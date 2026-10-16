Salah-Eddine Abkari, ministre délégué chargé de la Jeunesse: un gestionnaire public de 32 ans au gouvernement

Rattaché au ministre de la Jeunesse, de la Culture et des Sports, le nouveau ministre délégué n’arrive pas en terrain inconnu. Depuis 2023, Salah-Eddine Abkari occupe le poste de directeur des affaires administratives et financières du département de la Culture, dont il a également assuré le secrétariat général par intérim de 2025 à 2026.

Né le 22 mars 1994, ce lauréat de l’École nationale de commerce et de gestion (ENCG) de Kénitra, promotion 2016, a fait ses premières armes à l’échelle territoriale. De 2017 à 2018, il est chargé du suivi et de l’évaluation des projets au secrétariat général de la Wilaya de la région Rabat-Salé-Kénitra.

Il rejoint ensuite le ministère de l’Économie et des Finances, au sein de la direction du Budget, où il traite de 2018 à 2022 les dossiers des finances locales et de la déconcentration administrative.

Salah-Eddine Abkari est marié et père d’un enfant.