New York, capitale du capitalisme… et laboratoire de la nouvelle gauche américaine

Elles témoignent d’une transformation profonde du Parti démocrate, portée par une nouvelle coalition progressiste rassemblant une partie des classes moyennes, les jeunes, les enfants des diasporas, les minorités, ainsi que des électeurs juifs et musulmans progressistes. Elles accélèrent un débat devenu central au sein de la politique américaine sur Israël, la guerre à Gaza, les accusations de génocide, le sionisme et l’influence des groupes de pression, notamment de l’AIPAC.

C’est une victoire qui dépasse largement les frontières de New York. Elle pourrait constituer un véritable séisme politique dont les répercussions se feraient sentir lors des élections de mi-mandat de novembre 2026, voire de l’élection présidentielle de 2028. Les candidats soutenus par Zohran Mamdani ont, pour la plupart, remporté leurs primaires face à des figures de l’establishment démocrate, traduisant un profond renouvellement des rapports de force au sein du parti.

Ce résultat n’a rien d’un accident. Depuis plusieurs années déjà, une partie de la base démocrate, stimulée à la fois par le retour en force de Donald Trump et du mouvement MAGA, par l’aggravation des inégalités sociales et par la guerre à Gaza, remet en cause le leadership traditionnel du parti. Celui-ci est souvent perçu comme trop centriste, trop lié aux intérêts établis, insuffisamment en phase avec les préoccupations des jeunes générations et, sur les questions du Proche-Orient, trop aligné sur les positions traditionnellement favorables à Israël.

Assiste-t-on au déclin de l’élite traditionnelle du Parti démocrate et à l’émergence d’une nouvelle élite politique, plus jeune, plus progressiste, plus critique du capitalisme contemporain et dont une composante importante revendique un positionnement antisioniste? Assiste-t-on à la naissance d’une nouvelle coalition progressiste, située plus à gauche de ce que les Américains appellent traditionnellement les «liberals»?

Lorsqu’on observe la composition de l’électorat qui a porté Zohran Mamdani à la victoire, comme celui qui avait auparavant permis l’élection d’Alexandria Ocasio-Cortez, d’Ilhan Omar ou encore des nouveaux vainqueurs des primaires démocrates à New York — et qui pourrait demain soutenir des figures similaires dans d’autres États, notamment au Michigan —, une nouvelle coalition apparaît.

Elle rassemble de jeunes diplômés urbains, des classes moyennes confrontées à la flambée du coût de la vie, des Afro-Américains, des Latinos, des musulmans, ainsi qu’une partie des électeurs juifs progressistes, notamment parmi les plus jeunes générations. À cela s’ajoute une nouvelle génération de militants, très organisée, maîtrisant parfaitement les réseaux sociaux et les nouvelles formes de mobilisation politique.

Elle semble davantage unifiée autour de quelques thèmes majeurs: le coût de la vie — et en particulier celui du logement dans les grandes métropoles comme New York —, la justice fiscale, l’accès aux soins, le renforcement des syndicats, la lutte contre les inégalités économiques et, depuis le 7 octobre 2023, la dénonciation de la guerre à Gaza et des violations du droit international humanitaire.

Cette nouvelle génération progressiste met davantage l’accent sur la question de l’affordability — le pouvoir d’achat et le coût de la vie — que les générations précédentes du Parti démocrate. Elle adopte également, pour une partie importante de ses représentants, une attitude beaucoup plus critique à l’égard du sionisme politique et de la politique menée par le gouvernement israélien que l’establishment démocrate traditionnel.

La rupture la plus spectaculaire concerne sans doute l’affaiblissement progressif d’un tabou de longue date de la politique américaine: le soutien quasi consensuel à Israël. Pendant plusieurs décennies, celui-ci constituait un point de convergence entre les deux grands partis. Aujourd’hui, une partie importante de la nouvelle génération progressiste — à l’image d’une majorité des électeurs démocrates et, sur certains aspects, d’une fraction des jeunes républicains proches du mouvement MAGA — s’en éloigne.

«Si cette tendance se confirme, Israël pourrait être confronté à une érosion progressive de son soutien populaire aux États-Unis, en particulier parmi les jeunes générations progressistes, qui jouent un rôle croissant dans la recomposition du Parti démocrate. » — Lahcen Haddad

Ces nouveaux progressistes sont très critiques à l’égard de la politique menée par le gouvernement israélien à Gaza et en Cisjordanie. Ils dénoncent également l’influence du lobby pro-israélien, notamment de l’AIPAC, qu’ils considèrent comme exerçant une influence excessive sur la vie politique américaine à travers le financement des campagnes électorales, en soutenant ou en combattant des candidats en fonction de leur alignement sur les positions du gouvernement israélien.

Plusieurs d’entre eux plaident pour un conditionnement, voire une réduction, de l’aide militaire américaine à Israël. Cette évolution reflète un basculement plus large de l’opinion publique américaine, où les sympathies, notamment chez les jeunes et au sein de l’électorat démocrate, se déplacent progressivement vers une position plus favorable aux Palestiniens qu’auparavant. Il s’agit d’une évolution remarquable, qui aurait été difficilement envisageable il y a encore quelques années.

Si cette tendance se confirme, Israël pourrait être confronté à une érosion progressive de son soutien populaire aux États-Unis, en particulier parmi les jeunes générations progressistes, qui jouent un rôle croissant dans la recomposition du Parti démocrate.

L’erreur serait de réduire cette évolution à une opposition entre juifs et musulmans. La réalité est bien plus complexe. Ce qui se dessine aujourd’hui, c’est avant tout une fracture au sein même de la communauté juive américaine.

Une partie importante de cette mouvance adopte aujourd’hui un positionnement explicitement antisioniste ou très critique du sionisme politique porté par le gouvernement israélien actuel. Ce positionnement ne saurait toutefois être assimilé à de l’antisémitisme ou à une hostilité envers les juifs.

Une partie importante de ses soutiens provient précisément de juifs antisionistes, en particulier de jeunes générations profondément choquées par les images de destruction à Gaza, les pertes civiles et la poursuite de la colonisation en Cisjordanie, qu’elles considèrent comme relevant d’un système d’Apartheid. Ces électeurs distinguent clairement leur identité juive de leur opposition aux politiques du gouvernement israélien.

À l’inverse, une autre partie de la communauté juive américaine demeure attachée à un soutien fort, voire inconditionnel, au sionisme et à la politique du gouvernement israélien. Cette polarisation interne est l’un des phénomènes politiques les plus marquants de ces dernières années. La présence d’une frange visible de juifs progressistes au sein de cette coalition illustre cette recomposition.

Au-delà de New York, c’est un nouveau Parti démocrate qui semble prendre forme. Cette dynamique pourrait également favoriser des percées dans des États clés comme le Michigan, la Pennsylvanie ou le Wisconsin. Cette évolution pourrait accentuer les tensions entre l’aile progressiste et les démocrates modérés, au risque de fragiliser l’équilibre du parti et de lui faire perdre une partie des électeurs indépendants qui lui sont traditionnellement favorables.

Les partisans de cette transformation y voient un mouvement de fond comparable, à gauche, à ce que le mouvement MAGA a représenté pour le Parti républicain: un courant qui, en moins d’une décennie, a profondément déplacé le centre de gravité idéologique de son parti.

New York reste, plus que jamais, le laboratoire des mutations politiques américaines. Les victoires des candidats soutenus par Mamdani n’ont pas encore transformé le Parti démocrate, mais elles révèlent l’émergence d’une nouvelle génération politique: plus sociale, plus critique à l’égard d’Israël et dotée d’une remarquable capacité de mobilisation électorale. Reste à savoir si cette dynamique résistera à l’épreuve des élections de mi-mandat de novembre 2026, puis à la présidentielle de 2028.

Il est encore trop tôt pour affirmer que cette nouvelle gauche transformera durablement le Parti démocrate. Mais une chose paraît désormais probable: New York vient peut-être d’offrir un aperçu de ce que pourrait être la politique américaine de la prochaine décennie.