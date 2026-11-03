Concours publics et réinsertion: le gouvernement à l’écoute des doléances des jeunes, selon Salah-Eddine Abkari

Salah-Eddine Abkari, ministre délégué chargé de la Jeunesse, lors de la séance des questions orales à la Chambre des conseillers, ce mardi 3 novembre 2026. (Y.Mannan/Le360)

L’organisation des concours publics dans les régions et la réinsertion des jeunes ayant des antécédents judiciaires ont été au cœur de l’intervention de Salah-Eddine Abkari, ministre délégué chargé de la Jeunesse, lors de la séance des questions orales à la Chambre des conseillers.

Le ministre a annoncé l’organisation de concours dans les régions et évoqué des discussions avec le ministère de la Justice pour faciliter la réinsertion des jeunes ayant des antécédents judiciaires.

Des concours organisés au plus près des candidats

Selon le ministre, l’organisation des concours et examens publics à l’échelle régionale doit permettre d’éviter aux candidats de se déplacer systématiquement à Rabat. Cette possibilité restera toutefois conditionnée au nombre de postulants et aux capacités d’accueil disponibles dans les territoires concernés.

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«Nous avons annoncé une série de mesures ayant fait l’objet de décisions, notamment l’organisation des concours au niveau des régions», a-t-il déclaré. Lorsque les candidatures sont suffisamment nombreuses et que les infrastructures le permettent, les épreuves pourront ainsi se tenir dans les villes et provinces concernées.

La réinsertion des jeunes après une peine de prison

Salah-Eddine Abkari a également évoqué les obstacles rencontrés par les jeunes ayant des antécédents judiciaires, notamment ceux qui ont purgé de courtes peines d’emprisonnement. À leur sortie, ces derniers peuvent se retrouver marginalisés et éprouver de grandes difficultés à se réinsérer dans la société.

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Le ministre a indiqué avoir déjà abordé cette question avec son homologue chargé de la Justice, afin d’examiner les réponses possibles dans le respect de la Constitution et de la législation en vigueur. Il a plaidé pour un meilleur accompagnement de ces jeunes, sans annoncer, à ce stade, de dispositif précis ni de calendrier de mise en œuvre.

«Nous sommes là précisément pour encadrer et accompagner, afin que les jeunes sentent qu’il y a un ministère et un gouvernement à leur écoute, qui les associent à la prise de décision», a-t-il conclu.