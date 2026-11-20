Une photo immortalisant l’accord entre Fatima Ezzahra El Mansouri, cheffe du gouvernement désignée, et les dirigeants de l’Istiqlal, de l’USFP et du PPS.

La hausse des prix des carburants et ses répercussions sur le pouvoir d’achat des ménages devraient dominer les discussions lors de la première réunion des dirigeants de la majorité gouvernementale, prévue mardi 24 novembre à Rabat, à l’initiative de la cheffe du gouvernement, Fatima Ezzahra El Mansouri. La question d’un éventuel plafonnement des marges bénéficiaires des distributeurs pétroliers pourrait également être examinée.

La rencontre devrait se tenir à 19h00, à la résidence officielle de la cheffe du gouvernement, dans le quartier Souissi. Elle réunira les responsables des quatre formations composant la coalition gouvernementale: le Parti authenticité et modernité (PAM), l’Istiqlal, l’Union socialiste des forces populaires (USFP) et le Parti du progrès et du socialisme (PPS).

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Cette réunion intervient un peu plus d’un mois après la formation du gouvernement El Mansouri, dans un contexte marqué par les tensions sur les marchés internationaux de l’énergie et leurs répercussions sur les prix à la pompe.

Lors de son point de presse hebdomadaire du jeudi 19 novembre, le porte-parole du gouvernement, Samir Belfkih, a confirmé la tenue prochaine de cette rencontre, consacrée notamment aux mesures susceptibles d’atténuer la hausse des prix des carburants et de préserver le pouvoir d’achat.

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Interrogé sur la possibilité de plafonner les marges des distributeurs pétroliers, une mesure réclamée par certains parlementaires, il a indiqué que l’ensemble des propositions pourrait être examiné par les partenaires de la majorité.

Face à la volatilité des cours des produits pétroliers, l’exécutif a déjà mobilisé une enveloppe de 400 millions de dirhams au titre du soutien exceptionnel direct aux professionnels du transport routier de voyageurs et de marchandises. Destinée à couvrir la période du 1er au 15 novembre 2026, cette aide concerne quelque 200.000 véhicules et vise à limiter la répercussion de la hausse des coûts du transport sur les prix supportés par les consommateurs.