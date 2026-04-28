Politique

Devant le Conseil de paix et de sécurité de l’UA, le Maroc réaffirme sa solidarité avec le Mali

Une séance plénière au sein du siège de l'Union africaine à Addis-Abeba, en Éthiopie.

Le Maroc a réitéré, mardi devant le Conseil de paix et de sécurité de l’Union africaine, sa solidarité agissante et constante avec le Mali, appelant à un accompagnement renforcé des efforts nationaux.

Par Le360 (avec MAP)
Le 28/04/2026 à 12h12

Intervenant lors d’une réunion du Conseil de Paix et de Sécurité de l’Union africaine consacrée à la situation au Mali, la délégation marocaine a condamné avec la plus grande fermeté les attaques terroristes et séparatistes ayant visé des zones civiles et militaires dans ce pays, exprimant sa compassion et ses sincères condoléances aux familles des victimes ainsi qu’au peuple malien.

Elle a réaffirmé la solidarité pleine et constante du Royaume avec le Mali, tout en réitérant son attachement à la souveraineté, à la sécurité, à la stabilité et à l’intégrité territoriale du pays.

Le Maroc a également réitéré son appui aux autorités nationales maliennes dans leurs efforts visant à lutter contre le terrorisme et le séparatisme.

La délégation a souligné, à cette occasion, la nécessité d’une approche régionale renforcée et coordonnée, mobilisant les mécanismes pertinents et assurant une complémentarité effective avec les efforts nationaux.

Elle a, en outre, appelé à la mobilisation des fonds pertinents afin de garantir une réponse rapide, adaptée et alignée sur les besoins de la situation, en étroite coordination avec les autorités maliennes.

Par Le360 (avec MAP)
Le 28/04/2026 à 12h12
#UA#CPS#Mali

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