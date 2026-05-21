La 2e Conférence ministérielle sur le maintien de la paix dans l'espace francophone tenue à Rabat le mercredi 20 mai 2026. (Y.Mannan/Le360)

Plusieurs pays ayant participé à la 2e Conférence ministérielle sur le maintien onusien de la paix ont renouvelé, jeudi à Rabat, leur soutien à l’intégrité territoriale du Maroc.

Cette position a été réaffirmée lors de rencontres bilatérales séparées tenues, mercredi et jeudi, entre le ministre des Affaires étrangères, de la Coopération africaine et des Marocains résidant à l’étranger, Nasser Bourita, et ses homologues de la République centrafricaine, du Tchad, de la République dominicaine, de la Côte d’Ivoire, du Rwanda et du Liban.

Au cours de ces entretiens, les représentants de ces pays ont exprimé leur appui constant à la souveraineté du Royaume sur l’ensemble de son territoire. Ils ont également réitéré leur soutien à l’initiative marocaine d’autonomie, présentée par le Maroc comme une solution politique, réaliste et durable au différend régional artificiel autour du Sahara.

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Ces prises de position confirment la dynamique diplomatique favorable à la position marocaine, portée ces dernières années par un nombre croissant de pays africains, arabes et latino-américains. Elles s’inscrivent aussi dans le prolongement des positions exprimées dans les forums régionaux et internationaux, où plusieurs États défendent la centralité de l’initiative d’autonomie dans le processus politique mené sous l’égide des Nations unies.

Les entretiens bilatéraux tenus en marge de la Conférence de Rabat ont également permis d’aborder les moyens de renforcer la coopération entre le Maroc et ces pays dans plusieurs domaines. Les discussions ont notamment porté sur les perspectives de partenariat dans les secteurs économique, sécuritaire, institutionnel et technique.

Plusieurs délégations ont, à cette occasion, exprimé leur souhait de bénéficier de l’expertise marocaine, notamment dans les domaines de la formation, du maintien de la paix, de la sécurité, du développement humain et de la coopération Sud-Sud. Le Maroc, qui mise depuis plusieurs années sur une diplomatie de partenariat et de codéveloppement, entend ainsi inscrire ces convergences politiques dans une relation plus concrète et durable.

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La tenue de ces rencontres en marge d’une conférence consacrée au maintien de la paix donne également une portée particulière à ces échanges. Rabat met en avant une approche fondée sur la stabilité, la coopération et le respect de la souveraineté des États, là où d’autres préfèrent encore bricoler des tensions régionales comme on entretient un vieux dossier poussiéreux.

À travers ces entretiens, Rabat confirme la constance des soutiens diplomatiques à sa position sur le Sahara, tout en inscrivant ces convergences politiques dans une dynamique plus large de coopération bilatérale. Le message est double: soutien à l’intégrité territoriale du Maroc d’un côté, volonté de bâtir des partenariats concrets de l’autre.