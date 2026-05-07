Vers une droite islamo-chrétienne aux États-Unis? Le pari paradoxal des dissidents du MAGA

La scène politique américaine connaît aujourd’hui une recomposition inattendue, presque déroutante. Certaines figures de la droite radicale, autrefois farouchement hostiles à l’islam, en viennent désormais à citer le Coran et à évoquer cette religion avec une forme de respect, voire d’intérêt.

Il y a encore quelques années, le discours dominant au sein de ces cercles était sans ambiguïté: les musulmans étaient perçus comme un problème, sinon comme une menace civilisationnelle. Ce retournement, même partiel, marque une inflexion qu’il serait erroné de sous-estimer.

Plusieurs observateurs l’ont noté: une frange des dissidents du mouvement MAGA semble amorcer une inflexion idéologique. Certes, cette évolution n’est ni homogène ni consensuelle. Des figures comme Megyn Kelly continuent de tenir un discours critique à l’égard de l’islam, malgré leur prise de distance croissante avec certaines positions traditionnelles du conservatisme américain, notamment sur le sionisme.

Mais d’autres voix influentes, telles que Tucker Carlson, Candace Owens ou encore Nick Fuentes, semblent adopter une posture plus nuancée. L’islam n’y est plus systématiquement présenté comme une menace ou un adversaire, mais parfois comme une source d’inspiration potentielle pour une droite chrétienne en quête de repères, fragilisée par les transformations culturelles et sociétales aux États-Unis.

Ce glissement, encore embryonnaire, pose une question aussi paradoxale que stimulante: assiste-t-on à l’émergence d’une forme de convergence islamo-chrétienne au sein de certaines franges de la droite américaine?

S’agit-il d’une rupture stratégique ou d’une simple provocation idéologique?

Ce qui se joue ici n’est pas un rapprochement religieux, mais une recomposition stratégique des alliances culturelles.

Pour ces commentateurs, les musulmans ne croient pas seulement en Dieu: ils valorisent la famille et reconnaissent le Christ. Dans cette perspective, l’islam n’est plus perçu comme un ennemi civilisationnel, mais comme un allié moral potentiel.

Ce qui est particulièrement frappant, c’est l’admiration qu’ils expriment pour la discipline religieuse dans l’islam, qu’ils opposent à ce qu’ils considèrent comme une forme de décadence morale et culturelle de l’Occident. Dans leur discours, l’islam devient ainsi une sorte de miroir critique de l’Occident libéral, un référentiel externe qui permet de dénoncer ses dérives.

Pour les dissidents du mouvement MAGA issus de la droite chrétienne américaine, l’islam acquiert dès lors une utilité stratégique. Il s’inscrit dans la perspective d’une alliance contre un ennemi commun, incarné par le «wokisme», le progressisme culturel, la question du genre et la sécularisation radicale de la société.

Cette convergence reste toutefois fondamentalement tactique. Elle s’inscrit dans le cadre des culture wars opposant une gauche radicale à un conservatisme en réaction. Il ne s’agit pas d’une convergence théologique, mais bien d’une alliance de résistance. Ce qui émerge n’est pas une alliance de foi, mais une coalition de valeurs face à un adversaire commun.

«Ce qui émerge n’est pas une alliance de foi, mais une coalition de valeurs face à un adversaire commun»

Cela étant, certains signaux, encore embryonnaires, méritent attention. On observe, chez certains de ces acteurs, un intérêt croissant pour la figure du Christ dans l’islam, notamment dans son rôle eschatologique. Le fait que Jésus (Isa) soit mentionné dans le Coran comme un signe de la fin des temps — «Il sera certes un signe de l’Heure. N’en doutez donc point...» (Sourate Az-Zukhruf 43:61) — alimente, chez certains, une forme de curiosité intellectuelle, voire de rapprochement symbolique.

Les contradictions profondes de cette convergence sont multiples. Ces milieux portent un lourd héritage d’islamophobie, particulièrement depuis les attentats du 11 septembre 2001. La guerre à Gaza agit comme un révélateur. Elle fissure des certitudes anciennes et reconfigure les lignes de solidarité, y compris au sein de la droite américaine.

Leur critique croissante de l’alliance américano-israélienne, notamment au Moyen-Orient, ainsi que leur attention nouvelle portée aux souffrances du peuple palestinien, contribuent à cette inflexion. Ce repositionnement ne relève pas d’une conversion idéologique, mais d’un déplacement stratégique et émotionnel.

L’exemple de Tucker Carlson est révélateur. Lors de certaines interviews, il est surpris de découvrir des chrétiens palestiniens profondément enracinés dans un environnement culturel marqué par l’islam, et défendant une coexistence historique avec les musulmans. Cette réalité, souvent ignorée ou simplifiée dans les discours occidentaux, semble avoir produit un effet de rupture.

Car au-delà des divergences théologiques évidentes, l’histoire du Levant rappelle une vérité plus complexe: celle d’une coexistence, parfois fragile mais réelle, entre chrétiens et musulmans sur plusieurs siècles. Cette expérience, redécouverte par certains de ces acteurs, entre en contradiction avec les représentations binaires longtemps dominantes en Occident.

En ce sens, ce «réveil» n’efface pas les tensions, mais il fissure un récit ancien, celui d’une incompatibilité structurelle entre islam et christianisme, et ouvre, au moins dans certains discours, un espace inattendu de relecture.

Nous assistons à une recomposition des clivages occidentaux: le religieux cède au culturel, et les alliances se redéfinissent autour de valeurs plutôt que de croyances.

En guise de conclusion, deux lectures principales peuvent être proposées. La première y voit une forme de lucidité stratégique visant à constituer un bloc conservateur global, capable de faire face aux mutations culturelles contemporaines. La seconde considère qu’il s’agit d’une alliance fragile, vouée à se heurter à ses propres contradictions internes.

Ce phénomène ne dit pas tant quelque chose sur l’islam ou le christianisme, que sur une civilisation occidentale en quête de repères. Prête, pour se redéfinir, à redessiner ses anciens ennemis.

Une troisième lecture mérite toutefois d’être évoquée. Face au paradigme du «judéo-christianisme», promu depuis les années 1930 notamment en réaction aux totalitarismes, et qui a servi de socle idéologique à une alliance durable avec Israël, ainsi qu’à certaines lectures des conflits au Moyen-Orient, on voit émerger, dans certains discours, l’idée d’un narratif alternatif.

Cette reconfiguration reste profondément ambivalente. Elle peut être lue comme une tentative de dépassement des oppositions classiques, mais aussi comme une recomposition des identités et des récits. Plus qu’une réconciliation des civilisations, il s’agit peut-être d’une redéfinition progressive de leurs rapports.