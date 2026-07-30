Football, mémoire et souveraineté: Angleterre–Argentine ou la bataille des récits

C’est la question que cette rencontre semblait soulever dans une partie de l’opinion publique argentine avant la rencontre du 15 juillet 2026 face à l’Angleterre, remportée par l’Argentine sur le score de deux buts à un.

Ce match dépassait largement le cadre du sport. Il renvoyait à un conflit toujours présent dans la mémoire collective des deux nations: celui des îles Malouines — Falkland Islands pour les Britanniques. L’Argentine revendique ces îles comme partie intégrante de son territoire, tandis que le Royaume-Uni les considère comme un territoire britannique d’outre-mer. Après le débarquement argentin de 1982, le gouvernement de Margaret Thatcher lança une opération militaire destinée à reprendre le contrôle de l’archipel. La défaite argentine laissa une profonde cicatrice dans la conscience nationale, une blessure mémorielle qui demeure vive plus de quarante ans après.

Quarante-quatre ans après le conflit, cette mémoire continue d’habiter une partie de la société argentine, tandis que, du côté britannique, les Falkland demeurent un territoire britannique d’outre-mer dont le statut est considéré comme réglé.

Cette divergence tient également au fait que la grande majorité des habitants de l’archipel se considèrent britanniques et ont, à plusieurs reprises, exprimé leur volonté de demeurer sous souveraineté britannique. Cet élément constitue l’un des principaux fondements de la position du Royaume-Uni, tandis que l’Argentine continue de contester la portée juridique et politique de cette revendication au regard de son propre argumentaire historique et territorial.

Dans ce contexte, la victoire sur le terrain prenait une portée qui dépassait le résultat sportif. Sans modifier les équilibres géopolitiques ni le statut des îles, elle pouvait offrir, pour une partie de l’opinion publique argentine, une forme de consolation symbolique ou émotionnelle. Le football pouvait devenir l’espace où une nation pouvait, le temps d’un match, réécrire une partie de son récit historique et contribuer à un sentiment de restauration de la dignité nationale.

Il ne s’agit pas ici de prendre position sur la souveraineté des Malouines/Falkland, mais d’analyser la manière dont un événement sportif peut devenir le support de récits historiques concurrents.

Une lecture possible, inspirée de certains travaux postcoloniaux, — même si, du point de vue britannique, les Falklands ne sont pas considérées comme un territoire colonisé — consiste à considérer que le terrain de football peut apparaître comme un espace où les rapports de domination passés de l’histoire impériale sont, le temps d’un match, temporairement renversés. La victoire n’efface évidemment pas l’histoire. Elle offre cependant aux sociétés qui continuent de vivre certains épisodes historiques qu’elles associent à des rapports de domination passés la possibilité de reprendre, ne serait-ce que symboliquement, l’initiative du récit.

Le football peut ainsi devenir un langage politique, un théâtre de la mémoire et un puissant producteur d’identités collectives. Il peut raviver des souvenirs, nourrir des imaginaires nationaux et, parfois, offrir une forme de réappropriation narrative. Les tribunes deviennent alors les lieux où s’affrontent non seulement deux équipes, mais aussi deux récits historiques, deux mémoires et deux visions du monde.

Sur le terrain, les Anglais ont semblé maîtriser la rencontre, notamment en première période, avant que les Argentins ne renversent progressivement le rapport de force. Les Anglais ont imposé leur rythme, leur discipline tactique et ont même ouvert le score. Mais les Argentins donnaient le sentiment de jouer avec une intensité qui dépassait largement les exigences du football. Leur engagement paraissait particulièrement intense et pouvait donner l’impression d’être porté par une charge émotionnelle pouvant sembler dépasser les seuls enjeux sportifs.

La rencontre pouvait ainsi donner l’impression de prendre, pour eux, la forme d’une bataille symbolique. La volonté de gagner paraissait alors dépasser les seuls enjeux sportifs. L’intensité de leur engagement les conduisait parfois à frôler, voire à franchir, les limites de l’engagement physique. Le football semblait devenir le support possible d’un affrontement plus profond: celui de la mémoire, de l’identité nationale et du sentiment d’une injustice historique jamais totalement réparée.

Cette détermination peut également être éclairée par le contexte argentin. Depuis la guerre des Malouines, le pays porte le poids d’une défaite militaire qui continue de marquer son imaginaire collectif. À cette blessure se sont ajoutées des décennies de crises économiques, financières et sociales, qui ont profondément marqué la société argentine. Dans un tel contexte, chaque victoire internationale devient bien plus qu’un succès sportif: elle peut être vécue comme un moment de restauration de la fierté nationale.

Sans qu’il soit possible de connaître les motivations intimes des joueurs, tout donnait le sentiment que cette rencontre portait une charge nationale et mémorielle inhabituelle. Le football semblait, pendant quatre-vingt-dix minutes, devenir le support d’une histoire qui dépassait le jeu lui-même.

Cette dimension symbolique s’est prolongée après le coup de sifflet final lorsque plusieurs joueurs argentins ont exhibé une banderole portant l’inscription «Las Malvinas son Argentinas». Ce geste a immédiatement suscité une controverse internationale. Certains y ont vu l’expression légitime d’une mémoire nationale, tandis que d’autres ont estimé qu’il introduisait un différend territorial dans une compétition sportive mondiale. La FIFA elle-même s’est trouvée confrontée à une question délicate: jusqu’où un événement sportif peut-il devenir le prolongement d’un différend géopolitique sans perdre sa vocation universelle?

«Le football ne règle pas le conflit; il révèle plutôt la persistance de récits historiques concurrents qui continuent de coexister et de s’affronter bien au-delà du terrain. » — Lahcen Haddad

Pour certains observateurs, cette banderole n’était pas un simple slogan patriotique. Elle pouvait être interprétée comme un acte de réappropriation du récit. En proclamant le nom argentin de l’archipel, elle donnait une visibilité internationale à une lecture des événements qui diffère de celle généralement retenue au Royaume-Uni. Elle peut être interprétée moins comme une revendication territoriale que comme une revendication narrative.

Des lectures inspirées notamment des travaux de Michel Foucault et des études postcoloniales considèrent que le pouvoir ne réside pas uniquement dans la possession d’un territoire, mais aussi dans la capacité à le nommer et à imposer le récit qui l’accompagne. Employer le terme «Malouines» plutôt que «Falkland Islands» peut ainsi être interprété comme une manière de contester la façon dont le conflit de 1982 est présenté dans de nombreux récits internationaux. Nommer constitue déjà une forme de pouvoir symbolique. Renommer un territoire revient à refuser que la victoire militaire britannique de 1982 ait définitivement fixé le sens de cet épisode. C’est aussi rappeler que les vaincus continuent, eux aussi, à produire leur propre récit de l’histoire.

Le conflit se déplace alors du territoire vers le langage. Le football peut offrir précisément cette possibilité sans modifier pour autant les réalités diplomatiques ou juridiques. Il devient la fenêtre mondiale à travers laquelle une nation qui estime avoir subi une injustice historique peut reprendre la parole et transformer, le temps d’un match, une défaite historique en victoire symbolique. Dans l’économie contemporaine de la visibilité globale, cette conquête de l’espace médiatique n’est pas anodine. Elle peut être interprétée comme une forme de contestation symbolique.

Du point de vue britannique, une telle lecture peut toutefois être perçue comme la réactivation d’un dossier que beaucoup considèrent clos depuis plusieurs décennies. Dans un contexte marqué par la résurgence de sensibilités nationalistes et populistes, ces confrontations sportives peuvent être interprétées comme une résurgence inutile d’un différend territorial que le Royaume-Uni estime réglé sur les plans politique et juridique. Le football ne règle pas le conflit; il révèle plutôt la persistance de récits historiques concurrents qui continuent de coexister et de s’affronter bien au-delà du terrain.

Pour beaucoup de Britanniques, la question des Falkland Islands est aujourd’hui moins associée à un héritage impérial qu’au principe du droit des peuples à disposer d’eux-mêmes. Cette lecture repose sur le fait que la très grande majorité des habitants de l’archipel se considèrent britanniques et ont exprimé à plusieurs reprises leur volonté de conserver ce statut. Dans cette perspective, la position britannique est souvent présentée non comme la défense d’une ambition territoriale, mais comme celle du droit des habitants à choisir leur avenir politique.

Pour une partie de l’opinion britannique, le match pouvait également être chargé d’une dimension symbolique, mais dans un sens différent: celui de la continuité d’une identité nationale attachée au principe d’autodétermination des habitants des îles et à la séparation entre compétition sportive et différend territorial.

Pour autant, la victoire des Argentins ne produit pas une réparation historique. Elle n’efface ni la guerre, ni les morts, ni les rapports de force internationaux. Elle ne modifie ni le droit international ni le statut de l’archipel. Ce qu’elle offre est d’une autre nature: une satisfaction émotionnelle, une restauration momentanée de la dignité nationale, un bref renversement des rapports symboliques.

Cette satisfaction est éphémère. Mais son caractère provisoire ne la rend pas insignifiante. Pour une société marquée par des crises économiques récurrentes, des désillusions politiques et une mémoire nationale toujours travaillée par la défaite des Malouines/Falkland, ces instants de victoire peuvent acquérir une portée considérable.

Lire Argentine–Angleterre comme une scène de relecture symbolique inspirée d’une approche postcoloniale — tout en prenant en considération la position britannique, qui ne reconnaît aucun caractère colonial à sa présence dans les îles concernées — revient à proposer une lecture du symbolique plutôt qu’une simple lecture du sport. Dans cette perspective, le football peut être interprété comme un espace où l’Argentine semble rejouer symboliquement une histoire marquée par la défaite et mettre en scène une inversion provisoire des rapports de force, le vaincu d’hier devenant, le temps d’un match, le vainqueur d’aujourd’hui.

Il ne s’agit évidemment ni de réécrire l’histoire ni de remettre en cause les réalités diplomatiques ou juridiques, mais de montrer comment un événement sportif peut servir de support à une relecture symbolique du passé, à la réappropriation d’une mémoire collective et à la contestation des récits historiques dominants.

Cette concurrence des récits est devenue l’une des caractéristiques majeures des relations internationales contemporaines. Les États ne cherchent plus seulement à défendre des frontières ou des intérêts économiques ; ils cherchent aussi à imposer leur mémoire, leur interprétation du passé et leur vocabulaire. Les batailles diplomatiques sont désormais aussi des batailles narratives. Le football, parce qu’il bénéficie d’une visibilité mondiale incomparable, devient l’un des théâtres privilégiés de cette diplomatie des récits.

Plus qu’un succès sportif, cette victoire a pu être vécue, pour une partie de l’opinion publique argentine, comme une revanche symbolique sur une blessure historique jamais totalement refermée. Le football, une fois encore, a démontré qu’il pouvait être bien davantage qu’un jeu: un espace où les nations négocient leur mémoire, leur identité et leur place dans l’histoire.

À l’inverse, une telle lecture est susceptible d’être contestée au Royaume-Uni. Beaucoup y défendent l’idée que le sport doit demeurer un espace universel, régi par ses propres valeurs de compétition, de respect et de dépassement de soi, plutôt que le prolongement de différends historiques ou géopolitiques. Dans cette perspective, la politisation d’une rencontre de football risque d’obscurcir ce qui fait précisément la vocation universelle du sport: rassembler au-delà des conflits plutôt que les prolonger.

Le football n’efface ni les guerres, ni les frontières, ni le droit international. Il ne décide pas de la souveraineté des territoires. En revanche, il offre parfois aux nations un espace exceptionnel où elles peuvent raconter autrement leur passé et mettre en scène leurs blessures, leurs espérances et leurs identités. C’est peut-être là que réside sa plus grande dimension politique: moins dans sa capacité à changer l’histoire que dans celle de rappeler qu’aucune histoire ne se réduit définitivement à un seul récit.