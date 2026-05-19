Politique

Le Maroc et Madagascar misent sur «la solidité de leurs relations» pour construire progrès et stabilité

Le ministre des Affaires étrangères, Nasser Bourita, et son homologue malgache, Alice N’Diaye, le 19 mai 2026 à Rabat (Y.Mannan/Le360).

Par Mohamed Chakir Alaoui et Yassine Mannan
Le 19/05/2026 à 17h23

VidéoLe Maroc et Madagascar affichent leur volonté de donner une nouvelle impulsion à leur partenariat bilatéral. À Rabat, les ministres des Affaires étrangères des deux pays ont convenu de renforcer leur coopération dans plusieurs secteurs stratégiques, notamment l’agriculture, les énergies renouvelables, la sécurité alimentaire et la formation, tout en réaffirmant leur convergence de vues sur plusieurs dossiers régionaux.

Le Maroc et Madagascar entendent ouvrir une nouvelle séquence dans leurs relations bilatérales. À l’issue d’entretiens tenus ce mardi à Rabat entre le ministre des Affaires étrangères, Nasser Bourita, et son homologue malgache, Alice N’diaye, les deux parties ont affiché leur volonté de structurer un partenariat renforcé autour de secteurs jugés stratégiques, allant de la sécurité alimentaire aux énergies renouvelables, en passant par la formation des compétences, la sécurité et la lutte contre les effets du changement climatique.

Lors d’un point de presse au siège du ministère des Affaires étrangères à Rabat, Nasser Bourita a souligné «la solidité des liens qui unissent les deux pays et les deux peuples», tout en mettant en avant la convergence de vues entre Rabat et Antananarivo sur plusieurs dossiers de coopération régionale et continentale.

Le chef de la diplomatie marocaine a également exprimé la confiance du Royaume dans la capacité des autorités malgaches à conduire la transition politique engagée depuis l’arrivée au pouvoir, en octobre 2025, du président malgache Michaël Randrianirina. Le Maroc nourrit, a-t-il affirmé, «une totale confiance dans la compétence des élites et des dirigeants malgaches pour gérer cette période de transition avec sagesse et préserver la stabilité du pays».

Sur le plan opérationnel, les discussions ont porté sur l’activation des mécanismes institutionnels de coopération, notamment à travers la relance de la Commission mixte bilatérale. Cette dynamique devrait permettre la conclusion de nouveaux accords sectoriels et l’élargissement des domaines de partenariat entre les deux pays.

Parmi les axes prioritaires identifiés figurent l’agriculture et la sécurité alimentaire, les énergies propres, le développement des compétences des jeunes ainsi que le renforcement de la coopération sécuritaire. La question climatique a également occupé une place centrale dans les échanges, dans le prolongement de la vision royale en faveur de la coopération Sud-Sud et de l’accompagnement des États insulaires africains face aux défis environnementaux.

Lire aussi : Madagascar réitère son soutien à l’intégrité territoriale du Royaume et au plan marocain d’autonomie

Les deux ministres ont par ailleurs évoqué plusieurs dossiers régionaux. À cette occasion, Nasser Bourita a salué «les positions constructives» de Madagascar concernant la question du Sahara marocain, ainsi que son soutien à la dynamique portée par le Royaume en faveur d’un règlement politique du différend régional, notamment après l’adoption de la résolution 2797 du Conseil de sécurité des Nations unies.

De son côté, Alice N’diaye a fait part de la volonté du président malgache de donner «un nouvel élan» à la coopération avec le Maroc, estimant que ce partenariat est susceptible d’apporter des réponses concrètes aux besoins prioritaires de la population malgache, particulièrement dans les secteurs de l’énergie, de l’agriculture et de l’emploi.

La responsable malgache a également réaffirmé le soutien de son pays à l’intégrité territoriale du Maroc et à la souveraineté du Royaume sur ses provinces du Sud. Madagascar, a-t-elle rappelé, se félicite de l’adoption de la résolution 2797 du Conseil de sécurité, considérant le plan d’autonomie présenté par le Maroc comme une base crédible pour parvenir à une solution au différend régional autour du Sahara marocain.

Par Mohamed Chakir Alaoui et Yassine Mannan
Le 19/05/2026 à 17h23
#Sahara marocain#Madagascar#Diplomatie#Coopération#Nasser Bourita

LEs contenus liés

Politique

Madagascar réitère son soutien à l’intégrité territoriale du Royaume et au plan marocain d’autonomie

Politique

Prochaine ouverture de l’ambassade de Madagascar à Rabat pour «un nouvel élan à la coopération entre les deux pays»

Politique

Sahara: le Japon consacre l’autonomie sous souveraineté marocaine et compte agir conformément à cette position

Politique

Sahara: la Zambie réitère son soutien à l’intégrité territoriale du Royaume

Articles les plus lus

1
Voici à quoi ressemble le nouveau siège de la DGSN
2
Mondial 2026: RAM dévoile son dispositif pour le transport des supporters des Lions de l’Atlas
3
Duke Buchan, ambassadeur américain au Maroc, fustige le Polisario
4
​Entre 2.500 et 8.000 dirhams: flambée des prix des ovins dans une ferme de la périphérie de Tanger
5
Aéronautique. Trois fois plus de demandes qu’en temps normal: Midparc change d’échelle
6
Une cérémonie grandiose: le 70ème anniversaire de la DGSN comme si vous y étiez
7
Le Maroc et le Liberia signent un mémorandum d’entente pour consolider leur coopération sécuritaire
8
L’ascension du Maroc comme puissance afro-méditerranéenne décryptée par le prestigieux Stimson Center
Revues de presse

Voir plus