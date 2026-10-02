Politique

Gouvernement: le PAM compte accaparer les départements ministériels stratégiques

Lors de la réunion du bureau politique du PAM, mardi 29 septembre 2026 à Rabat.

Revue de presseLes alliances que scellera le PAM pour former le prochain gouvernement seront rendues publiques à l’issue de la session extraordinaire de son conseil national, prévue ce samedi. Une trentaine de profils ministrables seraient d’ores et déjà pressentis pour chapeauter les départements qui lui reviendraient. Les détails dans cette revue de presse qui provient du quotidien Assabah.

Par La Rédaction
Le 02/10/2026 à 20h56

Le Parti authenticité et modernité (PAM) tient ce samedi une session extraordinaire de son conseil national en vue d’examiner et de valider définitivement et officiellement les alliances que scellera le PAM pour former le prochain gouvernement.

Cette session intervient à la suite d’une réunion du bureau politique présidé par Fatima Ezzahra El Mansouri, coordinatrice de la direction collégiale du PAM et cheffe du gouvernement, chargée de former le nouvel exécutif, rapporte le quotidien Assabah dans son édition du week-end des 3 et 4 octobre.

«L’ordre du jour de la session extraordinaire est consacré à l’examen des conclusions retenues lors du premier tour des consultations menées par la cheffe du gouvernement, chargée de former le nouvel exécutif, avec les différents partis politiques», indiquent les sources du quotidien.

Les alliances probables, poursuit le journal, seraient composées des partis de la Koutla démocratique, à savoir le Parti de l’Istiqlal (PI), l’Union socialiste des forces populaires (USFP) et le Parti du progrès et du socialisme (PPS), avec le soutien de l’Union constitutionnelle (UC) et du Mouvement démocratique et social (MDS).

En ce qui concerne les portefeuilles ministériels, «le PAM aurait décidé de ne pas lâcher les ministères stratégiques, notamment les Finances, l’Agriculture, l’Enseignement et l’Habitat, en plus de la présidence de la Chambre des représentants».

Environ trente profils du parti seraient ainsi en lice, précisent les mêmes sources. La liste comprend Faouzi Lekjea, Mehdi Bensaid, Youness Sekkouri, Leila Benali, Azzeddine Medaoui, Adib Benbrahim, Najwa Koukous, Adil Baitar, Salaheddine Chenguitti, Salaheddine Abkari, Khalid Hatim, Hicham Lemhajri, Samir Bellfkih, Houda Lelmghari, Tarqi Hanich, Fatima Saadi, Lahcen Aouad, Malika Mezzour, révèle le quotidien. Le PAM qui n’envisage pas de proposer de profils hors de ses rangs, compte présenter Abdellatif Ouahbi à la présidence de la première chambre du Parlement.

Par La Rédaction
Le 02/10/2026 à 20h56
#gouvernement#PAM#Fatima Ezzahra El Mansouri#Majorité

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