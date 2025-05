La télévision algérienne détourne des images de la presse espagnole pour inventer un tunnel secret entre le Maroc et l’Algérie

Image du tunnel découvert entre le Maroc et l'enclave espagnole de Ceuta, utilisée par la télévision algérienne pour illustrer un prétendu tunnel entre le Maroc et l'Algérie.

Plus c’est gros, plus ça passe. Un credo qui pourrait être celui de la chaine nationale algérienne qui a troqué l’éthique au profit de la propagande, quitte à mentir et composer des sujets de toute pièce. Dernier scoop de cette chaine, porte-voix officiel du régime d’Alger, la découverte d’un tunnel secret entre le Maroc et l’Algérie par lequel le «makhzen» inonderait l’Algérie de drogue.

Selon la télévision algérienne, dont le sujet a été repris par l’ensemble des médias du pays, cet ouvrage construit en profondeur relierait le Maroc à Bab El Assa, dans la wilaya de Tlemcen. D’après Canal Algérie, qui cite des sources «bien informées», c’est par ce tunnel qu’est organisé un trafic de drogue de grande ampleur, depuis le Maroc bien entendu, vers l’Algérie. Ainsi, apprend-on, le fameux tunnel aurait été utilisé pour «acheminer du kif traité, arme utilisée par le Makhzen pour déstabiliser l’Algérie». Un trafic rendu possible, car «ce tunnel témoigne d’un niveau de planification avancé, avec un tracé souterrain pensé pour contourner les dispositifs de surveillance frontalière», est-il expliqué, images à l’appui.

Dans les séquences vidéos qui illustrent ce sujet sensationnel, se dévoile l’entrée d’un tunnel creusé en profondeur dans lequel s’engouffre, en descendant une échelle, un homme habillé d’une combinaison et d’un casque. D’autres séquences l’illustrent en train de ramper à l’intérieur du tunnel, puis en sortir, une lampe frontale éclairant son chemin… On pourrait presque y croire, n’était une inscription en espagnol au dos de sa combinaison, indiquant: «guardia civil».

Ces images, à y regarder de plus près, rappellent étrangement une vidéo qui a fait le tour du monde en début d’année. En deux clics, la chose se confirme, il s’agit bien des images diffusées dans la presse espagnole lors de la découverte, le 18 février 2025, d’un tunnel courant qui relie la ville de Sebta à un autre point dans la campagne marocaine. «Il s’agit d’une construction étroite, renforcée avec du bois» et «qui pourrait avoir été utilisée pour transporter de la drogue entre le Maroc et l’Espagne», indiquait alors dans un communiqué la Garde civile, équivalent espagnol de la gendarmerie.

La Unidad de Subsuelo de la #GuardiaCivil accede al túnel hallado en Ceuta para su inspección.

Tiene una profundidad de 12 metros y al menos unos 50 metros de longitud con varias galerías en territorio español. Unas medidas de 40 cm por ancho y 60 cm por alto, que varía en… pic.twitter.com/EjdeKsS1fU — Guardia Civil (@guardiacivil) February 20, 2025

Le tunnel existe donc, mais pas entre le Maroc et l’Algérie. Qu’à cela ne tienne, Canal Algérie s’est approprié ces images, prétendument filmées par ses équipes lors d’une prétendue enquête de terrain, pour inventer un sujet de toute pièce, en poussant le grotesque jusqu’à établir un parallèle avec «l’incident de la découverte, il y a quelques mois, d’un tunnel similaire dans la ville de Sebta».

En Algérie, ce type de pratiques est malheureusement devenu une habitude tant on ne compte plus le vol et le détournement d’images par les médias étatiques pour asseoir la propagande du régime et construire une narration qui couvre de ridicule le régime. Aujourd’hui, la télévision algérienne a résolument tourné le dos à la déontologie pour devenir une fabrique à fake news. Il faut dire qu’en termes de mensonges, Abdelmadjid Tebboune est une fabrique inépuisable. Au final, la télévision nationale est à l’image du chef de l’État.