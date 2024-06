Le Maroc réitère sa volonté de faire de la façade Atlantique un espace de «sécurité, de paix et de prospérité»

Mais avant d’aborder ce thème, les deux parties ont évoqué la cause nationale et le rôle important que joue le Royaume pour régler ce conflit artificiel autour du Sahara marocain, est-il indiqué dans une déclaration conjointe signée par les deux ministres. Dans cette déclaration, il est écrit que «la République fédérative du Brésil se félicite des efforts sérieux et crédibles du Maroc pour aller de l’avant vers un règlement du différend autour du Sahara marocain, dans le cadre de l’initiative d’autonomie présentée par le Royaume en 2007».

Les deux ministres se sont également arrêtés sur l’initiative marocaine de permettre l’accès à l’Atlantique aux pays sahéliens. Ce projet a été initié par le roi Mohammed VI pour construire un groupement où règneraient «la sécurité, la paix et la prospérité», a souligné Nasser Bourita avant que son hôte ne souligne, lors d’un point de presse, que le Maroc joue «un rôle important dans la région et en Afrique» en général. Dans son intervention, Nasser Bourita a noté que le Maroc et le Brésil possèdent les plus longues côtes des deux rives de l’Atlantique.

Par ailleurs, les deux parties ont appelé à la consolidation du partenariat «historique et diversifié» dans les domaines politique et économique qui lie le Maroc et le Brésil, particulièrement après la visite officielle en 2004 du roi Mohammed VI dans ce pays d’Amérique latine. Sur ce chapitre, Nasser Bourita et Mauro Vieira ont salué la coopération du groupe OCP et les exportations marocaines d’engrais vers ce pays, ainsi que la décision de Royal Air Maroc de reprendre sa ligne aérienne en décembre prochain vers Sao Paolo.

Lire aussi : Sahara: le Brésil se félicite des efforts sérieux et crédibles du Maroc

Lors du point de presse, le ministre brésilien a invité le Maroc à adhérer à l’Alliance internationale contre la faim et la pauvreté que vient de créer le président brésilien Lula da Silva. «Nous espérons voir le Maroc participer à la première rencontre de cette alliance prévue en septembre au siège de l’ONU à New York», a déclaré le chef de la diplomatie brésilienne.

À propos du conflit israélo-palestinien, les deux ministres ont rappelé les positions convergentes de leurs pays à savoir l’instauration d’un cessez-le-feu à Gaza, la distribution des aides humanitaires ainsi que la création d’un État palestinien sur les frontières de 1967 ayant Al-Qods Est pour capitale.