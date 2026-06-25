L’accord américano-iranien: une percée diplomatique porteuse d’espoir, mais encore pleine d’interrogations

Son impact géopolitique est considérable. Les États-Unis et l’Iran semblent passer du statut d’ennemis irréductibles à celui de deux puissances qui acceptent de dialoguer et de se projeter vers l’avenir avec un certain optimisme. Cette ouverture est incontestablement positive et porteuse d’espoir. Mais elle ouvre également la voie à de nombreuses interrogations quant à sa portée réelle, sa mise en œuvre et, surtout, sa pérennité.

Par son caractère inattendu et par l’ampleur des changements qu’il semble inaugurer, cet accord rappelle certains des grands tournants de l’histoire diplomatique moderne, tels que le rapprochement sino-américain de 1972, les accords de Camp David de 1978 entre Anouar el-Sadate et Menahem Begin, ou encore l’Accord du Vendredi saint de 1998 en Irlande du Nord. Tous ont transformé des rapports de force apparemment irréconciliables et ont infléchi le cours de l’histoire.

L’accord américano-iranien peut, lui aussi, prétendre au statut d’événement porteur d’espoir et potentiellement de profonds changements pour le Moyen-Orient. Mais résistera-t-il aux agissements des acteurs qui pourraient y voir une menace pour leurs intérêts, qu’il s’agisse de certains groupes alliés de l’Iran ou encore d’Israël? Les prochains jours et les prochaines semaines nous apporteront sans doute une réponse plus claire à cette question.

Pourquoi cet accord est-il une bonne nouvelle? D’abord parce qu’il marque le retour de la diplomatie comme instrument privilégié de résolution des conflits et remet en question la logique de l’escalade militaire. Les arguments des courants favorables à une approche fondée principalement sur le recours à la force, des deux côtés, ainsi que ceux de certains cercles israéliens, se trouvent aujourd’hui fragilisés. En définitive, la guerre n’a pas fondamentalement modifié la situation qui prévalait avant le conflit.

Ensuite, cet accord réduit le risque d’une guerre régionale qui aurait pu avoir des conséquences dévastatrices pour le Moyen-Orient et au-delà. Il permet également de sécuriser le détroit d’Ormuz et de rassurer les marchés énergétiques internationaux, avec des effets potentiellement positifs sur les prix du pétrole et sur la stabilité de l’économie mondiale.

Mais l’enjeu le plus stratégique est sans doute ailleurs: dans la perspective de la réintégration économique progressive de l’Iran et dans la possibilité qu’elle ouvre d’une stabilisation plus durable de l’environnement régional. Si cette dynamique se confirme, elle pourrait redessiner les équilibres du Moyen-Orient et ouvrir la voie à une nouvelle phase de coopération et de développement.

«Peut-on réellement stabiliser la région si les questions des groupes armés affiliés à l’Iran, ainsi que la dimension idéologique et confessionnelle de son influence en Irak, en Syrie, au Liban et au Yémen, ne sont pas traitées?» — Lahcen Haddad

Ce que cet accord révèle sur les relations internationales, c’est que même les adversaires les plus irréconciliables peuvent parvenir à une forme d’entente. Il constitue, en réalité, une reconnaissance implicite qu’aucune des deux parties ne peut prétendre à une véritable victoire. Cet accord marque un passage significatif d’une logique de confrontation, défendue par les «faucons» à Washington et par certains dirigeants israéliens, à une logique de gestion des différends. Ceux qui pensaient que la guerre pouvait résoudre les problèmes sont aujourd’hui déçus et frustrés de constater que le dialogue produit, en définitive, de meilleurs résultats.

Mais tout n’est pas résolu. Il reste à déterminer ce que signifie concrètement l’engagement selon lequel l’Iran ne pourra pas développer l’arme nucléaire et, surtout, comment cette promesse sera vérifiée et garantie. Après avoir été attaqué, quelles relations l’Iran entretiendra-t-il avec les pays du Golfe? Qu’en sera-t-il de ses partenaires et de ses proxys dans la région?

Peut-on réellement stabiliser la région si les questions des groupes armés affiliés à l’Iran, ainsi que la dimension idéologique et confessionnelle de son influence en Irak, en Syrie, au Liban et au Yémen, ne sont pas traitées? Comment garantir la pérennité de cette entente au-delà d’un éventuel changement de cap à Washington? Comment institutionnaliser l’accord pour le rendre durable?

Assiste-t-on à une évolution doctrinale de la politique étrangère des États-Unis, passant d’une logique de pression maximale et de recours à la force à un pragmatisme stratégique davantage fondé sur la négociation?

Et qu’en est-il d’Israël? Adoptera-t-il une approche davantage fondée sur la désescalade et la recherche de nouveaux équilibres régionaux à l’égard de ses voisins et de l’ensemble du Moyen-Orient? Les pays du Golfe seront également des acteurs incontournables: leur capacité à accompagner cette dynamique permettra de déterminer si l’accord reste un arrangement bilatéral ou s’il devient le point de départ d’un nouvel équilibre régional plus large et plus durable.

Malgré l’absence de réponses claires à ces questions, cet accord demeure une opportunité historique de désescalade. Sa véritable valeur dépendra de la volonté des acteurs concernés de le mettre en œuvre de bonne foi. C’est pourquoi la communauté internationale doit le soutenir, même si de nombreuses interrogations subsistent et que plusieurs sources de méfiance restent à dissiper et à traiter afin de parvenir à une paix juste, durable et véritablement stable.