouira Mogador, cet événement est placé sous le thème «Agir ensemble pour demain - Les initiatives de la jeunesse donnent le cap».

Réunissant une centaine de jeunes leaders marocains et une vingtaine de leurs homologues méditerranéens, le forum vise à favoriser le dialogue intergénérationnel et à établir des réseaux entre jeunes engagés dans des initiatives citoyennes.

Le programme s’annonce riche avec des intervenants de renom, dont des intellectuels, des chefs d’entreprises et des figures émergentes de la société civile. Ensemble, ils aborderont les enjeux du moment dans une atmosphère de transmission et de partage, mettant l’accent sur des solutions innovantes telles que les circuits courts, l’économie circulaire et le recyclage pour rendre l’économie plus durable.

Des personnalités comme Laetitia Vasseur, cofondatrice de l’association Halte à l’Obsolescence Programmée, Rose Lamy, auteure de «Défaire le discours sexiste dans les médias», Zainab Fassiki, dessinatrice, illustratrice et militante marocaine, ainsi que Youssef Benkirane, co-fondateur de la startup Foodtech Terraa, sont attendues à cet événement qui mettra également en lumière les nouveaux féminismes de part et d’autre de la Méditerranée, ainsi que l’engagement citoyen suscité par le tremblement de terre d’Al Haouz.

En tout, les participants auront l’opportunité de prendre part à neuf ateliers pratiques, ainsi qu’à un marathon d’idées (aussi appelé «idéathon»), centrés sur l’engagement et l’entrepreneuriat social. Ces sessions offriront une plateforme pour discuter des défis actuels et formuler des solutions tangibles.

Le Forum euro-méditerranéen des jeunes leaders constitue ainsi une plateforme exceptionnelle visant à stimuler l’énergie et l’innovation des jeunes leaders, dans le but de construire un avenir prometteur et collaboratif.