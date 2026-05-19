Le Maroc et Madagascar misent sur «la solidité de leurs relations» pour construire progrès et stabilité

Le Maroc et Madagascar entendent ouvrir une nouvelle séquence dans leurs relations bilatérales. À l’issue d’entretiens tenus ce mardi à Rabat entre le ministre des Affaires étrangères, Nasser Bourita, et son homologue malgache, Alice N’diaye, les deux parties ont affiché leur volonté de structurer un partenariat renforcé autour de secteurs jugés stratégiques, allant de la sécurité alimentaire aux énergies renouvelables, en passant par la formation des compétences, la sécurité et la lutte contre les effets du changement climatique.

Lors d’un point de presse au siège du ministère des Affaires étrangères à Rabat, Nasser Bourita a souligné «la solidité des liens qui unissent les deux pays et les deux peuples», tout en mettant en avant la convergence de vues entre Rabat et Antananarivo sur plusieurs dossiers de coopération régionale et continentale.

Le chef de la diplomatie marocaine a également exprimé la confiance du Royaume dans la capacité des autorités malgaches à conduire la transition politique engagée depuis l’arrivée au pouvoir, en octobre 2025, du président malgache Michaël Randrianirina. Le Maroc nourrit, a-t-il affirmé, «une totale confiance dans la compétence des élites et des dirigeants malgaches pour gérer cette période de transition avec sagesse et préserver la stabilité du pays».

Sur le plan opérationnel, les discussions ont porté sur l’activation des mécanismes institutionnels de coopération, notamment à travers la relance de la Commission mixte bilatérale. Cette dynamique devrait permettre la conclusion de nouveaux accords sectoriels et l’élargissement des domaines de partenariat entre les deux pays.

Parmi les axes prioritaires identifiés figurent l’agriculture et la sécurité alimentaire, les énergies propres, le développement des compétences des jeunes ainsi que le renforcement de la coopération sécuritaire. La question climatique a également occupé une place centrale dans les échanges, dans le prolongement de la vision royale en faveur de la coopération Sud-Sud et de l’accompagnement des États insulaires africains face aux défis environnementaux.

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Les deux ministres ont par ailleurs évoqué plusieurs dossiers régionaux. À cette occasion, Nasser Bourita a salué «les positions constructives» de Madagascar concernant la question du Sahara marocain, ainsi que son soutien à la dynamique portée par le Royaume en faveur d’un règlement politique du différend régional, notamment après l’adoption de la résolution 2797 du Conseil de sécurité des Nations unies.

De son côté, Alice N’diaye a fait part de la volonté du président malgache de donner «un nouvel élan» à la coopération avec le Maroc, estimant que ce partenariat est susceptible d’apporter des réponses concrètes aux besoins prioritaires de la population malgache, particulièrement dans les secteurs de l’énergie, de l’agriculture et de l’emploi.

La responsable malgache a également réaffirmé le soutien de son pays à l’intégrité territoriale du Maroc et à la souveraineté du Royaume sur ses provinces du Sud. Madagascar, a-t-elle rappelé, se félicite de l’adoption de la résolution 2797 du Conseil de sécurité, considérant le plan d’autonomie présenté par le Maroc comme une base crédible pour parvenir à une solution au différend régional autour du Sahara marocain.