Politique

Salah-Eddine Abkari, ministre délégué chargé de la Jeunesse: un gestionnaire public de 32 ans au gouvernement

Salah-Eddine Abkari, ministre délégué chargé de la Jeunesse. (Y.Mannan/Le360)

PortraitNommé ce vendredi 16 octobre par le roi Mohammed VI ministre délégué chargé de la Jeunesse, Salah-Eddine Abkari, né en 1994, accède au gouvernement après une décennie dans l’administration financière de l’État, dont les dernières années au sein du département de la Culture, qu’il a dirigé par intérim.

Par Le360 (avec MAP)
Le 16/10/2026 à 21h10

Rattaché au ministre de la Jeunesse, de la Culture et des Sports, le nouveau ministre délégué n’arrive pas en terrain inconnu. Depuis 2023, Salah-Eddine Abkari occupe le poste de directeur des affaires administratives et financières du département de la Culture, dont il a également assuré le secrétariat général par intérim de 2025 à 2026.

Né le 22 mars 1994, ce lauréat de l’École nationale de commerce et de gestion (ENCG) de Kénitra, promotion 2016, a fait ses premières armes à l’échelle territoriale. De 2017 à 2018, il est chargé du suivi et de l’évaluation des projets au secrétariat général de la Wilaya de la région Rabat-Salé-Kénitra.

Il rejoint ensuite le ministère de l’Économie et des Finances, au sein de la direction du Budget, où il traite de 2018 à 2022 les dossiers des finances locales et de la déconcentration administrative.

Salah-Eddine Abkari est marié et père d’un enfant.

Par Le360 (avec MAP)
Le 16/10/2026 à 21h10
#Salah-Eddine Abkari#gouvernement#ministère de la Jeunesse, de la Culture et des Sports#Maroc

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