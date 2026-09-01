Quand l’analyse stratégique fabrique la guerre qu’elle prétend prévenir

Yago Rodríguez est un analyste espagnol spécialisé dans les questions militaires et géopolitiques. Directeur et propriétaire du média The Political Room, il anime également la chaîne de vulgarisation Cosas Militares et intervient régulièrement dans la presse et sur les plateaux de télévision espagnols. Ses prises de position contribuent ainsi à façonner une partie du débat public espagnol sur la défense, la sécurité et les relations avec le Maroc.

Yago Rodríguez possède une qualité qu’il convient de reconnaître avant de le critiquer: il sait transformer des concepts complexes issus des études stratégiques en récits compréhensibles et médiatiquement efficaces. Il manie avec aisance les chiffres, les scénarios militaires et les comparaisons historiques.

Le problème commence lorsque le récit se substitue à la démonstration.

En l’espace de quelques semaines, Rodríguez a présenté la crise migratoire de Ceuta comme une «guerre hybride menée par le Maroc», demandé à l’Espagne d’«utiliser l’épée», fait passer le risque de guerre de «lointain» à «faible», avant de conclure: «Le Maroc nous attaquera militairement s’il pense pouvoir nous vaincre».

La séquence est impressionnante. Les éléments publiquement disponibles n’ont cependant pas progressé au même rythme.

Une attribution construite à rebours

Sa thèse repose sur trois faits:

Le Maroc exerce habituellement un contrôle étroit sur sa frontière; des dizaines de milliers de personnes sont parvenues à la franchir le 30 juillet; et les autorités marocaines n’ont pas réussi à les en empêcher durant les heures décisives.

À partir de là, Rodríguez déduit que Rabat a délibérément laissé faire. De cette tolérance supposée, il passe à l’instrumentalisation politique. Puis de l’instrumentalisation à la certitude d’une attaque étatique poursuivant un objectif stratégique.

Tout cela est possible. Mais rien de tout cela n’est démontré par la seule ampleur de l’événement.

Une analyse sérieuse devrait examiner plusieurs hypothèses concurrentes: défaillance exceptionnelle du dispositif de contrôle, saturation opérationnelle, réaction tardive, désobéissance locale, mobilisation spontanée alimentée par des rumeurs, exploitation criminelle d’une décision judiciaire mal interprétée, tolérance tactique ou véritable instrumentalisation étatique.

Rodríguez sélectionne rapidement l’hypothèse la plus hostile et en fait le cadre explicatif de tout ce qui s’est produit par la suite.

L’auteur a lui-même reconnu, le 2 août, que démontrer l’existence d’un ordre émanant de Rabat «exigerait des preuves». Il avait raison. Mais il a immédiatement construit un dilemme dans lequel toute éventualité conduit à la même conclusion:

Si le Maroc n’a pas pu empêcher le franchissement, il n’est pas un partenaire sécuritaire fiable. S’il pouvait l’empêcher et ne l’a pas fait, il a exercé une forme de coercition contre l’Espagne.

La première possibilité peut justifier que l’Espagne renforce sa frontière et réduise sa dépendance opérationnelle. Elle ne transforme pas automatiquement la seconde en un fait établi.

La recommandation prudentielle peut être valable même si l’attribution étatique n’est pas démontrée. Rodríguez fusionne les deux questions afin que le caractère raisonnable de l’une renforce artificiellement la certitude de l’autre.

Une hypothèse impossible à réfuter

La méthode devient encore plus problématique lorsqu’il recourt au concept de «déni plausible».

Si aucun ordre marocain n’apparaît, son absence ne réduit pas la crédibilité de l’hypothèse: elle démontrerait que l’opération a précisément été conçue pour ne laisser aucune preuve.

Si le Maroc coopère au retour de plus de 90% des personnes entrées à Ceuta, cette coopération ne constitue pas davantage un élément contradictoire: elle est redéfinie comme la phase finale de l’opération, une fois le dommage infligé.

Si les forces marocaines empêchent une nouvelle concentration le 15 août, cela ne signifierait ni rectification ni coopération, mais simple repli tactique.

Si aucun nouvel épisode ne se produit, le Maroc attendrait seulement une autre occasion.

Voilà comment se construit une thèse non réfutable: les preuves comme leur absence confirment la même conclusion.

Une hypothèse réellement analytique doit préciser quels faits pourraient l’affaiblir. Des ordres préalables de contenir les mouvements? Des arrestations d’organisateurs? Des registres opérationnels révélant surprise ou saturation? Une coopération immédiate? L’absence de coordination étatique?

Si aucune observation ne peut modifier le diagnostic, nous ne sommes plus face à une méthode d’investigation, mais à un système d’interprétation fermé.

«Aucun analyste sérieux»

La phrase la plus révélatrice apparaît dans son article du 29 août:

«En termes stratégiques, il s’agissait d’une attaque hybride. Aucun analyste de sécurité sérieux n’en doute.»

Pourtant, l’article lui-même mentionne une appréciation attribuée aux services de renseignement espagnols selon laquelle Rabat n’aurait pas planifié l’afflux. Le gouvernement espagnol a également affirmé qu’il n’existait aucune preuve d’une implication du gouvernement marocain, tout en soulignant la coopération ultérieure du Maroc.

Il est légitime de se méfier de la version gouvernementale. Les autorités peuvent se tromper, chercher à préserver une relation diplomatique ou disposer d’informations incomplètes. Mais leur position démontre au minimum que l’attribution est contestée.

Affirmer qu’«aucun analyste sérieux» n’en doute ne constitue donc pas un argument. C’est une manière d’exclure préventivement du débat quiconque demanderait des preuves supplémentaires.

Lorsque des interprétations contradictoires existent, l’analyste doit expliquer pourquoi une source mérite davantage de confiance qu’une autre. Il ne peut pas déclarer que la controverse est terminée par simple décret professionnel.

De la possibilité à la prophétie

À la télévision, Rodríguez a reconnu qu’il était «très difficile de voir» une intention directe derrière une action de cette nature. Quelques jours plus tard, il parlait déjà d’une attaque évidente. Il a ensuite mis en garde contre une action marocaine «plus ambitieuse». Enfin, il a conclu que le Maroc attaquerait militairement lorsqu’il penserait pouvoir l’emporter.

Trois niveaux différents sont ainsi confondus:

La possibilité que le Maroc instrumentalise une crise; la probabilité qu’il l’ait fait dans ce cas précis; et l’affirmation selon laquelle il existerait une intention militaire permanente qui n’attendrait qu’un rapport de forces favorable.

Une capacité ne démontre pas une intention. Une hypothèse ne constitue pas une attribution. Et un scénario de planification n’est pas une prophétie.

L’Espagne doit étudier même les scénarios les moins probables. C’est une obligation élémentaire pour tout État. Mais étudier la possibilité d’une attaque marocaine ne revient pas à démontrer que le Maroc a décidé d’attaquer.

Des analogies qui amplifient la peur

Rodríguez invoque les Malouines en 1982, Kargil en 1999, la Russie et l’Ukraine, ainsi que l’îlot Persil en 2002. Tous ces cas rappellent que les États peuvent commettre des erreurs de calcul.

Mais une analogie sert à construire des scénarios, non à remplacer les preuves propres au cas étudié.

«Si chaque crise est immédiatement définie comme une attaque, l’espace disponible pour vérifier, dialoguer et corriger se réduit»

L’Argentine a mené une invasion militaire ouverte des Malouines. Kargil a impliqué une infiltration militaire organisée. La Russie a préparé une invasion conventionnelle observable. La crise de Ceuta a été marquée par une mobilisation humaine chaotique, alimentée par des rumeurs et des réseaux criminels, dont l’éventuelle direction étatique demeure controversée.

Le fait que deux crises puissent provoquer une escalade ne signifie pas qu’elles partagent les mêmes acteurs, mécanismes, objectifs ou chaînes de commandement.

La transformation d’un État en essence

Le langage employé finit par révéler la structure du modèle.

Rodríguez écrit que les Marocains «sont très tolérants au conflit», que «l’argent leur est égal», que le Maroc est «profondément agressif» et que l’Espagne doit sensibiliser sa population au «niveau d’agressivité de ce que nous avons au sud».

Il ne s’agit plus d’analyser des décisions prises par certaines élites dans des circonstances déterminées. Le Maroc devient une personnalité collective, immuable et menaçante.

La coopération prouve la ruse. La modération démontre l’attentisme. La modernisation militaire révèle une intention offensive. L’interdépendance témoigne d’une vulnérabilité. Les concessions espagnoles alimentent l’agressivité. Et tout désaccord confirme l’expansionnisme.

Un modèle qui explique tous les comportements possibles avant même de les observer possède un faible pouvoir analytique.

L’inclusion des Canaries aux côtés de Ceuta et Melilla est particulièrement significative. Les deux villes font l’objet d’un différend politique connu. Affirmer que les Canaries relèvent du même projet exige des preuves spécifiques d’une revendication étatique marocaine contemporaine et équivalente. En leur absence, cette association sert principalement à élargir géographiquement et émotionnellement la menace.

Des chiffres exacts, une causalité défectueuse

Rodríguez cite des données économiques et militaires qui méritent d’être examinées, non écartées. L’Espagne dispose d’une économie et de dépenses militaires supérieures; le Maroc modernise ses forces; il existe une asymétrie commerciale; et Rabat entretient une rivalité stratégique coûteuse avec l’Algérie.

Mais ces données ne permettent pas, à elles seules, de mesurer une supposée «volonté marocaine».

Ses articles ne présentent pas non plus de modèle reproductible de l’«équilibre militaire local» annoncé. Il manque des variables essentielles: niveau d’alerte préalable, théâtre opérationnel, logistique, supériorité aérienne et navale, renforts venus de la péninsule ibérique, munitions, capacités de soutien, réaction européenne et coût du contrôle d’un territoire hostile.

Comparer en outre les dépenses espagnoles calculées par le SIPRI avec les dépenses marocaines estimées par l’IISS risque de mélanger des méthodologies différentes. Si le rapport numérique exact soutient l’argument, une série homogène est nécessaire.

Les chiffres peuvent être individuellement exacts tout en étant insérés dans une causalité défectueuse. Les données décrivent des capacités et des contraintes. Elles ne lisent pas dans l’esprit des États.

La proximité avec Ignacio Cembrero

Il existe une proximité professionnelle publique entre Yago Rodríguez et Ignacio Cembrero: ils ont participé ensemble à des événements et à des émissions, The Political Room cite les analyses de Cembrero et Rodríguez a annoncé des interventions en tandem avec lui.

Il existe également une convergence partielle de leurs grilles de lecture: pression marocaine, réseaux d’influence, expansionnisme, vulnérabilité espagnole et nécessité d’une plus grande fermeté.

Cela mérite d’être relevé, car cette proximité aide à comprendre la circulation d’un certain récit sur le Maroc.

Mais les sources publiques examinées ne prouvent pas que Cembrero dirige The Political Room, coordonne ses publications ou finance son activité. La convergence intellectuelle ne doit pas être transformée en conspiration par le même procédé qui conduit Rodríguez à transformer des indices en attaques hybrides.

La critique doit appliquer à ses propres affirmations la discipline probatoire qu’elle exige des autres.

Le risque de fabriquer l’ennemi

Rien de ce qui précède n’exige d’idéaliser l’un ou l’autre des deux États. La crise doit être éclaircie par une enquête rigoureuse examinant toutes ses dimensions: l’origine des appels à la mobilisation, les réseaux criminels et de désinformation, les défaillances d’anticipation et de gestion des deux côtés de la frontière, ainsi que leur instrumentalisation politique et médiatique ultérieure.

Le Maroc et l’Espagne partagent la responsabilité d’éviter de nouvelles tragédies. Mais la coopération ne peut être confondue avec une obligation pour le Maroc d’agir comme le gendarme permanent de l’Europe. L’existence d’une frontière commune ne permet pas davantage de transformer automatiquement toute défaillance du contrôle en opération hostile.

La sécurité commune exige réciprocité, coordination et respect mutuel, non la construction unilatérale d’un ennemi ou une course à l’escalade militaire.

Se préparer à une guerre possible n’autorise pas à la présenter comme probable. Étudier des capacités ne permet pas d’attribuer des intentions. Et répéter une hypothèse avec une assurance croissante ne la transforme pas en fait.

Le paradoxe est qu’une rhétorique conçue pour renforcer la dissuasion peut finir par affaiblir la sécurité.

Si chaque crise est immédiatement définie comme une attaque, l’espace disponible pour vérifier, dialoguer et corriger se réduit. Si toute action marocaine confirme une agressivité prétendument immuable, aucune politique bilatérale ne peut fonctionner en dehors de l’escalade. Et si l’opinion publique espagnole est éduquée à percevoir le voisin du Sud comme un ennemi essentiel, «l’erreur de calcul» que Rodríguez affirme redouter cesse d’être seulement un objet d’analyse.

Elle devient le produit de son propre récit.

L’Espagne a besoin d’analyse stratégique. C’est précisément pourquoi elle doit distinguer rigoureusement la donnée, l’indice, l’hypothèse, l’attribution et le pronostic.

Les récentes publications de Yago Rodríguez ne démontrent pas que le Maroc a décidé de faire la guerre à l’Espagne.

Elles montrent comment une hypothèse, répétée avec suffisamment d’assurance, peut finir par prendre l’apparence d’une certitude.