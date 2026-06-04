Edgar Morin ou la dernière sagesse du monde complexe

La mort d’Edgar Morin signifie bien plus que la disparition d’un intellectuel exceptionnel. Elle symbolise peut-être la fin d’une génération qui croyait encore que le monde pouvait être compris dans sa totalité. Que perdons-nous avec lui? Pourquoi sa disparition suscite-t-elle un sentiment particulier? Pourquoi semble-t-il appartenir à une catégorie d’intellectuels aujourd’hui en voie d’extinction?

On pourrait dire que Morin a traversé tout un siècle avec ses violences, ses guerres, ses totalitarismes, ses empires et ses décolonisations, sans jamais vraiment appartenir à ce siècle. Il fut le témoin des grandes secousses du monde moderne, mais ne s’est jamais laissé enfermer ni emporter par les passions idéologiques de son temps. Certains deviennent les prisonniers de leur époque, d’autres ses chroniqueurs; très peu parviennent à en devenir les interprètes. Ils observent, analysent et expliquent sans céder aux simplifications partisanes. Morin appartenait à cette dernière catégorie.

Nous vivons aujourd’hui dans une civilisation qui prétend valoriser les questions mais récompense surtout les réponses rapides. Morin, lui, valorisait le questionnement. Toute sa philosophie est une réhabilitation de l’incertitude. À l’heure où une immense cacophonie s’est installée -experts omniprésents, opinions instantanées produites à la demande, réseaux sociaux saturés de bruit qui ne semble faire sens qu’à travers l’insulte ou l’attaque, polarisation d’une violence parfois inédite- sa pensée apparaît plus nécessaire que jamais.

Face à tout cela, Morin rappelait que comprendre signifiait souvent suspendre son jugement. La maturité intellectuelle ne consiste pas à avoir une réponse à tout, ni à accumuler des certitudes. Elle consiste plutôt à accepter l’incertitude, à reconnaître les contradictions et à apprendre à vivre avec la complexité du réel.

C’est peut-être là que réside son héritage le plus précieux: nous avoir appris que la pensée n’est pas un instrument destiné à simplifier le monde, mais une manière d’en accueillir la richesse, les ambiguïtés et les interdépendances.

L’une des grandes thèses de Morin est que les catastrophes humaines sont souvent le résultat logique de séparations artificielles que nous avons progressivement érigées en catégories intellectuelles. La séparation entre la culture et la nature fut sans doute l’une des distinctions les plus lourdes de conséquences depuis la Renaissance. La dissociation entre l’individu et la société, accentuée par les Lumières, la Révolution française et, plus tard, la montée de l’individualisme consumériste au XXème siècle, a produit des effets philosophiques et sociologiques considérables.

Il en va de même de la distinction entre la raison et l’émotion, déjà présente chez Platon et les philosophes grecs, mais profondément ancrée dans la pensée moderne par René Descartes au XVIIème siècle. À cela s’ajoute la séparation entre les sciences et les humanités, systématisée par le philosophe allemand Wilhelm Dilthey, qui distinguait les sciences de la nature, vouées à l’explication du monde par des lois universelles, et les sciences de l’esprit, consacrées à la compréhension des phénomènes historiques, culturels et sociaux. Cette distinction prolonge en réalité la fracture plus ancienne entre nature et culture.

Enfin, la modernité a également établi une tension durable entre la nation et l’humanité, entre la communauté particulière et la communauté universelle, une problématique présente aussi bien chez Jean-Jacques Rousseau que chez Emmanuel Kant.

Le résultat de ces multiples dissociations est un monde à la fois conceptuellement et politiquement fragmenté. On peut considérer l’ensemble de l’œuvre d’Edgar Morin comme une tentative inlassable de relier ce qui a été séparé, de recoudre les déchirures intellectuelles de la modernité et de réintroduire la complexité là où les simplifications ont fini par dominer.

Le drame du monde contemporain est que nous savons plus, mais que nous comprenons de moins en moins. Notre époque produit plus de données, plus d’informations, plus de technologies, mais elle crée aussi davantage d’anxiété, d’angoisse, de peur, de confusion, d’incertitude et de doute. Les gens trouvent refuge dans des radicalités et des positions extrêmes, comme si l’affirmation tribale, ethnique, communautaire ou confessionnelle, ainsi que le repli identitaire, leur donnaient une assurance qu’ils ne trouvent pas dans un monde réel saturé d’informations.

L’accroissement du savoir n’a pas produit un accroissement équivalent de la sagesse. Le flux informationnel n’a pas engendré davantage de lumière dans notre compréhension de la complexité de l’existence. Edgar Morin fut l’un des rares penseurs à percevoir cette contradiction.

D’autre part, nous vivons désormais sur une planète qui constitue une véritable communauté de destin. Les changements climatiques, les pandémies, les mouvements massifs de populations, la mondialisation, l’interdépendance économique et l’essor de l’intelligence artificielle ont rendu les discours xénophobes, isolationnistes, identitaires et communautaristes profondément dissonants par rapport aux réalités et aux défis existentiels à l’échelle planétaire.

«Le drame du monde contemporain est que nous savons plus, mais que nous comprenons de moins en moins. L’accroissement du savoir n’a pas produit un accroissement équivalent de la sagesse»

Pourtant, nous continuons souvent à penser localement, de manière provinciale et paroissiale, alors même que les problèmes auxquels nous sommes confrontés sont d’ordre planétaire. Ce déphasage n’a guère favorisé l’émergence de penseurs capables de penser ce destin commun. À l’exception de Morin, bien sûr. Pour lui, l’humanité partage désormais une même communauté de destin, liée par des défis, des risques et des responsabilités qui transcendent les frontières, les nations et les cultures.

Avec la mort de Morin, nous assistons à la disparition progressive des grands intellectuels de synthèse. Certes, des penseurs comme Foucault, Derrida, Lévi-Strauss, Habermas ou Ricœur furent très différents de lui par leurs méthodes, leurs objets et leurs traditions intellectuelles. Mais ils partageaient avec lui une même ambition: penser au-delà des frontières disciplinaires, circuler entre la philosophie, l’histoire, l’anthropologie, la politique, la littérature et les sciences humaines et offrir une lecture globale des grandes mutations de leur temps.

Aujourd’hui, nous assistons à une hyperspécialisation qui tend à asphyxier la pensée. C’est l’ère des experts sectoriels, des influenceurs superficiels et des commentateurs paroissiaux, souvent enfermés dans leur niche et portés à simplifier à l’excès des réalités pourtant complexes. Là où les grands intellectuels cherchaient à relier les savoirs, notre époque tend davantage à les fragmenter.

Il semble que le courage de penser le monde dans son ensemble, dans sa complexité et ses interdépendances, ait progressivement déserté l’horizon intellectuel de notre époque, aussi bien au Grand Sud qu’au Grand Nord.

Le monde actuel est dominé par les algorithmes, l’automatisation, les mégadonnées (big data), le calcul et la prédiction. La réalité est réduite à des données, les données à des informations, les informations à des soundbites et l’ensemble se retrouve enfermé dans une bulle numérique qui finit par produire sa propre réalité.

La pensée de Morin nous rappelle pourtant que l’humain est contradiction, ambiguïté et imprévisibilité. Là où la machine cherche à rendre le monde toujours plus prévisible, elle tend également à réduire l’être humain à ce qui peut être calculé, anticipé et modélisé. La machination nie une part essentielle de l’humain. À l’heure où les machines excellent dans l’analyse rapide et surhumaine des données, Morin nous rappelle que la compréhension véritable demeure et demeurera sans doute, profondément humaine.

Pour conclure, le véritable héritage de Morin n’est ni une doctrine ni un système fermé. C’est avant tout une attitude intellectuelle: relier plutôt que séparer, comprendre plutôt que condamner, questionner plutôt qu’affirmer, rechercher la complexité plutôt que céder à la simplification. C’est l’héritage d’une sagesse.

Edgar Morin disparaît à un moment où l’on voit partout ressurgir les tentations identitaires, les replis communautaires et les récits simplificateurs. Peut-être est-ce là l’ultime leçon de sa vie: les sociétés deviennent dangereuses lorsqu’elles cessent de penser la complexité du réel. Edgar Morin appartient désormais à l’histoire, mais son invitation à relier ce qui nous sépare demeure plus actuelle que jamais.