Gouvernement. Abdessamad Archane, secrétaire général du MDS: «Il faudra prendre des décisions courageuses»

Abdessamad Archane, secrétaire général du Mouvement démocratique et social, à l'issue de son entretien avec la cheffe du gouvernement, à Rabat, le 1er octobre 2026. (Y.Mannan/Le360)

Réputé soutien «critique» de l’ancienne majorité, Abdessamad Archane a estimé, au terme de sa rencontre avec Fatima Ezzahra El Mansouri, que le futur gouvernement devra s’atteler à réaliser de nombreux chantiers, à lutter contre la cherté de la vie et «corriger les lacunes de la précédente équipe gouvernementale».

Le secrétaire général du MDS, qui n’a pas manqué de féliciter la nouvelle cheffe du gouvernement, a mis l’accent sur la «nécessité d’adopter des décisions courageuses et accélérer le rythme des réformes» pour concrétiser «le changement voulu par les citoyens marocains».

Cet ancien allié de l’Union constitutionnelle dans la majorité sortante était accompagné notamment par Mohamed Archarne, un membre fondateur du MDS et conseiller parlementaire à la Chambre des conseillers.

Cette rencontre s’inscrit dans le cadre des consultations engagées avec les différentes formations politiques en vue de la constitution de la majorité gouvernementale. Fatima Ezzahra El Mansouri a déjà reçu les leaders du RNI, de l’Istiqlal, du MP, de l’USFP, du PPS et de l’UC.

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Le parti islamique du PJD, par la voix de son secrétaire général Abdelilah Benkirane, a décliné l’invitation à s’entretenir avec la cheffe de l’exécutif dans les locaux du Parti authenticité et modernité à Rabat.

«Le PJD n’ira pas à sa rencontre car notre parti a déjà voté et choisi l’opposition. Nous n’entrerons pas au gouvernement, point à la ligne», a-t-il martelé dans une vidéo qui circule sur les réseaux sociaux.