Marocanité du Sahara et partenariat stratégique Maroc-Dominique au menu des entretiens entre Nasser Bourita et Vince Henderson

Vince Henderson, ministre des Affaires étrangères, du Commerce international, des Affaires et de l’Énergie du Commonwealth de la Dominique, et son homologue marocain Nasser Bourita, à Rabat le 21 mai 2026. (Y.Mannan/Le360)

Le Maroc et le Commonwealth de la Dominique ont exprimé, ce jeudi à Rabat, leur volonté d’élargir leur partenariat commun au service du développement, du progrès et de la stabilité.

Au terme d’une rencontre à Rabat avec son homologue marocain, Nasser Bourita, le ministre des Affaires étrangères, du Commerce international, des Affaires et de l’Énergie du Commonwealth de la Dominique, Vince Henderson, a fait état de la sincère reconnaissance de son pays pour la vision du roi Mohammed VI en faveur de la coopération Sud-Sud.

«Au fil des ans, le Maroc s’est révélé être un partenaire fiable pour le développement, non seulement avec la Dominique, mais aussi avec l’ensemble des pays des Caraïbes», a-t-il affirmé dans une déclaration à la presse.

Vince Henderson a ajouté que cette coopération s’est élargie à plusieurs secteurs, notamment celui des ressources humaines, grâce à l’octroi de bourses d’études. Il a également cité l’agriculture, à travers les engrais, parmi les domaines de cette coopération fructueuse avec le Maroc.

«Nous reconnaissons que la trajectoire de croissance que le Maroc poursuit depuis de nombreuses années, voire des décennies, sous la conduite de votre Roi, est une trajectoire fondée sur la paix, la sécurité et, plus important encore, la stabilité», a-t-il souligné.

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À propos du Sahara marocain, le ministre dominiquais a réitéré le soutien constant de son pays à l’intégrité territoriale du Maroc et à sa souveraineté sur l’ensemble de son territoire, y compris le Sahara. Il a salué «le consensus international grandissant et la dynamique menée par le Roi Mohammed VI en faveur du plan d’autonomie présenté par le Royaume du Maroc».

En conclusion, Vince Henderson s’est félicité de l’adoption de la résolution 2797 du Conseil de sécurité de l’ONU, qui consacre l’autonomie comme base principale pour résoudre le conflit régional du Sahara, dans le cadre de la souveraineté marocaine.

À travers cet entretien, Rabat et Roseau confirment la solidité d’un partenariat fondé à la fois sur la coopération Sud-Sud, le développement partagé et une convergence diplomatique claire sur la question du Sahara marocain. Une fois l’erreur entre Dominique et République dominicaine écartée, le message politique devient nettement plus lisible.