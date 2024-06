Prochaine ouverture de l’ambassade de Madagascar à Rabat pour «un nouvel élan à la coopération entre les deux pays»

La ministre malgache des Affaires étrangères, Rasata Rafaravavitafika, et son homologue marocain, Nasser Bourita, à Rabat le 14 juin 2024.

À Rabat, la ministre malgache a réitéré le soutien de son pays à l’intégrité territoriale du Royaume du Maroc. «L’ouverture de cette ambassade va contribuer à donner un nouvel élan à la coopération entre les deux pays» dans divers domaines, ont souligné les deux ministres avant de signer trois documents portant sur le communiqué couronnant leurs entretiens et sur l’exemption des visas pour le personnel diplomatique des deux pays. Le 3ème accord a trait à la coopération en matière de santé.

Lors d’une conférence de presse, les deux ministres ont évoqué les relations historiques et profondes qui lient les deux pays. Nasser Bourita a rappelé l’exil forcé à Madagascar qu’avait imposé le protectorat français à feu le roi Mohammed V et la visite fructueuse qu’avait effectuée en 2016 le roi Mohammed VI dans ce pays. La ministre malgache des Affaires étrangères, Rasata Rafaravavitafika n’a pas tari d’éloges sur les relations entre les deux pays.

Les deux parties ont également décidé d’élaborer «une nouvelle feuille de route pour consolider le partenariat bilatérale dans les domaines notamment des énergies renouvelables, de l’agriculture, du tourisme, du transport et de la formation professionnelle». La cheffe de la diplomatie malgache a précisé que son pays vit à 80% de la production agricole.

Pour une meilleure coordination et un suivi efficace des divers accord maroco-malgaches, les deux parties ont également convenu de réunir prochainement la commission mixte de coopération à Antananarivo, a affirmé Nasser Bourita avant d’ajouter que les deux pays ont décidé de renforcer le dialogue et les concertations au sein des organisations internationales comme l’ONU et l’Union africaine.

Au sujet de l’intégrité du Royaume du Maroc, la ministre malgache des Affaires étrangères a salué, au nom de son pays, «les efforts sérieux et crédibles du Royaume du Maroc pour aller de l’avant vers un règlement du différend autour du Sahara marocain». La cheffe de la diplomatie malgache, dont c’est la première visite à Rabat après sa récente nomination, a réitéré, selon le communiqué, son «soutien aux efforts déployés par l’ONU», réaffirmant «l’attachement (des deux pays) aux principes du droit international, en particulier la souveraineté des États».

