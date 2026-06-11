Afrique investissable: quand le potentiel devient marché

L’Afrique n’est pas un marché unique. Il s’agit d’un ensemble de marchés diversifiés, voire fragmentés, qui restent largement structurés autour des économies nationales plutôt que de l’intégration régionale, à l’exception notable de l’Afrique de l’Ouest et de l’Afrique australe, cette dernière étant largement dominée par l’Afrique du Sud. Certes, des corridors économiques se développent et les échanges régionaux progressent, mais les trajectoires demeurent différenciées et les structures économiques contrastées. Cela signifie que l’analyse ne doit pas être seulement continentale; elle doit avant tout être opérationnelle et ancrée dans les réalités de chaque marché.

Les pays à suivre de très près sont notamment l’Afrique du Sud, le Nigeria, l’Égypte, le Maroc, le Kenya, le Rwanda et le Ghana. Chacun présente des dynamiques propres, des avantages comparatifs spécifiques et des perspectives de croissance distinctes qui exigent une approche adaptée plutôt qu’une lecture uniforme du continent.

Pourquoi cette question maintenant? Justement parce que les dynamiques africaines deviennent de plus en plus difficiles à ignorer. Le continent connaît une croissance démographique massive, avec une jeunesse qui continuera d’élargir la base de la pyramide des âges pendant encore longtemps. L’urbanisation rapide entraîne l’émergence de grandes métropoles africaines. La digitalisation progresse à un rythme soutenu, notamment là où la bancarisation demeure insuffisante. La ZLECAf devient progressivement une réalité économique tangible. Des classes moyennes consommatrices se développent et acquièrent un poids croissant, tant sur le plan économique que politique. Les minerais critiques offrent des perspectives considérables de création de valeur ajoutée. Les infrastructures se développent à un rythme soutenu. Enfin, l’industrialisation s’accélère, avec des pays comme le Maroc et l’Égypte qui s’imposent comme des champions régionaux.

Ces dynamiques forment un ensemble cohérent et sont en train de provoquer un véritable basculement. Nous sommes à un moment charnière de l’histoire économique du continent, une phase où l’accélération peut devenir exponentielle à mesure que les structures se consolident, que les marchés gagnent en profondeur et que les économies d’échelle commencent à produire pleinement leurs effets. L’enjeu n’est donc plus de savoir si l’Afrique possède un potentiel, mais comment ce potentiel se transforme en croissance durable, en productivité, en innovation et en création de valeur.

Mais qu’est-ce qu’un marché réellement structuré? C’est un marché où plusieurs conditions essentielles sont réunies: une demande forte, une solvabilité suffisante des ménages et des entreprises — c’est-à-dire des revenus permettant la consommation de biens et de services —, ainsi qu’une capacité d’agrégation de l’offre et de la demande. Il repose également sur des infrastructures adéquates (ports, aéroports, autoroutes, réseaux ferroviaires et infrastructures numériques), sur une diversité d’outils de financement et un accès au capital, sur une gouvernance prévisible et transparente, ainsi que sur une réglementation qui facilite l’activité économique sans l’entraver inutilement. Il suppose également l’existence de projets bancables, capables d’attirer des financements, et la possibilité de passer à l’échelle, qu’elle soit nationale, régionale, continentale ou mondiale. Lorsque ces éléments se combinent et se renforcent mutuellement, le marché cesse d’être simplement prometteur: il devient véritablement structuré.

Le développement n’est pas seulement une accumulation de projets. Il résulte d’un processus de densification économique dans lequel les infrastructures, les compétences, le financement, les marchés et les institutions deviennent progressivement plus connectés et plus interdépendants.

Une activité économique crée de la richesse. Un marché structuré crée de la valeur à grande échelle.

Le développement économique n’est pas seulement une question de ressources ou de demande. C’est avant tout un système dans lequel les différents acteurs interagissent et se coordonnent intelligemment. Plus les interconnexions sont fortes et la coordination efficace, plus la création de valeur est importante, durable et soutenable sur le long terme.

Quels sont aujourd’hui les secteurs qui créent le plus de valeur en Afrique?

L’agro-industrie vient naturellement en tête. Dans des pays comme le Maroc, le Kenya, la Côte d’Ivoire, le Nigeria, le Ghana ou le Sénégal, l’enjeu n’est plus seulement de produire, mais de transformer, stocker, conserver et acheminer les produits agricoles dans des conditions optimales. La valeur ajoutée réside dans la transformation. L’irrigation moderne, l’utilisation raisonnée des fertilisants et l’amélioration des rendements augmentent la productivité. Mais ce sont la certification, la traçabilité, les labels de qualité, les marques et le respect des normes internationales qui permettent aux produits africains d’accéder aux grands marchés européens, nord-américains et asiatiques et d’y capter davantage de valeur.

L’énergie constitue un deuxième pilier fondamental. Au-delà des hydrocarbures, ce sont les pays qui investissent massivement dans le solaire, l’éolien et les nouvelles technologies énergétiques qui préparent l’avenir. L’électrification demeure à la fois un impératif de développement et une immense opportunité d’investissement. L’émergence de la filière de l’hydrogène vert contribue également à diversifier le mix énergétique du continent. Certes, les défis du transport, du stockage et de la distribution restent importants, mais des pays comme le Maroc, l’Égypte, le Kenya, la Namibie, la Mauritanie et l’Afrique du Sud sont déjà engagés dans cette transformation. Le gazoduc Nigeria-Maroc, qui traversera une douzaine de pays africains, illustre cette logique structurante: il ne s’agit pas seulement d’un projet énergétique, mais d’un véritable corridor de développement susceptible d’accélérer l’électrification, l’intégration régionale et l’activité économique dans une large partie de l’Afrique de l’Ouest.

«Le développement économique n’est pas seulement une question de ressources ou de demande. C’est avant tout un système dans lequel les différents acteurs se coordonnent intelligemment»

La finance digitale constitue un troisième moteur majeur de création de valeur. Dans des pays comme le Kenya, le Nigeria, le Ghana, le Sénégal ou la Côte d’Ivoire, elle transforme profondément le paysage financier. Les solutions de mobile money ont permis à des millions de personnes jusque-là exclues du système bancaire d’accéder à des services financiers de base. Les fintechs développent aujourd’hui des solutions de paiement, de crédit, d’épargne, d’assurance et de gestion des données qui facilitent les transactions économiques et renforcent l’inclusion financière. Cette révolution numérique contribue non seulement à la bancarisation progressive du secteur informel, mais également à l’intégration économique de larges segments de la population qui étaient auparavant exclus des circuits financiers traditionnels.

La logistique constitue également un secteur stratégique. Les corridors reliant le Sahel à la Mauritanie et au Sahara marocain, le Canal de Suez, les grands ports africains, la connectivité maritime et routière, les lignes aériennes ainsi que le commerce intra-africain sont en train de transformer profondément le paysage économique du continent. L’infrastructure est la clé de la connectivité, de l’intégration régionale et de l’interopérabilité des marchés. Plus les flux de marchandises, de capitaux, de données et de personnes circulent efficacement, plus les opportunités de création de valeur se multiplient.

Les villes africaines sont devenues de véritables pôles urbains. Leur croissance rapide crée d’immenses opportunités dans les domaines du logement, de la mobilité, de la gestion de l’eau, du traitement des déchets, des services urbains et de l’aménagement du territoire. L’urbanisation africaine représente l’un des plus grands chantiers économiques du XXIe siècle.

Le secteur de la santé est lui aussi en pleine structuration. La production pharmaceutique, les systèmes d’assurance maladie, l’extension de la couverture sanitaire, la télémédecine, les infrastructures hospitalières et les services de soins constituent autant de piliers d’un marché en forte croissance. À mesure que les revenus augmentent et que les populations exigent un meilleur accès aux soins, la santé s’impose comme l’un des secteurs les plus prometteurs en matière de création de valeur économique et sociale.

Aucune de ces transformations ne pourra toutefois réussir sans capital humain. Les compétences constituent le moteur fondamental du développement. La question centrale est celle de l’employabilité des jeunes générations. Les réponses passent par l’éducation, la formation professionnelle, le numérique, l’apprentissage continu et l’adaptation permanente aux besoins du marché. Sans talents, les grandes ambitions africaines risquent de demeurer des promesses. La bonne nouvelle est que de nombreux pays ont pris conscience de cet enjeu et organisent progressivement leur offre de formation pour répondre à une demande croissante de compétences.

Le tourisme demeure également un secteur clé pour des pays comme le Maroc, l’Égypte, le Kenya, l’Afrique du Sud ou les Seychelles. L’enjeu n’est plus seulement d’attirer des visiteurs, mais de proposer des expériences à forte valeur ajoutée, de valoriser le patrimoine naturel et culturel, et de renforcer l’attractivité des destinations. Le tourisme est à la fois une industrie créatrice d’emplois, de revenus et d’investissements, mais aussi un puissant instrument de rayonnement international et de soft power.

Enfin, les minerais critiques et les terres rares représentent l’un des grands enjeux stratégiques des prochaines décennies. Certes, maîtriser l’ensemble de la chaîne de valeur demeure un défi considérable. Mais si les pays africains parviennent à développer leurs capacités de raffinage, de transformation et de première industrialisation, ils pourront capter une part beaucoup plus importante de la valeur créée. La souveraineté économique dans ce domaine est essentielle. L’Afrique ne peut plus se contenter d’exporter des matières premières; elle doit progressivement devenir un acteur industriel capable de transformer ses ressources en produits à forte valeur ajoutée.

Le véritable verrou reste la bancabilité des projets: la maîtrise du risque, la mobilisation des garanties, la qualité de la gouvernance, la visibilité économique et la disponibilité des données. La sécurisation des revenus, notamment à travers des contrats d’achat à long terme avec des off-takers, ainsi qu’une structuration financière solide, sont des conditions essentielles. Le problème n’est pas toujours le manque de capital, mais souvent le manque de projets suffisamment structurés, crédibles et bancables.

Les données deviennent progressivement une infrastructure économique à part entière. Sans information fiable sur les marchés, les consommateurs, les risques ou les flux financiers, il est difficile de financer, d’assurer ou d’industrialiser à grande échelle. Dans les économies modernes, la donnée réduit l’incertitude et améliore la qualité de la décision économique.

Les marchés ne se structurent jamais spontanément. Ils émergent de l’interaction entre un État stratège, un secteur privé innovant et des institutions financières capables de réduire les risques.

Pour conclure, l’Afrique doit passer du potentiel à la valeur. La structuration, la bancabilité, la création d’écosystèmes, la maîtrise des chaînes de valeur, l’interopérabilité et le passage à l’échelle sont les conditions d’émergence de véritables marchés structurés.

Le potentiel ne crée pas un marché. La croissance ne crée pas automatiquement le développement. Il faut passer de la logique du projet à la logique de l’écosystème. Une ressource, en elle-même, n’est pas encore une valeur; transformée, intégrée à une chaîne productive et reliée à un marché, elle devient une source durable de richesse.

Le XXIe siècle africain ne sera pas le siècle des ressources. Il sera celui des écosystèmes, des chaînes de valeur et de l’intelligence collective. Le potentiel n’est qu’un point de départ. La prospérité est une construction.